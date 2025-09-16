Yildiz: «Kobel? Ist das der Torwart?» 16.09.2025

Gregor Kobel muss sich beim 4:4 gegen Juventus Turin trotz starker Leistung viermal bezwingen lassen. Nach dem Spiel kriegt der BVB-Goalie von Kenan Yildiz ein Kompliment, obwohl der Juve-Star gar nicht genau weiss, über wen er gerade spricht.

Was für ein Spiel zum Champions-League-Auftakt in Turin! Nach einer eher verhaltenen ersten Halbzeit liefern Juventus Turin und Borussia Dortmund im zweiten Durchgang ein Spektakel ab – am Ende gleichen die Italiener dank zwei Toren in der Nachspielzeit noch zum 4:4 aus und sichern sich so doch noch einen Punkt.

Obwohl Nati-Goalie Gregor Kobel im BVB-Tor vier Gegentore kassiert, kann sich auch der Schweizer in diesem Spiel mehrfach auszeichnen. Sackstark ist seine Parade in der 80. Minute, als einen Knaller von Kenan Yildiz mirakulös an den Pfosten lenkt.

Nach dem Spiel wir Yildiz von einer TV-Reporterin auf Kobel angesprochen und gefragt, wie schwierig es ihm Kobel gemacht habe. «Er ist ein super 1-gegen-1-Spieler», so die etwas verhaltene Antwort des türkischen Nationalspielers, der in Deutschland aufgewachsen ist. Er fragt aber noch einmal nach: «Kobel? Bravo.»

Das Interview ist schon fertig, doch die Kamera läuft noch. Und so ist zu hören, wie die Reporterin und Yildiz weiter über den Schweizer sprechen. «Kobel ... ich habe den Rechtsverteidiger gemeint. Ist das der Torwart? Ich dachte an den Rechtsverteidiger», so Yildiz.

Augenblicke später erscheint der 20-Jährige wieder vor der Kamera. Etwas verlegen beantwortet er die Kobel-Frage noch einmal. Yildiz: «Ein unglaublicher Torwart, super Torwart. Er hat sehr gute Paraden gezeigt. Ein Kompliment an ihn.»

