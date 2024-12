Hamann: «Yann Sommer ist im Moment einer der besten Torhüter Europas»

Findet stets klare Worte: blue Sport Experte Didi Hamann. Bild: Keystone

Didi Hamann hat mit Liverpool und Bayern München viele Titel abgesahnt. Im vergangenen Jahr sorgte die deutsche Fussball-Legende mit seiner gnadenlosen Kritik an Yann Sommer für Schlagzeilen. Nun lobt er den Inter-Goalie im Gespräch mit blue Sport in den höchsten Tönen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Didi Hamann ist 59-facher Nationalspieler Deutschlands und hat in seiner Karriere mit Liverpool unter anderem die Champions League gewonnen und mit Bayern München zwei Meistertitel abgeräumt.

Mit blue Sport spricht der 51-Jährige über die Wiederauferstehung seiner beiden Ex-Vereine, denen es in der vergangenen Saison nicht so gut lief.

Auf Yann Sommer angesprochen, der in sechs Champions-League-Spielen erst einmal hinter sich greifen musste, gerät er fast schon ins Schwärmen. Im vergangenen Jahr gehörte Hamann noch zu den grössten Kritikern des Schweizer Torhüters. Mehr anzeigen

Als die Bayern im Sommer Vincent Kompany als neuen Trainer vorstellten, da war teils von einem Experiment die Rede. Er war nach diversen Absagen auch nur die vierte oder fünfte Wahl. Aber jetzt stehen die Bayern wieder dort, wo sie stehen wollen. Sind Sie überrascht?

Er macht das sehr gut bisher, sehr unaufgeregt, sehr souverän. In der Champions League haben sie zwar zwei Spiele verloren (1:4 gegen Barcelona und 0:1 gegen Aston Villa), aber die vier anderen gewonnen. Das haben sie sehr gut gemacht. Ich glaube auch, dass sie unter die ersten Acht kommen und keine Zwischenrunde spielen müssen.

Sie haben jetzt vor der Winterpause in der Liga noch zwei wichtige Spiele gegen Mainz und dann gegen Leipzig. Wenn sie da sechs Punkte holen, dann könnte man auf eine sehr erfolgreiche Vorrunde zurückschauen. Daran ändert auch das Aus im Pokal nichts. Sowas passiert immer, wenn der Torwart vom Platz fliegt und man 70 Minuten zu zehnt ist gegen den deutschen Meister. Ja, bisher macht das Kompany hervorragend.

⬇️ Kurz erklärt: So funktioniert der neue Modus ⬇️

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

Sie haben die Rote Karte gegen Manuel Neuer angesprochen, der zuletzt ohnehin nicht so sattelfest wirkt. Sie haben Yann Sommer während seiner Bayern-Zeit scharf kritisiert. Wünschten Sie sich heute, dass er immer noch bei Bayern wäre? Er kassiert ja kaum Gegentore bei Inter Mailand …

(Lacht) Ja, die Frage hat sich, glaube ich, nicht wirklich gestellt. Weil Neuer ja dann wieder kam und natürlich klar war: Wenn Neuer wieder fit ist, dann spielt er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Yann Sommer auf die Bank gesetzt hätte oder gerne auf der Bank gesessen wäre. Aber man muss sagen, dass er im Moment einer der besten Torhüter Europas ist. Es war schon letztes Jahr so, dass er herausragend gehalten hat. Und da freue ich mich natürlich, weil er ein hervorragender Torwart ist. Als Sommer in München war, da hatten sie natürlich auch einige Probleme in der Führungsetage und Thomas Tuchel stand unter Druck. Das alles hat ihm wahrscheinlich auch nicht geholfen in der Zeit, wo er da war.

Neuer räumt Frimpong ab – und fliegt vom Platz 04.12.2024

Es gibt natürlich auch Leute, die sagen: Bei Inter wird so gut verteidigt, da würde jeder Torhüter gut aussehen.

Ja, also gestern (0:1-Niederlage gegen Leverkusen) musste er schon den einen oder anderen halten. Aber das ist ja auch ein Zusammenspiel. Und da brauchst du natürlich auch Vertrauen in deine Innenverteidiger und die Innenverteidiger oder die ganze Mannschaft braucht Vertrauen in den Torwart. Und das hat er sich mit herausragenden Leistungen erarbeitet.

