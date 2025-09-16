  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lacher nach 8-Tore-Spektakel Juve-Star Yildiz kennt Kobel nicht: «Ich dachte, der ist Rechtsverteidiger»

Jan Arnet

16.9.2025

Yildiz: «Kobel? Ist das der Torwart?»

Yildiz: «Kobel? Ist das der Torwart?»

16.09.2025

Gregor Kobel muss sich beim 4:4 gegen Juventus Turin trotz starker Leistung viermal bezwingen lassen. Nach dem Spiel kriegt der BVB-Goalie von Kenan Yildiz ein Kompliment, obwohl der Juve-Star gar nicht genau weiss, über wen er gerade spricht.

Jan Arnet

16.09.2025, 23:53

Was für ein Spiel zum Champions-League-Auftakt in Turin! Nach einer eher verhaltenen ersten Halbzeit liefern Juventus Turin und Borussia Dortmund im zweiten Durchgang ein Spektakel ab – am Ende gleichen die Italiener dank zwei Toren in der Nachspielzeit noch zum 4:4 aus und sichern sich so doch noch einen Punkt.

Obwohl Nati-Goalie Gregor Kobel im BVB-Tor vier Gegentore kassiert, kann sich auch der Schweizer in diesem Spiel mehrfach auszeichnen. Sackstark ist seine Parade in der 80. Minute, als einen Knaller von Kenan Yildiz mirakulös an den Pfosten lenkt. 

Kobel rettet Dortmund mit Glanztat vor dem Ausgleich

Kobel rettet Dortmund mit Glanztat vor dem Ausgleich

16.09.2025

Nach dem Spiel wir Yildiz von einer TV-Reporterin auf Kobel angesprochen und gefragt, wie schwierig es ihm Kobel gemacht habe. «Er ist ein super 1-gegen-1-Spieler», so die etwas verhaltene Antwort des türkischen Nationalspielers, der in Deutschland aufgewachsen ist. Er fragt aber noch einmal nach: «Kobel? Bravo.»

Das Interview ist schon fertig, doch die Kamera läuft noch. Und so ist zu hören, wie die Reporterin und Yildiz weiter über den Schweizer sprechen. «Kobel ... ich habe den Rechtsverteidiger gemeint. Ist das der Torwart? Ich dachte an den Rechtsverteidiger», so Yildiz.

8-Tore-Festival in der 2. Halbzeit. Juve gleicht Spiel gegen BVB mit 2 Toren in der Nachspielzeit aus

8-Tore-Festival in der 2. HalbzeitJuve gleicht Spiel gegen BVB mit 2 Toren in der Nachspielzeit aus

Augenblicke später erscheint der 20-Jährige wieder vor der Kamera. Etwas verlegen beantwortet er die Kobel-Frage noch einmal. Yildiz: «Ein unglaublicher Torwart, super Torwart. Er hat sehr gute Paraden gezeigt. Ein Kompliment an ihn.»

Juventus – Dortmund 4:4

Juventus – Dortmund 4:4

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Nmecha: «Es ist sehr ärgerlich»

Nmecha: «Es ist sehr ärgerlich»

16.09.2025

Adeyemi: «Ein sehr gutes Spiel – bis auf die letzten Minuten»

Adeyemi: «Ein sehr gutes Spiel – bis auf die letzten Minuten»

16.09.2025

Meistgelesen

Beschwört J.D. Vance hier einen kalten Bürgerkrieg?
Waage
Diese Pilgerstadt in Spanien wird von Touristen überrannt
Juve gleicht Spiel gegen BVB mit 2 Toren in der Nachspielzeit aus
Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Champions League

Wettbewerb. Hier kannst du den neuen Champions-League-Ball gewinnen

WettbewerbHier kannst du den neuen Champions-League-Ball gewinnen

Alle Spiele, alle Tore. Real siegt trotz Carvajals Ausraster ++ Blamage für Benfica ++ Tottenham holt Dreier

Alle Spiele, alle ToreReal siegt trotz Carvajals Ausraster ++ Blamage für Benfica ++ Tottenham holt Dreier

Die Edel-Joker stechen. Martinelli und Trossard schiessen Arsenal zum Sieg

Die Edel-Joker stechenMartinelli und Trossard schiessen Arsenal zum Sieg