25. Minute
Leverkusen verpasst Ausgleich! Grimaldo verschiesst Penalty
20. Minute
Nmecha schiesst BVB mit gefühlten 200 km/h in Front
17. Minute
Haaland trifft zur City-Führung
7. Minute
Pacho bringt PSG in Führung
3. Minute
Sommer rettet Inter vor dem Rückstand
Barça fegt Olympiakos vom Platz
Rekordverdächtiger Platzverweis in Kasachstan