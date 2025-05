Zuberbühler: «Das ist der kompletteste Yann Sommer, den es je gab» Goalie-Experte Pascal Zuberbühler analysiert Yann Sommers Champions-League-Final-Einzug mit Inter und kommt dabei kaum aus dem Staunen heraus. 07.05.2025

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler schwärmt nach Yann Sommers starker Partie gegen den FC Barcelona: «Das war absolute Top-Weltklasse.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer lieferte gegen Barcelona mit Weltklasse-Paraden eine herausragende Leistung ab, besonders der Reflex gegen Yamal in der Verlängerung beeindruckt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler zutiefst.

Sommer zeigt bei Inter Mailand konstant starke Leistungen, hat laut Zubi den idealen Verein mit starkem Trainerteam gefunden und steht verdient im Champions-League-Finale.

Sein Karriereweg – inklusive Bayern München – findet Zuberbühler perfekt und mit einem Champions-League-Titel könnte Sommer seine Laufbahn noch krönen. Mehr anzeigen

Was ging dir bei den Paraden von Yann Sommer gegen Barcelona durch den Kopf?

Pascal Zuberbühler: Was Yann gezeigt hat, war einfach fantastisch, das war überragend. Das war absolute Top-Weltklasse. Speziell der Save gegen Yamal in der Verlängerung hat mich extrem beeindruckt. Denn als Torhüter ist Yamal sehr schwer zu berechnen, wann er schiesst. Er hat ganz eine kurze Ballführung, der Ball klebt an seinen Füssen und auf einmal kommt der Schuss. Wenn du da nicht bereit bist, ist der Ball drin. In dieser Situation gilt es, im Kopf noch bereit zu sein. Er hat sich richtig positioniert, einen Zwischenschritt gemacht, den Winkel verkürzt. Das war ein Film, bei dem alles zusammenstimmen muss. Es war einfach fantastisch, wie er die rausgekratzt hat. Genau in diesem Moment noch so eine Weltklasse-Parade zu zeigen, da kann ich nur sagen: Hut ab!

War das die bisher beste Leistung eines Schweizer Torhüters auf internationaler Ebene?

Ja, aber nicht nur wegen des Spiels gestern. Jeder Torhüter hat mal «sein» Spiel. Da erinnerst du dich immer wieder zurück. Aber wenn du schaust, wie sich Sommer generell bei Inter zeigt, da muss man schon sagen: Er hat einen riesen Verein gefunden, einen sensationellen Trainer und auch der Goalietrainer Gianluca Spinelli ist absolut top. Der tut ihm enorm gut und das spürt man. Wie er mit Inter performt, das ist eingeschweisst. Die wissen genau, wie man das Tor verteidigt und wenn mal einer durch kommt, dann ist der Yann da.

Hätte Sommer den Schritt zu einem absoluten Top-Verein schon früher wagen sollen?

Nein, ich finde, seine Karriere ist fantastisch. Ich finde es super, hat er diesen Schritt zu Bayern München gemacht. Das hat ihn noch stärker gemacht. Dass er dort die Schale hochhalten konnte, trotz der Kritik, das hat ihn nur stärker gemacht. Yann ist ein intelligenter Mensch, der weiss ganz genau, wie er das einordnen muss. Dann wechselt er zu Inter, wird Meister, stellt einen Zu-Null-Rekord auf und steht jetzt im Champions-League-Finale. Was willst du noch mehr? Er hat alles richtig gemacht.

Ist es aktuell der beste Yann Sommer, den wir je gesehen haben?

Er war schon immer auf einem sehr hohen Level. Aber ich finde, mit diesem Inter Mailand, ist es der kompletteste Yann Sommer. Vor allem ist er da, wenn sie ihn brauchen. Das hat er gegen Barcelona eindrücklich bewiesen.

Die Krönung seiner Karriere wäre nun der Titel in der Champions League …

… ja, das ist aber ein einziges Spiel. Ab und zu ist es nicht die bessere Mannschaft, die gewinnt. Aber um gegen dieses Inter zu bestehen – sie zu besiegen – da muss einfach alles stimmen. Die sind eingeschweisst, hungrig und wollen den Erfolg. Es wird schwierig für die Mannschaft, die dann gegen Inter im Finale steht.

Wen siehst du als Finalgegner?

PSG ist brutal im Aufwind, die Mannschaft gefällt mir, der Trainer ist hervorragend. Ich denke, sie werden es ins Finale schaffen.

