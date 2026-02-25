Inter – Bodø/Glimt 1:2 UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 24.02.2026

Inter Mailand erlebt in der Champions League ein Debakel – und der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji steht im Zentrum der Kritik. Nach dem 1:2 gegen Bodø/Glimt spricht Italiens Presse von einer «Katastrophe» und findet klare Worte.

Inter Mailand scheitert in den Champions-League-Playoffs am krassen Aussenseiter Bodö/Glimt und muss von der italienischen Presse dafür harte Kritik einstecken.

Auch Manuel Akanji gerät nach seinem folgenschweren Fehler ins Visier der Medien und erhält in mehreren Zeitungen die schlechteste Spieler-Note.

Während Italiens Presse von einer Blamage und finanziellen Einbussen spricht, feiern norwegische Medien den Coup von Bodö/Glimt als historische Sensation.

Inter Mailand blamiert sich in den Playoffs der Champions League und verliert nach dem Hinspiel gegen Bodö/Glimt (1:3) auch im heimischen San Siro mit 1:2. Wenig überraschend, dass die italienische Presse mit den «Nerazzurri» hart ins Gericht geht.

La Gazzetta dello Sport

«Ohne Entschuldigung»

Die rosarote Sportbibel titelt am Mittwochmorgen, dass es keine Entschuldigung gibt für das Aus von Inter gegen Bodö/Glimt. Im Online-Auftritt ziert am Morgen nach der Blamage ein Artikel über den Schweizer Innenverteidiger Manuel Akanji die Front: «Akanji, ausgerechnet du? So ist in zwei Spielen die Mauer von Inter zusammengebrochen», heisst es da.

bild: giornalone.it

Dass ausgerechnet der sonst so zuverlässige Schweizer den Fehler begeht, habe alle überrascht und sei untypisch für den Innenverteidiger: «Mit so einem Fehler hat niemand gerechnet, vielleicht nicht mal er selbst, ganz sicher nicht die Fans der Nerazzurri.»

Mit der Note 4,5 (auf einer Skala bis 10) wurde Akanji zusammen mit Stürmer Marcus Thuram von allen Inter-Spielern am schlechtesten benotet. Immerhin gibt es zu der Note noch etwas Trost bei der Begründung: «Auch die Grossen machen Fehler – besonders mit einer Platzwunde im Gesicht.»

58. Minute: Mit diesem Riesen-Bock leitet Akanji den Inter-Untergang ein 24.02.2026

Corriere dello Sport

«Katastrophales Inter»

Der Corriere dello Sport titelt mit einem Wortspiel zur verpassten Remontada (dem grossen Comeback) und schreibt von einem katastrophalen Inter und einer riesigen Enttäuschung.

Bei der Spielerbewertung kommt auch hier Akanji nach seinem «eklatanten Fehler» mit Note 4 (von 10) am schlechtesten weg.

bild: giornalone.it

Tuttosport

«Blamage für Inter. 20 Millionen gehen in Rauch auf»

Die Juventus-nahe Tuttosport hat die Titelgeschichte den Turinern gewidmet, welche heute gegen Galatasaray selbst mit dem Rücken zur Wand stehen. Zu Inter schreiben sie von einer Blamage und thematisieren die Einnahmen, die durch das Ausscheiden ausbleiben.

bild: giornalone.it

Quotidiano Sportivo

«Albtraum für Inter»

Der Quotidiano Sportivo berichtet, dass nach Meister Napoli mit Inter nun auch der Zweitplatzierte der letztjährigen Serie A ausgeschieden ist. Weiter hält das Blatt fest, dass der norwegische Fussball den Italienern erneut eine harte Lektion erteilt hat. Zur Erinnerung: Italiens Nationalmannschaft verlor in der WM-Qualifikation zwei Mal gegen Norwegen und muss deshalb in den Playoffs um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zittern.

bild: giornalone.it

Verdens Gang (Norwegen)

«Dieses Abenteuer ist viel wilder als die Weltmeisterschaft. Es ist der gelbe Wahnsinn»

In Norwegens Tageszeitung Verdens Gang schreibt ein Journalist einen Kommentar, der zusammenfasst, wie gross das Wunder von Bodö/Glimt überhaupt ist. Demnach mache sich Bodö über den europäischen Fussball lustig, über Vereine, die so viel Geld haben, dass sie nicht wissen, wofür sie es ausgeben sollen.

Dies sei noch viel verrückter, als dass Norwegen zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Die Nationalmannschaft habe schliesslich viele Superstars, Glimt aber keine. Und so habe man mit 9 von 10 norwegischen Feldspielern in den letzten 35 «unwirklichen» Tagen Manchester City, Atlético Madrid sowie zwei Mal Inter Mailand geschlagen.

Dagbladet (Norwegen)

«Machtdemonstartion in Mailand»

Die Dagbladet stellt einen ganzen Cluster auf mit dem Übertitel: «Machtdemonstration in Mailand.»

screenshot: dagbladet

NRK

«Bodø/Glimt stürmt durch Europa»

Das öffentlich-rechtliche NRK schreibt, dass Bodö/Glimt weiterhin europäische Spitzenmannschaften durchschüttle. Die Siege gegen Inter seien gar «die grösste Überraschung in der Geschichte der Champions League».

NRK-Experte Carl-Erik Torp ist nun der Meinung, dass es höchste Zeit sei, die Leistungen mit mehreren Glimt-Spielern im norwegischen Nationalteam zu belohnen. «Alles andere würde mich schockieren», sagte er nach dem Erfolg in Mailand.

