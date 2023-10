Atlético – Feyenoord 3:2 Champions League, 2. Spieltag, Saison 23/24 04.10.2023

Atlético Madrid gerät im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam zweimal in Rückstand und steht am Schluss doch als Sieger da. Die Spanier setzen sich mit 3:2 durch.

Die Gäste, die im ersten Gruppenspiel Celtic Glasgow 2:0 bezwungen hatten, starteten mutig in die Partie. Dass die Niederländer in der 7. und 34. Minute in Führung gingen, war anhand der Spielanteile und den herausgespielten Chancen durchaus verdient. Am Ursprung der Wende stand ein Fallrückzieher von Antoine Griezmann. Mit seiner akrobatischen Einlage glich der Franzose die Partie unmittelbar vor dem Pausenpfiff wieder aus. In der zweiten Halbzeit waren dann noch keine zwei Minuten gespielt, als Alvaro Morata mit seinem zweiten Treffer für die erstmalige Führung der Spanier sorgte. Anders als in der 1. Runde gegen Lazio konnte Atlético den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Schachtar Donezk schafft grosse Wende

Dramatik auch in der Gruppe H: Im Auswärtsspiel gegen Antwerpen lag Schachtar Donezk zur Pause 0:2 zurück, die Ukrainer sorgten jedoch mit drei Treffern zwischen der 48. und 76. Minute für die Wende. In der 97. Minute bot sich den Belgiern die goldene Chance auf den Ausgleich, doch Captain Toby Alderweireld schoss den Handspenalty am Tor vorbei.

sda