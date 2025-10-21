  1. Privatkunden
Champions League im Ticker Nmecha hämmert BVB in Führung ++ Sommer rettet Inter vor Rückstand ++ PSG führt in Leverkusen

Patrick Lämmle

21.10.2025

Kobel ist mit Dortmund in Kopenhagen gefordert, Sommer und Akanji gastieren mit Inter bei Union Saint-Gilloise, Arsenal empfängt Atlético und Haaland will Villarreal abschiessen. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

21.10.2025, 20:45

21.10.2025, 21:30

blue Sport überträgt alle Champions-League-Spiele live

Alle Spiele vom Dienstag im Ticker

Die besten Szenen des Abends im Video

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 25. Minute

    Leverkusen verpasst Ausgleich! Grimaldo verschiesst Penalty

    Grimaldo verschiesst Penalty

    Grimaldo verschiesst Penalty

    21.10.2025

  • 20. Minute

    Nmecha schiesst BVB mit gefühlten 200 km/h in Front

    Nmecha schiesst BVB mit gefühlten 200 km/h in Front

    Nmecha schiesst BVB mit gefühlten 200 km/h in Front

    21.10.2025

  • 17. Minute

    Haaland trifft zur City-Führung

    Haaland trifft zur City-Führung

    Haaland trifft zur City-Führung

    21.10.2025

  • 7. Minute

    Pacho bringt PSG in Führung

    Pacho bringt PSG in Führung

    Pacho bringt PSG in Führung

    21.10.2025

  • 3. Minute

    Sommer rettet Inter vor dem Rückstand

    Sommer rettet Inter vor Rückstand

    Sommer rettet Inter vor Rückstand

    21.10.2025

  Barça fegt Olympiakos vom Platz

    Barcelona – Olympiacos 6:1

    Barcelona – Olympiacos 6:1

    UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

    21.10.2025

  Rekordverdächtiger Platzverweis in Kasachstan

    Pafos-Spieler Correia sieht Blitz-Rot nach Monster-Foul

    Pafos-Spieler Correia sieht Blitz-Rot nach Monster-Foul

    Pafos-Spieler João Correia wird gegen Kairat in der 4. Minute vom Platz gestellt. Es ist der früheste Platzverweis bei der UEFA Champions League 2025/2026.

    21.10.2025

