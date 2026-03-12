Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein. Wettschulden sind Ehrenschulden. Dieser Satz gilt auch bei Marcel Reif. Nach einer verlorenen Wette mit Roman Kilchsperger kommt Reif im Bodö/Glimt-Pullover ins blue Sport Studio. 11.03.2026

Wettschulden sind Ehrenschulden, das weiss natürlich auch Marcel Reif. Und so sorgt Marcel Reif am Mittwochabend mit seinem Outfit für Schmunzler.

Vor zwei Wochen sagt Marcel Reif, dass er im Bodø/Glimt-Shirt ins blue Sport Studio kommen werde, sollten die Norweger Inter Mailand aus der Champions League kegeln. Reif traut dem Team trotz des 3:1-Hinspielsieges den Achtelfinal-Einzug nicht zu.

Eine kapitale Fehleinschätzung der Kommentatoren-Legende. Bodø/Glimt gewinnt das Rückspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 2:1 und setzt sich mit dem Gesamtskore von 5:2 souverän durch. Und so löst Marcel Reif am Mittwochabend seine Wettschulden ein. Oder wie es Roman Kilchsperger ausdrückt: «Er ist ein Ehremann!»

Bodø/Glimt mit einem Bein im Viertelfinal

Und die Reise ist noch nicht zu Ende, denn auf dem Weg ins Viertelfinale müssen die Norweger Sporting Lissabon ausschalten und damit kein europäisches Schwergewicht. Die Portugiesen haben die Ligaphase zwar auf Rang 7 abgeschlossen, aber es gibt doch einige Mannschaften, die deutlich stärker einzuschätzen sind. Das Achtelfinal-Hinspiel hat Bodø/Glimt auf alle Fälle 3:0 gewonnen. Im Viertelfinal hiesse der Gegner Arsenal oder Leverkusen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams 1:1.

Bodø/Glimt – Inter 3:1 UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 18.02.2026

