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Bayern müssten höher führen Die haarsträubenden Fehlschüsse von Upamecano und Gnabry im Video

Tobias Benz

7.4.2026

Der FC Bayern spielt in der ersten Halbzeit des Champions-League-Viertelfinals bei Real Madrid gross auf. In der ersten Halbzeit hätten die Münchner deutlich mehr Tore machen müssen. Die Szenen im Video.

Tobias Benz

07.04.2026, 21:57

07.04.2026, 22:02

Upamecano vergibt aus kürzester Distanz

Bereits in der 9. Minute hätte Dayot Upamecano die Gäste im Bernabeu in Führung schiessen müssen. Nach einer cleveren Auflage von Harry Kane muss der Franzose aus rund vier Metern nur noch einschieben – scheitert aber irgendwie an Real-Verteidiger Carreras.

Upamecano hat das 1:0 auf dem Fuss

Upamecano hat das 1:0 auf dem Fuss

07.04.2026

Gnabry kann Mega-Patzer nicht verwerten

In der 27. Minute patzt die Real-Verteidigung dann gleich zweimal. Beide Male landet die Kugel auf dem Fuss von Bayern-Angreifer Serge Gnabry, aber dieser kann zweimal nicht reüssieren.

Bayern lässt zwei Real-Patzer ungenutzt

Bayern lässt zwei Real-Patzer ungenutzt

07.04.2026

In der 41. Minute klappt es für die Gäste aus München dann aber doch noch. Luis Diaz scheisst die Bayern kurz vor der Pause in Führung. Das Spiel gibt's live im Video-Ticker und TV.

Giganten-Duell im Video-Ticker. 20 Sekunden nach Wiederanpfiff: Kane erhöht für die Bayern auf 2:0

Giganten-Duell im Video-Ticker20 Sekunden nach Wiederanpfiff: Kane erhöht für die Bayern auf 2:0

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