Nach Blamage gegen Qarabağ José Mourinho wieder in Portugal – «The Special One» soll Benfica retten

José Mourinho bald wieder im Trainer-Stuhl bei Benfica? IMAGO/ZUMA Press Wire

In den Champions-League-Playoffs war José Mourinho noch an Benfica gescheitert. Kurz danach trennte sich Fenerbahce Istanbul vom Star-Coach – der nun wohl nach Lissabon zurückkehren dürfte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen José Mourinho steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr zu Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon.

Nach der peinlichen 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen FK Qarabağ aus Aserbaidschan hatte Benfica sich noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt. Mehr anzeigen

Ende August musste José Mourinho bei Fenerbahçe Istanbul gehen. Der türkische Club zog nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Benfica Lissabon die Reissleine.

Portugals Rekordmeister erwischte selbst am Dienstagabend gegen Aussenseiter Qarabağ FK aus Aserbaidschan einen krassen Fehlstart in die Königsklasse. Nach einer frühen 2:0-Führung unterlag Benfica am Ende noch mit 2:3. Die Blamage kostete Cheftrainer Bruno Lage seinen Job. Benfica-Präsident Rui Costa entliess den 53-Jährigen noch in der Nacht. Dabei hatte Lage seit Amtsantritt im September 2024 bisher starke 2,23 Punkte im Schnitt geholt.

Rückkehr nach 25 Jahren

Ausgerechnet Mourinho soll nun den Traditionsklub aus der Hauptstadt übernehmen. «The Special One», der in seiner Trainer-Karriere alle drei europäischen Klub-Wettbewerbe gewann, soll laut diversen Quellen am Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Der 62-Jährige war zuvor schon bei Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Real Madrid, AS Rom, Inter und Porto tätig. Mourinho hatte Benfica bereits kurzzeitig im Jahr 2000 als Nachfolger von Jupp Heynckes trainiert.

Während langer Zeit feierte der Star-Coach an seinen Stationen viele Erfolge, in den letzten Jahren bröckelte jedoch sein Image als Mann für die grossen Spiele – für markante Sprüche war der Portugiese aber immer noch gut genug. Immerhin macht es Mourinho sicher nicht wegen des Zahltags. Alleine mit seinen Abfindungen kam er seit 2007 auf 115 Millionen Euro.

Falls Mourinho tatsächlich nach über 20 Jahren im Ausland in die Heimat zurückkehrt und Benfica übernimmt, würde der schillernde Portugiese mit seinem neuen Team beim nächsten Champions-League-Spieltag ausgerechnet auf Chelsea treffen. An der Stamford Bridge blieb Mourinho einst mit den Blues 77 Spiele in Folge ungeschlagen.