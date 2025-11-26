Inter-Trainer Christian Chivu setzt weiter auf Yann Sommer. imago

Nach dem verlorenen Mailänder Derby gerät Yann Sommer in Italien heftig in die Kritik. Verliert der Schweizer jetzt sogar seinen Stammplatz? Inter-Trainer Christian Chivu verteidigt den Goalie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Derby-Niederlage gegen Milan steht Yann Sommer in Italien stark in der Kritik, einige Medien sehen seinen Stammplatz in Gefahr.

Inter-Trainer Cristian Chivu stärkt Sommer demonstrativ den Rücken und betont, dass der Schweizer weiterhin die klare Nummer eins sei.

Trotz Diskussionen um Ersatzkeeper Martinez wird Sommer voraussichtlich auch im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid (live auf blue Sport) im Tor stehen. Mehr anzeigen

«Inter hat ein Problem», «potenzielle Schwachstelle» oder «nicht mehr die gleiche Explosivität wie früher» – Yann Sommer wird in der italienischen Presse nach Inters 0:1-Niederlage gegen die AC Milan heftig kritisiert.

Einige Medien spekulieren, dass Sommers Stammplatz in Gefahr sein könnte, weil seine Leistungen schon seit Saisonbeginn schwanken würden. Josep Martinez, der schon im September zweimal in die Startelf gerückt war, könnte in naher Zukunft noch mehr Einsatzzeiten kriegen, wird spekuliert.

Vor dem Champions-League-Spiel der Mailänder bei Atlético Madrid (Mittwoch, 21:00 Uhr live auf blue Sport) stellt Inter-Trainer Cristian Chivu aber klar, dass Sommer weiterhin vollstes Vertrauen geniesst. «Ich habe auch Vertrauen in Martinez, aber für mich ist Sommer die Nummer eins», sagt Chivu bei «Amazon Prime».

Bei «Sky» holt der Trainer noch etwas weiter aus, als er auf Sommer angesprochen wird. «Ich muss die Spieler verteidigen, denn ich habe 22 zur Verfügung, und sie sind alle gut und verdienen es, bei Inter zu spielen. Martinez wird seine Chancen bekommen, er hatte eine schwierige Zeit, und früher oder später wird auch er an der Reihe sein, wenn er sich bereit fühlt.»

Lässt Sommer seine Kritiker ein weiteres Mal verstummen?

Ersatzgoalie Martinez war im Oktober in einen Autounfall verwickelt und überfuhr einen 81-jährigen Mann im Rollstuhl, der danach verstarb. Medienberichten zufolge wird Martinez von einem Psychologen des Vereins betreut. Er fungierte zuletzt aber auch wieder im Kader.

Gegen Atlético wird aller Voraussicht nach Sommer wieder das Tor hüten. Zumal der 36-Jährige in dieser Saison schon einmal bewiesen hat, dass er sich von kritischen Stimmen nicht beirren lässt. Als der Schweizer im September vermeintlich angezählt war, glänzte er gegen Ajax mit einer Top-Leistung.

Ohnehin ist Sommer in der Champions League eine Bank. In den bisherigen vier Spielen kassierte er erst ein Gegentor. Spielt der Ex-Nati-Goalie auch gegen Atlético zu null, dürfte er seine Kritiker ein weiteres Mal verstummen lassen.