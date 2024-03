Rodri ist eine wichtige Figur im Starensemble von Pep Guardiola. Imago

Wer ist der beste defensive Mittelfeldspieler der Welt? Für Pep Guardiola ist es sein Schützling Rodri, Yann Sommers Teamkollege Hakan Calhanoglu setzt sich selbst an die Spitze. Dazu gibt es noch einige weitere Anwärter.

Für ManCity-Coach Pep Guardiola ist sein Schützling Rodri in dieser Kategorie die Nummer eins. Tatsächlich ist City mit Rekordmann Rodri nahezu unschlagbar.

Für Hakan Calhanoglu ist Rodri aber nur der zweitbeste Sechser. Denn Yann Sommers Klubkollege hält sich selbst für den besten.

Am Wochenende bereitet City-Star Rodri auf dem Weg zum 3:1-Sieg im Derby gegen Manchester United zwei Tore vor. Ganz nebenbei bricht der defensive Mittelfeldspieler aus Spanien einen Premier-League-Rekord. Seit der 0:1-Niederlage gegen Tottenham am 5. Februar 2023 ging Rodri in 59 Spielen in Folge nie mehr als Verlierer vom Platz und damit einmal mehr als Ex-Chelsea-Verteidiger Ricardo Carvalho, der zwischen November 2006 und Februar 2008 auf 58 Spiele ohne Pleite kam.

In der laufenden Saison verpasst Rodri insgesamt drei Spiele gesperrt – und tatsächlich gehen all diese Spiele verloren. Trainer Pep Guardiola lobte seinen Schützling kürzlich in höchsten Tönen. Es gebe nichts, was sein Landsmann nicht könne, er sei «mit Abstand der beste Mittelfeldspieler der Welt».

Will Guardiola am Mittwochabend im Champions-League-Achtelfinal gegen Kopenhagen kein Risiko eingehen, so tut er gut daran, Rodri in der Startelf auflaufen zu lassen. Wobei nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel ohnehin nicht mehr viel schiefgehen sollte.

Hakan Calhanoglu setzt sich selbst auf Platz eins

Bei DAZN wurde Hakan Calhanoglu kürzlich gebeten, ein Top-5-Ranking der besten Sechser der Welt aufzustellen. Rodri schafft es dabei vor Toni Kroos, Joshua Kimmich und Enzo Fernández auf Platz zwei. Und wer ist für den türkischen Nationalspieler die Nummer eins? Nein, es ist nicht Granit Xhaka, der derzeit mit Leverkusen auf Wolke sieben schwebt, sondern Calhanoglu höchstpersönlich.

Er habe schon vor einigen Monaten gesagt, dass er zu den besten Sechsern der Welt gehöre, so der Klubkollege von Yann Sommer. Niemand habe ihm das abgenommen: «Aber ich glaube immer an mich, ich kenne meine Qualitäten. Und ich habe vor niemandem Angst.» Und was zeichnet ihn besonders aus? «Ich erziele Tore und mache Sachen, die die anderen nicht machen. Ich treffe nie aus kurzer Distanz, sondern immer aus 25 oder 30 Metern oder per Freistoss. Das sind schwere Sachen. Alle von denen können passen, aber ich spiele nicht gerne Pässe über fünf Meter.» Er wolle immer den entscheidenden Pass spielen und so für Torgefahr sorgen. «Querpässe helfen mir da nicht weiter.»

Rodri dürfte da nur ein müdes Lächeln übrig haben. Als die beiden Teams letztes Jahr im Champions-League-Final aufeinander trafen, da erzielte Peps Schützling schliesslich das einzige Tor der Partie.

68. Minute: Akanji leitet den City-Treffer ein Rodri erzielt das erste CL-Finaltor in Manchester Citys Klubgeschichte. 10.06.2023

Letztlich sind solche Diskussionen aber ohnehin nur eine Spielerei und zu grossen Teilen Geschmacksache. Oder wer ist deine Nummer eins?