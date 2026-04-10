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VAR-Ärger in der Champions League Jetzt reicht Barça bei der UEFA Beschwerde ein

Jan Arnet

10.4.2026

Urs Meier analysiert kuriose Handspiel-Szene in Barcelona: «Das ist ein klarer Fehler»

Urs Meier analysiert kuriose Handspiel-Szene in Barcelona: «Das ist ein klarer Fehler»

08.04.2026

Der FC Barcelona ärgert sich auch Tage nach der 0:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League über das nicht gepfiffene Handspiel im Atlético-Strafraum. Jetzt reicht Barça offiziell Beschwerde ein.

Jan Arnet

10.04.2026, 10:23

10.04.2026, 10:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Barcelona hadert auch am Tag nach der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Atlético Madrid mit den Unparteiischen.
  • Nach einem kuriosen Handspiel im Atlético-Strafraum entschied Schiedsrichter Istvan Kovacs nicht auf Penalty und auch der VAR schaltete sich nicht ein.
  • Barça bewertet die Szene als klaren Fehlentscheid, der Einfluss auf den Spielverlauf hatte, und legt bei der UEFA Beschwerde ein.
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Wie die Katalanen am Donnerstagabend mitteilen, bewerten sie das Handspiel von Atléticos Marc Pubill in der 54. Minute – nach einem Abstoss von Keeper Juan Musso – als klaren Fehlentscheid.

«Der Verein ist der Ansicht, dass es zu einer Schiedsrichterentscheidung kam, die gegen die geltenden Regeln verstösst und direkten Einfluss auf den Spielverlauf und das Ergebnis hatte», teilt Barça in einem Statement auf seiner Website mit. Dabei richtet sich die Kritik sowohl an den rumänischen Schiedsrichter Istvan Kovacs als auch an den deutschen VAR Christian Dingert.

Kurioses Atlético-Handspiel im Strafraum. Barça-Coach Flick tobt – auch Schiri-Experte Meier rügt den VAR: «Das ist ein klarer Fehler»

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Zusätzlich verlangt Barcelona «die Einleitung einer Untersuchung, Einsicht in die Kommunikation der Schiedsrichter sowie gegebenenfalls die offizielle Anerkennung der Fehler und die Ergreifung entsprechender Massnahmen».

Atlético-Goalie Musso: «Der Ball war nicht im Spiel»

Beim Stand von 0:1 spielte Musso den Ball beim Abstoss zu Pubill, der ihn mit der Hand kontrollierte und den Abstoss anschliessend wiederholte. Gemäss dem Atlético-Goalie habe er den Abstoss gar nicht ausgeführt. «Ja, Marc (Pubill) hat ihn mit der Hand gestoppt, weil der Ball nicht im Spiel war, er stand nicht unter Druck. Ich stimme dem Schiedsrichter zu, der Ball war nicht im Spiel.» 

Hitzige Diskussionen. So unterschiedlich bewerten die Barça- und Atlético-Profis sowie Fans die Szenen

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Eine vergleichbare Situation hatte es bereits im April 2024 im Spiel zwischen Arsenal und Bayern München gegeben – auch damals blieb ein Penalty aus. Ein paar Monate später wurde bei einer ähnlichen Szene in der Partie Brügge gegen Aston Villa allerdings auf Elfmeter entschieden.

Hier schenkt Aston Villa dem FC Brügge einen Penalty

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06.11.2024

Barça-Trainer Hansi Flick war nach dem Schlusspfiff verärgert. «Für mich ist das eine klare Gelb-Rote Karte und ein Elfmeter», sagte Flick und ergänzte mit Blick auf VAR Dingert: «Er muss sagen: Schau es dir an. Wofür haben wir denn einen VAR? Das ist unglaublich!»

Flick tobt nach kurioser Handspiel-Szene im Strafraum: «Das ist Penalty und Rot»

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08.04.2026

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UEFA Champions League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

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