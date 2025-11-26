  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Er bleibt die Nummer eins» Inter-Trainer Chivu verteidigt Sommer nach Medienschelte

Jan Arnet

26.11.2025

Inter-Trainer Christian Chivu setzt weiter auf Yann Sommer.
Inter-Trainer Christian Chivu setzt weiter auf Yann Sommer.
imago

Nach dem verlorenen Mailänder Derby gerät Yann Sommer in Italien heftig in die Kritik. Verliert der Schweizer jetzt sogar seinen Stammplatz? Inter-Trainer Christian Chivu verteidigt den Goalie.

Jan Arnet

26.11.2025, 13:30

26.11.2025, 15:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Derby-Niederlage gegen Milan steht Yann Sommer in Italien stark in der Kritik, einige Medien sehen seinen Stammplatz in Gefahr.
  • Inter-Trainer Cristian Chivu stärkt Sommer demonstrativ den Rücken und betont, dass der Schweizer weiterhin die klare Nummer eins sei.
  • Trotz Diskussionen um Ersatzkeeper Martinez wird Sommer voraussichtlich auch im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid (live auf blue Sport) im Tor stehen.
Mehr anzeigen

«Inter hat ein Problem», «potenzielle Schwachstelle» oder «nicht mehr die gleiche Explosivität wie früher» – Yann Sommer wird in der italienischen Presse nach Inters 0:1-Niederlage gegen die AC Milan heftig kritisiert.

Einige Medien spekulieren, dass Sommers Stammplatz in Gefahr sein könnte, weil seine Leistungen schon seit Saisonbeginn schwanken würden. Josep Martinez, der schon im September zweimal in die Startelf gerückt war, könnte in naher Zukunft noch mehr Einsatzzeiten kriegen, wird spekuliert.

«Inter hat ein Problem». Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse

«Inter hat ein Problem»Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse

Vor dem Champions-League-Spiel der Mailänder bei Atlético Madrid (Mittwoch, 21:00 Uhr live auf blue Sport) stellt Inter-Trainer Cristian Chivu aber klar, dass Sommer weiterhin vollstes Vertrauen geniesst. «Ich habe auch Vertrauen in Martinez, aber für mich ist Sommer die Nummer eins», sagt Chivu bei «Amazon Prime».

Bei «Sky» holt der Trainer noch etwas weiter aus, als er auf Sommer angesprochen wird. «Ich muss die Spieler verteidigen, denn ich habe 22 zur Verfügung, und sie sind alle gut und verdienen es, bei Inter zu spielen. Martinez wird seine Chancen bekommen, er hatte eine schwierige Zeit, und früher oder später wird auch er an der Reihe sein, wenn er sich bereit fühlt.»

Lässt Sommer seine Kritiker ein weiteres Mal verstummen?

Ersatzgoalie Martinez war im Oktober in einen Autounfall verwickelt und überfuhr einen 81-jährigen Mann im Rollstuhl, der danach verstarb. Medienberichten zufolge wird Martinez von einem Psychologen des Vereins betreut. Er fungierte zuletzt aber auch wieder im Kader.

UHD HDR Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano
UHD HDR Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano

Mi 26.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano

Mit tv.blue.ch mieten

Gegen Atlético wird aller Voraussicht nach Sommer wieder das Tor hüten. Zumal der 36-Jährige in dieser Saison schon einmal bewiesen hat, dass er sich von kritischen Stimmen nicht beirren lässt. Als der Schweizer im September vermeintlich angezählt war, glänzte er gegen Ajax mit einer Top-Leistung.

Ohnehin ist Sommer in der Champions League eine Bank. In den bisherigen vier Spielen kassierte er erst ein Gegentor. Spielt der Ex-Nati-Goalie auch gegen Atlético zu null, dürfte er seine Kritiker ein weiteres Mal verstummen lassen.

Meistgelesen

Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen
Trumps Probleme in 7 Zahlen – und wie seine Partei jetzt zittert
Grossbrand verwüstet Hochhaus in Hongkong – weiter Menschen eingeschlossen
Mann (22) verliert Kontrolle über 700-PS-BMW – und durchbricht Lärmschutzwand
Kreml: Telefon-Leaks torpedieren Friedensbemühungen +++ Trump stellt sich hinter Witkoff

Fussball-News

Gnade von der FIFA nach Tätlichkeit. Kuriose Sperre für Ronaldo – Meier: «Das ist kein gutes Zeichen»

Gnade von der FIFA nach TätlichkeitKuriose Sperre für Ronaldo – Meier: «Das ist kein gutes Zeichen»

Wirtschaftsmotor. Schäfer: «Die Klubs der Super League leisten weit mehr als sportliche Unterhaltung»

WirtschaftsmotorSchäfer: «Die Klubs der Super League leisten weit mehr als sportliche Unterhaltung»

B-Elf gegen Leverkusen. Streller und Petric kritisieren City-Coach Guardiola: «Das muss er sich ankreiden lassen»

B-Elf gegen LeverkusenStreller und Petric kritisieren City-Coach Guardiola: «Das muss er sich ankreiden lassen»

Szenen des Abends. Die schlechteste Schwalbe des Jahres, ein peinlicher Stolperer und der falsche Goalie

Szenen des AbendsDie schlechteste Schwalbe des Jahres, ein peinlicher Stolperer und der falsche Goalie

Klatsche gegen Chelsea. Koundés Eigentor und Araujos «Bärendienst» – Barça mit Horror-Show in London

Klatsche gegen ChelseaKoundés Eigentor und Araujos «Bärendienst» – Barça mit Horror-Show in London

21 Uhr live auf blue Sport. Arsenal fordert Bayern München im Duell der Makellosen

21 Uhr live auf blue SportArsenal fordert Bayern München im Duell der Makellosen