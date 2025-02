Ibrahimovic scherzt: «Ich springe ein, wenn es mich braucht» Die AC Milan muss in den Champions-League-Playoffs gegen Feyenoord Rotterdam einen 0:1-Rückstand aufholen. Zlatan Ibrahimovic spricht vor dem Rückspiel über seine Rolle bei den Rossoneri – und kann sich einen Spruch mal wieder nicht verkneifen. 18.02.2025

Die AC Milan muss in den Champions-League-Playoffs gegen Feyenoord Rotterdam einen 0:1-Rückstand aufholen. Zlatan Ibrahimovic spricht vor dem Rückspiel über seine Rolle bei den Rossoneri.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute Dienstag kommt es im Sechzehntelfinal der Champions League zum Rückspiel zwischen Milan und Feyenoord. Die Niederländer konnten das Hinspiel zuhause 1:0 gewinnen.

Vor dem Rückspiel nimmt Milan-Ikone Zlatan Ibrahimovic an der Pressekonferenz den Platz von Trainer Sérgio Conceição ein und spricht über seine Rolle im Verein.

blue Sport überträgt das Spiel zwischen Milan und Feyenoord live, Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Mehr anzeigen

Seit Dezember 2023 fungiert Zlatan Ibrahimovic als Berater bei der AC Milan. Doch was ist genau seine Rolle im Verein? An der Pressekonferenz vor dem wichtigen Rückspiel in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam will ein Reporter von Ibra wissen, ob er aktuell eine Art Mentaltrainer sei. «Nein, ich bin der Vertreter. Ich bin eine Reserve und springe ein, wenn es mich braucht», schmunzelt der 43-Jährige.

Ibrahimovic sprang an der Pressekonferenz für Cheftrainer Sérgio Conceição ein, der in Portugal weilte, um an der Beerdigung des ehemaligen Porto-Präsidenten Pinto da Costa teilzunehmen. «Er ist aus persönlichen Gründen in Portugal und kann deshalb nicht hier sein», erklärt der Schwede.

«Ich bin einfach hier, um Milan zu helfen», so Ibrahimovic. Am Dienstagabend wird dann aber Conceição wieder dabei sein. Milan muss nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel aufdrehen, um in den Achtelfinal der Königsklasse einzuziehen.

Bereits um 18.45 Uhr kommt es im San Siro zum zweiten Kräftemessen zwischen Milan und Feyenoord. blue Sport überträgt die Partie live.

