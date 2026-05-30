  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Finale in Budapest Ivan Rakitic über Champions-League-Finale: «Ich erwarte einen geilen Match»

Tobias Benz

30.5.2026

Showdown an der Donau: Ab 18.00 Uhr duellieren sich Paris Saint-Germain und Arsenal im Champions-League-Finale in Budapest. Wer gewinnt den legendären Henkelpott? blue News stimmt dich auf das grosse Spiel ein.

Redaktion blue Sport

30.05.2026, 11:45

Paris Saint-Germain - Arsenal FC
Paris Saint-Germain - Arsenal FC

Sa 30.05. 16:55 - 21:30 ∙ blue Sport Live ∙ Paris Saint-Germain - Arsenal FC

Mit tv.blue.ch mieten
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Ivan Rakitic über Champions-League-Finalduell: «Ich erwarte einen geilen Match»

    Ivan Rakitic kennt sich aus mit Champions-League-Finalspielen. In der Saison 2014/15 gewann er das Endspiel mit Barcelona gegen Juventus 3:1. Nach nur vier Minuten sorgte Rakitic damals für die frühe Führung der Katalanen. 

    blue Sport hat den 38-Jährigen vor dem Finale 2026 in Budapest getroffen. Dabei spricht der Ex-FCB-Star über die Affiche PSG – Arsenal und verrät, wer für ihn am Samstag Favorit ist.

    Ivan Rakitic über das Champions-League-Finale: «Ich erwarte einen geilen Match»

    Ivan Rakitic über das Champions-League-Finale: «Ich erwarte einen geilen Match»

    Ivan Rakitic spricht mit blue Sport über den Champions-League-Final von Samstag zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal und verrät, wer für ihn Favorit ist.

    29.05.2026

  • Schweizer Beteiligung in Budapest

    Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer, der bereits das denkwürdige Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Bayern (5:4) leitete, ist auch im Champions-League-Final in Budapest mit von der Partie. Schärer wurde von der UEFA als Vierter Offizieller aufgeboten. In der gleichen Funktion war Schärer vor vier Jahren schon beim Conference-League-Final zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Roma in Tirana dabei.

    Geleitet wird der Final vom Deutschen Daniel Siebert. Der 42-Jährige pfiff bereits zwei Spiele von Arsenal in der K.o.-Runde. Im Halbfinal-Rückspiel zwischen den Engländern und Atlético Madrid geriet er in Spanien in die Kritik wegen eines nicht gepfiffenen möglichen Penaltys. Auch in der Heimat ist er nicht unumstritten. Für die anstehende WM bekam Siebert kein Aufgebot.

    Meier lobt Schiedsrichter Schärer: «Jetzt gehört er zu den Besten in Europa»

    Meier lobt Schiedsrichter Schärer: «Jetzt gehört er zu den Besten in Europa»

    30.04.2026

  • Philippe Senderos: «Mit Mikel Arteta schreibe ich regelmässig auf WhatsApp»

    Der Schweizer Philippe Senderos spielte von 2003 bis 2008 für Arsenal. Mit blue Sport spricht er über den anstehenden Champions-League-Final, sein neues Leben in Katar und schwärmt von Mikel Arteta. Ausserdem verrät er, was in die WhatsApp-Gruppe des Meisterteams von 2004 geschrieben wird. Hier geht's zum Artikel.

    Ex-Gunner Senderos: «Arteta ist ein starker Mensch»

    Ex-Gunner Senderos: «Arteta ist ein starker Mensch»

    Sieben Jahre lang spielte Philippe Senderos für Arsenal. Der ehemalige Nati-Star schätzt die Chancen seines Ex-Teams im Champions League-Final ein.

    29.05.2026

  • Fakten zum Champions-League-Finale 2026

    Sowohl der Austragungsort als auch die Anspielzeit sind Neuheiten in der Champions League. Der Final wird erstmals in Budapest bestritten und das schon ab 18.00 Uhr (live auf blue Sport). Die von 21.00 Uhr auf den frühen Abend verlegte Anspielzeit soll die Logistik für den Grossevent erleichtern, sowohl für die austragende Stadt als auch für die Fans in der Puskas Arena.

    Das 61'000 Zuschauer fassende Stadion in Ungarns Hauptstadt ist ausverkauft. Die Anhänger der beiden Finalisten erhielten je ein Kontingent von rund 17'000 Tickets. Unmittelbar vor dem Final ist die Band «The Killers» das Highlight der Eröffnungsshow.

    Zum ersten Mal treffen Paris Saint-Germain und Arsenal im Champions-League-Final aufeinander. Beide gehören nicht zu den grossen europäischen Titelsammlern. Die Franzosen gewannen im letzten Jahr zum ersten Mal die Champions League und könnten als erst zweite Mannschaft seit über 35 Jahren ihren Titel erfolgreich verteidigen. Arsenal stand 2006 zum bislang einzigen Mal im Final und verlor gegen den FC Barcelona. Mit einem Sieg würden die Gunners als siebter englischer Klub die Champions League gewinnen.

    Im Final werden neben dem begehrten Henkelpott auch 43,5 Millionen Euro verteilt. Für den Sieger gibt es 25 Millionen, während der Verlierer 18,5 Millionen erhält. Für die komplette Champions-League-Saison im letzten Jahr erhielt Paris Saint-Germain als Sieger insgesamt 144 Millionen Euro.

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

USA brennen sich durch ihre Öl-Reserven – Amerika muss sich auf steigende Preise vorbereiten
Mutmassliche Sabotage legt Bahnverkehr am Brenner teilweise lahm
Kürzester Arbeitsweg: Eishockey-Nati wohnt quasi auf dem Eis
Verwesender Buckelwal wurde an Land gezogen und wird nächste Woche untersucht
Die Probleme auf dem höchsten Berg der Welt

Mehr blue Sport

Ex-Arsenal-Schweizer Philippe Senderos. «Mit Mikel Arteta schreibe ich regelmässig auf WhatsApp»

Ex-Arsenal-Schweizer Philippe Senderos«Mit Mikel Arteta schreibe ich regelmässig auf WhatsApp»

Sandro Schärer steht vor Feuertaufe. «Ich würde unter Realitätsverlust leiden, wenn ich mir jetzt den WM-Final als Ziel setzen würde»

Sandro Schärer steht vor Feuertaufe«Ich würde unter Realitätsverlust leiden, wenn ich mir jetzt den WM-Final als Ziel setzen würde»

Fünfjahresvertrag. Gordon von Newcastle zu Barcelona

FünfjahresvertragGordon von Newcastle zu Barcelona

Verbleib in der Ligue 1. Nice zieht den Kopf aus der Schlinge

Verbleib in der Ligue 1Nice zieht den Kopf aus der Schlinge

Gegen Nordmazedonien. Nullnummer des zweiten Schweizer WM-Gegners Bosnien

Gegen NordmazedonienNullnummer des zweiten Schweizer WM-Gegners Bosnien