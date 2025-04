Sommer: «Ein sehr, sehr wichtiger Sieg» Yann Sommer gewinnt mit Inter Mailand bei Ex-Verein Bayern München 2:1. Der Gameplan sei auf aufgegangen, so der Ex-Nati-Goalie. 08.04.2025

Inter Mailand gewinnt auswärts mit 2:1 gegen die Bayern. Für Torhüter Yann Sommer war es eine Rückkehr nach München, im Interview bei blue Sport verrät er, wie sich das angefühlt hat.

Am Ende lachen dann doch die Mailänder nach dem Viertelfinal-Hinspiel zwischen Bayern und Inter in der Champions League. Die Führung von Láutaro Martínez konnte ausgerechnet Thomas Müller in der 85. Spielminute ausgleichen. Doch nur drei Minuten später sorgt Davide Frattesi für den Sieg der Nerazzurri.

Speziell war die Partie zweifelsohne für Yann Sommer. Er wechselte im Sommer 2023 nach einem halben Jahr bei den Bayern zu Inter. Im Interview mit blue Sport nach dem Spiel sagt er: «Es hat sich gut angefühlt, wieder in der Allianz Arena zu spielen.» Es sei immer speziell, in ein Stadion zu kommen, in dem man selbst gespielt habe, so Sommer der ergänzt: «Ich bin gerne hier hingekommen klar, aber wir hatten ein Ziel, eine Mission.»

Zum Spiel sagt der ehemalige Nati-Goalie, dass der Gameplan aufgegangen sei: «Sie spielen ein aggressives Pressing mit sehr hohem Druck und auch ein gutes Gegenpressing. Da war wichtig, dass wir viel Mut haben mit dem Ball.» In den Momenten, in denen man durchkomme, sei dann halt wichtig, effizient zu sein: «Das haben wir gemacht und dann gut verteidigt», so Sommer.

Klar sei, dass man auswärts gegen die Bayern schwierige Phasen aushalten müsse. Die Mannschaft hätte aber viel Energie gehabt auf dem Platz untereinander und am Ende sei es ein sehr wichtiger Sieg. Dann blickt Sommer noch auf das Rückspiel in einer Woche in Mailand und sagt mit einem Lachen auf den Lippen: «Wenn wir das im Rückspiel wieder so auf den Platz bringen wie heute, kann das gut werden.»

Thomas Müller: «Inter hat gespürt, dass wir ihnen weh tun können»

Die Geschichte des Spiels hat auch Thomas Müller mitgeschrieben. Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass das Bayern-Urgestein seinen Vertrag in München nicht verlängern wird. Eben dieser Müller wurde nach 74 Minuten eingewechselt und schoss elf Minuten später den Ausgleich. Dennoch ist der Deutsche nach dem Spiel enttäuscht: «Zuhause zu verlieren in der Champions League, das fühlt sich nicht gut an. Du gehst mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in so ein Heimspiel, was das Ergebnis betrifft.»

Das Spiel habe das gehalten, was es versprochen habe: «Zwei Teams, die gut mit dem Ball umgehen können. Auch Inter ist eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung und Möglichkeiten, Einfluss auf ein Spiel zu nehmen, ein Spiel zu kontrollieren und einen Gegner nicht glänzen zu lassen.»

Obwohl Inter unglaublich viel Qualität gezeigt habe, resümiert Müller: «Trotzdem war es ein Spiel, was wir nicht verlieren dürfen. Das Chancenverhältnis war schon ein bisschen bei uns, aber das ist halt auch Fussball.» Der 35-Jährige hält aber auch fest: «Bei einem Hinspiel, da war ich noch nie sehr unruhig. Wir haben ein Tor unterschied, egal ob auswärts oder zuhause, das ist auf jeden Fall zu schaffen. Wir gehen selbstbewusst ins Rückspiel.»

Grund dafür sieht Müller auch darin, dass die Münchner die erste Mannschaft sind, welche Inter in der Champions League aus dem laufenden Spiel ein Tor eingeschenkt hat: «Ich glaube, sie haben gespürt, dass sie zum ersten Mal auf eine Mannschaft treffen, die ihnen ein bisschen mehr weh tun kann. Das gibt auch Hoffnung auf das Rückspiel.»

