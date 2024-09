Hansi Flick: «Wir werden alles versuchen» Seit Sommer 2024 steht Hansi Flick als Trainer bei Barcelona an der Seitenlinie. Vor dem Champions-League-Auftakt spricht der deutsche Taktiker über seine Ambitionen mit den Katalanen. 19.09.2024

Nach dem Aus in der deutschen Nationalmannschaft hat Hansi Flick in Barcelona wieder sein Glück gefunden. Der 59-jährige Deutsche setzt bei seinen Spielern auf ein einfaches Erfolgsrezept: Fitness.

Erst ein Jahr ist es her, seit der DFB sich von Hansi Flick trennte – es war das erste Mal in der deutschen Fussball-Geschichte, dass ein Trainer entlassen wurde. Nun arbeitet der einstige Erfolgscoach des FC Bayern – Stichwort Sextuple-Sieger 2020 – in Barcelona.

Dem 59-Jährigen ist mit den Katalanen ein Topstart gelungen. Barça ist nach fünf Siegen in fünf Partien Tabellenführer in Spanien. Titelverteidiger Real Madrid liegt auf Platz zwei schon vier Punkte zurück.

Flick schwärmt von der guten Stimmung, die rund um die Mannschaft und den Club herrsche: «Ich habe die Passion der Fans vom ersten Tag an gespürt. Auch von allen, die für Barça arbeiten, angefangen beim Präsidenten (Joan Laporta – d. Red.).»

Flick weiter: «Es ist die Bereitschaft, alles für diesen Club zu geben. Das ist für uns als Trainerstab eine grosse Sache, weil auch wir Teil dieses Clubs werden möchten. Wir werden alles versuchen und alles geben, den Club auf das nächste Level zu bringen».

«Fundamental für mich»

Für ihn sei es eine grosse Ehre, den renommierten Klub zu coachen:

«Seit ich mich für den Trainerberuf entschieden habe, verfolge ich Barça. Sie spielen fantastischen Fussball und entwickeln viele eigene Spieler. Die Ergebnisse sprechen für sich. Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein. Vom ersten Tag an habe ich den gegenseitigen Respekt gespürt. Es ist einfach unglaublich, ein Teil sein zu dürfen».

Bei seinem neuen Verein hat Hans Flick an diversen Schräubchen gedreht, um die in den letzten Jahren ins Stottern geratene Maschinerie wieder zum Laufen zu bringen. «Für uns hat die Fitness klar Priorität», hält Flick fest.

«Meine Arbeitsweise ist ganz anders als das, was vorher bei Barcelona gemacht wurde, besonders im Fitnessbereich. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, seit wir übernommen haben. Für mich ist das fundamental. Die Fitness ist die Basis, darauf wird dann die Technik und die Taktik aufgebaut. Fussball ist mehr als nur das Spiel mit dem Ball. Für mich ist es elementar, dass alle fit sind», resümiert Flick.

Ob Lewandowski & Co. weiterhin mit ihren Gegner Katz und Maus spielen, wird man sehen. Barça bestreitet sein Champions-League-Auftaktspiel diesen Donnerstag (ab 21 Uhr live und exklusiv auf blue Sport) bei der AS Monaco.

