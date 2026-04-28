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Schweizer Schiri im Mittelpunkt Das sagt Urs Meier zum umstrittenen Schärer-Entscheid gegen die Bayern

Björn Lindroos

28.4.2026

Meier: «Ich hätte es lieber gehabt, hätte er ihn nicht gegeben»

Meier: «Ich hätte es lieber gehabt, hätte er ihn nicht gegeben»

28.04.2026

Umstrittener Penalty-Pfiff von Sandro Schärer in Paris. Urs Meier versteht die Entscheidung zwar, hätte sich aber gewünscht, dass der Schweizer nicht auf den Punkt gezeigt hätte.

Björn Lindroos

28.04.2026, 23:09

28.04.2026, 23:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein umstrittener Elfmeter für PSG sorgt für Diskussionen: Nach Dembélés Flanke springt der Ball über Davies’ Oberschenkel an den Arm, Schiedsrichter Schärer entscheidet nach VAR-Eingriff auf Penalty. 
  • Schiri-Experte Urs Meier hält den Entscheid für vertretbar, da Davies mit der Armhaltung ein Risiko eingeht, hätte aber ein Eingreifen des VARs lieber vermieden. 
  • Unstrittig bleibt hingegen der erste Elfmeter für Bayern nach einem Foul an Luis Diaz. Insgesamt lobt Meier die Leistung des Schiedsrichters und sieht keinen Anlass für grundsätzliche Kritik.
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Der Schlusspunkt einer furiosen ersten Halbzeit zwischen Bayern und PSG gibt zu reden. Dembélés Flanke prallt zuerst an den Oberschenkel, dann an den Arm von Davies. Der Schweizer Schiri Sandro Schärer lässt vorerst laufen, zeigt nach Konsultation der VAR-Bilder dann aber auf den Punkt. Dembélé verwandelt zum 3:2 für PSG.

In der Halbzeit wird auch im Studio bei blue Sport heiss diskutiert. Schiri-Experte Urs Meier erklärt: «Er nimmt Risiko mit dem Arm. Darum kann man ihn geben, auch wenn der Ball an den Oberschenkel geht. Auch wenn ich es lieber gehabt hätte, wenn er den nicht gegeben hat und der VAR sich nicht meldet. Vielleicht hätte er anders entschieden, hätte er seinen VAR Fedayi San an der Seite gehabt.»

Meier über Schärer: «Weltklasse! Er ist bereit für die WM»

Der ehemalige Schiedsrichter versteht aber nicht, warum Davies die Arme nicht hinter dem Rücken behält. «Er hat die Arme zuerst hinter dem Rücken. Warum dreht er sich nicht gleich so ab?»

Keine Diskussion gibts dagegen beim ersten Elfmeter, den Schärer pfeift. «Klare Sache», ist sich Meier beim Foul gegen Bayerns Luis Diaz sicher.

Grundsätzlich soll es laut Meier aber keine Diskussion um Schärer geben. «Alle auf diesem Platz haben eine sensationelle Leistung gezeigt und jetzt nur darüber zu diskutieren, ist falsch.» Zu Schärer selbst freut er sich: «Das war eine grandiose Leistung. Weltklasse! Er ist bereit für die WM.»

Kane über umstrittenen Schärer-Entscheid: «Das war sehr hart»

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