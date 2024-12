Rudi Völler: «Ich nehme die Aussagen zum Schweizer Tatort zurück» Rudi Völler spricht bei blue Sport über die Leistungen von Bayer Leverkusen, die Zukunft von Florian Wirtz und über einen Schweizer Tatort, der ihm nicht gefiel. 10.12.2024

Rudi Völler spricht bei blue Sport über das neue Champions-League-Format, die Zukunft von Florian Wirtz und über einen Schweizer «Tatort», der ihm einst überhaupt nicht gefiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rudi Völler bezeichnete eine Ausgabe eines Schweizer «Tatort» im Jahr 2015 einst als «beschissensten ‹Tatort› aller Zeiten».

«Komm, gibst du den Schweizern mal eine Chance. Und dann setze ich mich vor den Fernseher und sehe, das können Sie ruhig so schreiben, den beschissensten ‹Tatort› aller Zeiten» – mit dieser Aussage sorgte Rudi Völler einst für Stirnrunzeln bei Schweizer «Tatort»-Fans.

Nun hat die deutsche Fussball-Legende im Interview bei blue Sport seine Aussage erklärt: «Ich muss sagen, ich war damals ein bisschen sauer. Das war ein schlechtes Wochenende. Ich glaube, wir haben in Leverkusen blöd verloren am Wochenende», so Völler, der seine Aussage neun Jahre später wieder zurücknimmt.

«Ich bin grosser ‹Tatort›-Fan. Eigentlich auch vom einen oder anderen Schweizer ‹Tatort›. Aber der war damals halt wirklich schlecht. Das war aber unter dem Eindruck unserer Niederlage, ich nehme das natürlich gerne zurück.»

Was Rudi Völler vom neuen Champions-League-Format hält und was er zu Florian Wirtz' Zukunft in Leverkusen sagt, siehst du im Video oben.

