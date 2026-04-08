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«Würde mich verrückt machen» Hamann wütet im blue Sport Studio über Real-Star Vinicius

Björn Lindroos

8.4.2026

Hamann über Vinicius: «Der würde mich verrückt machen»

Hamann über Vinicius: «Der würde mich verrückt machen»

07.04.2026

Kurz vor Bayerns erstem Tor gegen Real Madrid sieht Vinicius Jr. nicht gut aus. blue-Experte Didi Hamann attackiert den Brasilianer daraufhin. Auch Moderator Roman Kilchsberger bekommt sein Fett weg.

Björn Lindroos

08.04.2026, 07:38

08.04.2026, 07:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vinicius Jr. verliert vor dem ersten Gegentor den Ball und arbeitet defensiv nicht mit. Im Gegenzug gehen die Bayern durch ein Tor von Luis Diaz in Führung.
  • Experte Didi Hamann kritisiert Vinicius scharf für fehlenden Einsatz und sieht darin einen zentralen Unterschied zwischen Real Madrid und den laufstarken Bayern.
  • Real kassiert nach der Pause das 0:2, kann aber durch Mbappé auf 1:2 verkürzen und hält sich Chancen fürs Rückspiel offen.
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Vor dem ersten Real-Gegentor sieht Vinicius Jr. nicht gut aus. Der Brasilianer verliert den Ball und sprintet danach nicht zurück. Die Bayern profitieren: Luis Diaz verwandelt nach einem traumhaften Pass von Gnabry.

Diaz schiesst die Bayern in Führung

Diaz schiesst die Bayern in Führung

07.04.2026

blue-Experte Didi Hamann ist aber vor allem Vinicius ein Dorn im Auge. Der ehemalige deutsche Nationalspieler sagt in der Halbzeit: «Schau mal oben rechts der Vini. Der verliert den Ball und bleibt stehen. Das hat er schon zwei- oder dreimal gemacht.»

Unterschied zu den Bayern

Hamann fügt an: «So gut kann der gar nicht sein. Der würde mich verrückt machen.» Das unterscheide auch die zwei Teams: «Wenn die Bayern den Ball verlieren, gehen sie sofort im Vollsprint hinterher und versuchen, ihn wieder zu erobern.»

Auch blue-Moderator Roman Kilchsberger bekommt vom deutschen Urgestein sein Fett weg. Als er sich als Vini-Fan outet, sagt Hamann spöttisch: «Das passt zu dir». Dafür erntet er Lacher vom Publikum und von Moderatorin Valentina Maceri.

Kurz nach der Pause müssen die Madrilenen dann auch das zweite Gegentor hinnehmen. Immerhin verkürzen sie dank Mbappé noch auf 1:2 und lassen fürs Rückspiel von nächster Woche alles offen. Ob Vinicius dann schneller umschaltet?

Real Madrid – Bayern 1:2

Real Madrid – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

07.04.2026

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