(Sommer wechselte im August 2023 von Bayern München zu Inter Mailand und holte in seiner ersten Saison den Meistertitel und triumphierte im italienischen Superpokal; A.d.Red.)

Das schwierigste ist ja oft, wenn du nur zwei- oder dreimal im Spiel gebraucht wirst. Du musst immer konzentriert sein, das sind oft die schwierigsten Situationen. Es ist einfach, gut zu halten, wenn du 30 Schüsse aufs Tor kriegst und 27 hältst. Die Kunst ist, wenn du bei grossen Vereinen im Tor stehst, dass du die ein-, zweimal wo sie dich brauchen, da sein musst. Und das macht er herausragend.

Nun zu Liverpool. Die Reds grüssen in der Champions League und der Premier League von der Spitze. Hätten Sie das nach dem Wechsel von Trainer-Legende Jürgen Klopp zu Arne Slot für möglich gehalten?

Nicht wirklich. Man hat bei Manchester und Arsenal gesehen, wie schwierig das ist. Manchester hat sich bis heute nicht erholt, nachdem Ferguson* aufgehört hat. Arsenal läuft es jetzt etwas besser. Aber man hat bei grossen Vereinen gesehen, dass es lange gedauert hat, bis man da wieder in die Spur gefunden hat. Wie schnell das Slot hinbekommen hat, ist bemerkenswert. In der Champions League alle Spiele gewonnen, in der Liga vorne weg … Klopp hat natürlich auch eine sehr gute Mannschaft übergeben, das darf man auch nicht vergessen. Aber es ist schon beeindruckend, wie sie das machen, das hätte ich nicht gedacht.

Apropos gute Mannschaft: Mit Superstar Mo Salah hat Liverpool den auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert. Er äusserte sich deshalb kürzlich auch enttäuscht. Verstehen Sie, dass Liverpool zögert?

Die machen die Sachen ja etwas anders in Liverpool. Also es war in den letzten Jahren schon oft so, dass man sehr viel weniger ausgegeben hat als andere und da auch mal länger gewartet hat bei Verlängerungen. Ich verstehe es nicht wirklich, aber anscheinend hat man jetzt miteinander gesprochen. Salah hat wohl ein Angebot auf dem Tisch. Bei Van Dijk, wie ich höre, steht man kurz vor dem Abschluss. Ich glaube, der wird bleiben. Bei Salah gehe ich davon aus, oder hoffe es zumindest, dass sie es auch hinbekommen. Weil er hat ja gesagt, dass er gerne bleiben würde. Und man sieht ja, er spielt so gut wie eh und je. Er ist 32 und spielt eine super Saison. Und dann mit Alexander-Arnold muss man mal abwarten. Wenn er ein Angebot von Madrid hat, kann man ihm nicht verdenken, wenn er dahin will. Aber wenn die anderen zwei bleiben, wäre das schon super.

Salah kann man ja auch nicht einfach so ersetzen. Oder sehen Sie das anders?

Nein, absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Verein, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in Europa, sehr interessiert wäre, ihn noch zwei Jahre zu haben. Ich glaube, so wie er körperlich unterwegs ist, kann er auf alle Fälle noch zwei Jahre auf höchstem Niveau spielen. Deswegen wäre es natürlich unheimlich wichtig, dass er bleibt. Weil in den wichtigen Spielen, das sieht man immer wieder, ist er der Zuverlässigste.

* Eckdaten zu Sir Alex Ferguson Sir Alex Ferguson war von November 1986 bis Sommer 2013 Trainer von Manchester United.

Während Fergusons Amtszeit gewann ManUtd 13 Meistertitel und triumphierte auch zwei Mal in der Champions League. Diverse weitere Titel kamen hinzu.

1998 und 2007 wurde Ferguson zum besten Trainer der Welt gekürt. Mehr anzeigen

* Eckdaten zu Arsène Wenger Arsène Wenger war von Oktober 1996 bis Sommer 2018 Trainer von Arsenal.

Er hat mit Arsenal dreimal die Meisterschaft gewonnen und unzählige Titel im Pokal. In der Saison 2005/06 platzten die Träume vom Triumph in der Champions League erst im Final.

Nach der Saison 2007/08 wurde er zum besten Trainer der Welt gekürt. Mehr anzeigen

