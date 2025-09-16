  1. Privatkunden
Wettbewerb Hier kannst du den neuen Champions-League-Ball gewinnen

Jan Arnet

16.9.2025

In welcher Stadt findet 2026 das Finale der Champions League statt? Wenn du die Antwort weisst, kannst du mit etwas Glück den neuen Champions-League-Ball gewinnen. Alle Infos im untenstehenden Instagram-Post.

Redaktion blue Sport

16.09.2025, 20:58

16.09.2025, 21:03

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Zum Abo

«Bei der Champions League bekomme ich heute noch Gänsehaut – wie als Kind»

«Bei der Champions League bekomme ich heute noch Gänsehaut – wie als Kind»

Am Montag begrüsste blue Sport Medienschaffende und Partner*innen zu einem Get-together in der Bar des blue Cinema Abaton in Zürich. Der Event markierte den Start in die neue Saison der UEFA Champions League.

16.09.2025

Champions League

Alle Spiele im Ticker. Mbappé gleicht für Real aus ++ Tottenham und Benfica führen

Alle Spiele im TickerMbappé gleicht für Real aus ++ Tottenham und Benfica führen

Video-Ticker. Juve mit Vorteilen gegen Dortmund – Kobel auf der Höhe

Video-TickerJuve mit Vorteilen gegen Dortmund – Kobel auf der Höhe

Die Edel-Joker stechen. Martinelli und Trossard schiessen Arsenal zum Sieg

Die Edel-Joker stechenMartinelli und Trossard schiessen Arsenal zum Sieg