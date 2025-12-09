  1. Privatkunden
Countdown im Stream Inter fordert Liverpool ++ Barça gegen Frankfurt ++ Chelsea zu Gast bei Atalanta

Jan Arnet

9.12.2025

Der Champions-League-Dienstag verspricht Hochspannung! Unter anderem kommt es zu Duell zwischen Barcelona und Frankfurt, Liverpool ist zu Gast bei Inter und Atalanta Bergamo fordert den FC Chelsea.

Redaktion blue Sport

09.12.2025, 19:50

09.12.2025, 20:32

Alles Spiele des Champions-League-Dienstags im Überblick

blue Sport überträgt alle Spiele der Champions League live.

Die besten Szenen des Abends

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Der 17-jährige Lennart Karl trifft schon wieder!

    Karl trifft für die Bayern zum 2:1

    Karl trifft für die Bayern zum 2:1

    09.12.2025

  • Kimmich trifft ins eigene Tor

    Kimmich mit Eigentor

    Kimmich mit Eigentor

    09.12.2025

  • Olympiakos-Stürmer El Kaabi trifft das leere Tor nicht

    El Kaabi trifft das leere Tor nicht

    El Kaabi trifft das leere Tor nicht

    09.12.2025

  • Olympiakos erfüllt die Pflicht in Almaty

    Bereits um 16:30 Uhr wurde in Kasachstan das erste Spiel des sechsten Spieltags angepfiffen. Olympiakos Piräus holte sich bei Kairat Almaty einen 1:0-Minisieg.

    Kairat Almaty – Olympiacos 0:1

    Kairat Almaty – Olympiacos 0:1

    UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

    09.12.2025

    • Mehr anzeigen

Bayern dreht Spiel gegen Sporting nach Kimmich-Eigentor

