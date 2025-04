Jetzt ist Kobel doch geschlagen – Raphina schiesst Barcelona in Führung 09.04.2025

So nah dran an seinem ersten Champions-League-Tor war der 18-jährige Barça-Spieler Pau Cubarsi noch nie. Doch der Treffer wird ihm von Teamkollege Raphinha geklaut. Weil der die Torjägerkrone will?

In der 25. Minute schiebt Pau Cubarsi die Kugel an Gregor Kobel vorbei. Robert Lewandowski streckt die Hände schon in den Himmel und bejubelt den Treffer. Die Hände bleiben zwar oben, doch der Torschütze ist letztlich nicht der Teenager, sondern ein Routinier. Raphinha rauscht heran und berührt die Kugel noch zart, Bruchteile von einer Sekunde bevor der Ball ohnehin im Netz gezappelt hätte.

Bitter für Cubarsi, der sicherlich gerne seinen ersten Treffer in der Königsklasse gefeiert hätte. Der Traum eines jeden fussballspielenden Teenagers.

Raphinha verfolgt aber möglicherweise andere Ziele: Denn er führt mit nun 12 Toren die Torschützenliste in der Champions League an. Allerdings ist der Brasilianer alles andere als ein eigensinniger Spieler und so liefert er die Assists zum 2:0 und 4:0. Raphinha ist der einzige Spieler in der Geschichte der Champions League, der in einer einzigen Saison mehr als 10 Tore und mehr als fünf Assists erzielt hat. In jedem seiner letzten sechs Spiele in der Königsklasse war er an mindestens einem Treffer direkt beteiligt (7 Tore, 5 Assists).

«Ich war ziemlich besorgt, ob ich abseits bin. Ich habe mich bei Cubarsí entschuldigt, aber er sagte mir, es sei in Ordnung», meint der 28-Jährige nach der Partie.

Für Innenverteidiger Pau Cubarsi ist es natürlich trotzdem ein grosser Tag. Einerseits hat er einen Assist gebucht, hinten steht die Null und vor allem steht Barça nach dem 4:0-Hinspielsieg gegen Dortmund so gut wie im Halbfinale.

Die Highlights der Partie

Barcelona – Dortmund 4:0 UEFA Champions League // Viertelfinal-Hinspiel // Saison 24/25 09.04.2025

Kobel: «Es war nicht nötig, hier vier Tore zu kriegen» 09.04.2025

Mehr Videos aus dem Ressort