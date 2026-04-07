Der FC Bayern spielt in der ersten Halbzeit des Champions-League-Viertelfinals bei Real Madrid gross auf. In der ersten Halbzeit hätten die Münchner deutlich mehr Tore machen müssen. Die Szenen im Video.

Upamecano vergibt aus kürzester Distanz

Bereits in der 9. Minute hätte Dayot Upamecano die Gäste im Bernabeu in Führung schiessen müssen. Nach einer cleveren Auflage von Harry Kane muss der Franzose aus rund vier Metern nur noch einschieben – scheitert aber irgendwie an Real-Verteidiger Carreras.

Upamecano hat das 1:0 auf dem Fuss 07.04.2026

Gnabry kann Mega-Patzer nicht verwerten

In der 27. Minute patzt die Real-Verteidigung dann gleich zweimal. Beide Male landet die Kugel auf dem Fuss von Bayern-Angreifer Serge Gnabry, aber dieser kann zweimal nicht reüssieren.

Bayern lässt zwei Real-Patzer ungenutzt 07.04.2026

In der 41. Minute klappt es für die Gäste aus München dann aber doch noch. Luis Diaz scheisst die Bayern kurz vor der Pause in Führung. Das Spiel gibt's live im Video-Ticker und TV.