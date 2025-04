Golden Boy Gewinner 2024 – Lamine Yamal KEYSTONE

Lamine Yamal und Lautaro Martinez – zwei Spieler, zwei Wege, ein Ziel: das Champions-League-Finale. Vor dem Halbfinale sprechen sie über Erwartungen, Respekt und Motivation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lamine Yamal wird häufig mit Lionel Messi verglichen, lehnt den Vergleich jedoch selbst ab: «Ich gehe meinen eigenen Weg.»

Das Barça-Talent fokussiert sich auf das erste Champions-League-Halbfinale seiner Karriere und betont den Teamgedanken.

Lautaro Martínez lobt Yamal als «grossartigen Spieler mit grosser Zukunft». Inter will nach 2023 erneut ins Champions-League-Finale – Lautaro: «Wir sind fokussiert und bereit für das grosse Spiel.» Mehr anzeigen

Es ist beeindruckend, was der erst 17-jährige Lamine Yamal bereits erreicht hat. In seinem jungen Alter hat er schon einen Europameister-Titel, die spanische Meisterschaft, den Pokalsieg und den Superpokal geholt. Und nun bietet sich ihm in der Champions League sogar die Chance auf das Triple. Wo Yamal auftaucht, scheint auch der Erfolg nicht weit zu sein.

Kein Wunder also, dass er immer wieder mit einer Barcelona-Legende verglichen wird: Lionel Messi. Auch der Argentinier zählte bereits in jungen Jahren zu den prägenden Figuren im Trikot der Katalanen. Der junge Spanier äusserte sich vor dem Spiel gegen Inter (21 Uhr live auf blue Sport) selbst zu diesem Vergleich – und bleibt dabei bescheiden:

«Ich vergleiche mich mit niemandem und schon gar nicht mit Messi. Also überlasse ich das euch, denn wir untereinander denken nur daran, uns jeden Tag selbst zu verbessern, am nächsten Tag besser zu sein als ich selbst. Also glaube ich, dieser Vergleich ergibt keinen Sinn, und mit Messi noch weniger. Ich versuche, es zu geniessen, ich selbst zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen. Natürlich bewundere ich ihn als den besten Spieler der Geschichte, aber ich vergleiche mich nicht mit ihm.»

Klar ist: Yamal ist ehrgeizig und fokussiert. Für ihn zählt vor allem das Weiterkommen mit dem Team: «Nun, ich freue mich sehr darauf. Es ist mein erstes Halbfinale, und für viele meiner Mitspieler ebenfalls. Deshalb freuen wir uns darauf, den Einzug ins Finale zu schaffen. Nun, solange ich gewinne, können sie nichts sagen. Wenn sie mich schlagen, dann können sie es.»

Der Leader von Mailand – Lautaros Sicht zum Messi Debakel

Auch Inter-Stürmer Lautaro Martínez, wird auf das Supertalent angesprochen – und findet ebenfalls deutliche Worte: «Nun, zunächst einmal: Zu Leo (Messi) gibt für mich keinen Vergleich, weil Leo der beste Spieler aller Zeiten ist und sein wird. Also werde ich diesen Vergleich nicht anstellen.»

«Ich kann nur sagen, dass Lamine ein wichtiger Spieler ist. Wir haben es alle gesehen, wir wissen es alle. In seinem jungen Alter macht er einen grossartigen Job, er hat mit seiner Nationalmannschaft wichtige Titel gewonnen, also müssen wir ihn respektieren. Aber ja, er hat eine grosse Zukunft, und er ist ein grossartiger Spieler», betont der 27-Jährige.

Ein häufiges Bild: Lautaro Martinez beim Jubeln.

Martínez, der zuletzt einen Klubrekord bei Inter gebrochen hat, schaut mit Vorfreude auf das Halbfinale gegen Barcelona – und unterstreicht, wie wichtig dieser Moment für den Verein ist: «Die Wahrheit ist, dass wir sehr aufgeregt sind, weil wir in drei Jahren zweimal das Halbfinale der Champions League erreicht haben. Das hat Inter seit vielen Jahren nicht mehr geschafft, und wir leisten hervorragende Arbeit in diesem prestigeträchtigen und wichtigen Wettbewerb.»

Der Argentinier weiter: «Wir konzentrieren uns also darauf, eine weitere grossartige Leistung zu erbringen und auch den Traum unserer Fans zu erfüllen, nämlich ein weiteres Champions-League-Finale zu erreichen. Wir sind fokussiert, aufgeregt und freuen uns sehr auf morgen, auf diesen grossartigen Gegner und auf dieses unglaubliche Spiel in einem weiteren Halbfinale, das für uns sehr wichtig ist.»

Zwei Stimmen vor dem heutigen Kracher – zwei Spieler mit klarer Vision: Sie wollen gewinnen. Für sich selbst, für ihr Team, und nicht zuletzt für ihre Fans.

