VfB Stuttgart – Young Boys 5:1 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Juventus Turin verschärft die Krise von Manchester City. Der italienische Rekordmeister fügt den Engländern die siebte Niederlage in den letzten zehn Spielen bei. Barça gewinnt in Dortmund.

Redaktion blue Sport, Keystone-SDA Patrick Lämmle

Nach zuletzt vier Unentschieden in Serie kehrte Juventus Turin auf die Siegerstrasse zurück. Und dies ausgerechnet gegen das kriselnde Manchester City. Dusan Vlahovic und Weston McKennie trafen beim 2:0-Heimsieg. Das Team von Trainer Pep Guardiola, das ohne den verletzten Manuel Akanji antrat, hatte zwar wie gewohnt deutlich mehr Ballbesitz, wusste mit diesem aber wie so oft in der jüngeren Vergangenheit nicht viel anzufangen und muss ernsthaft um die Qualifikation für die K.o.-Runde bangen. Noch hat City einen Punkt Reserve auf Paris Saint-Germain im 25. Rang.

Juventus – Manchester City 2:0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Seltene Dortmunder Heimniederlage

Der FC Barcelona gewann ein turbulentes Spiel in Dortmund 3:2. Zweimal konnte das Heimteam einen Rückstand in Person von Serhou Guirassy umgehend kontern. Fünf Minuten vor dem Ende fing sich der Bundesligist jedoch den entscheidenden Gegentreffer, den der eingewechselte Ferran Torres erzielte. Dortmund war zwar in der Folge nahe am neuerlichen Ausgleich, konnte diesen aber nicht bewerkstelligen. Für Gregor Kobel und seine Teamkollegen war es die erste Heimniederlage seit April. Barça liegt neu drei Punkte hinter Leader Liverpool, der BVB rutschte in den 9. Rang ab und muss um die direkte Achtelfinalqualifikation zittern.

Dortmund – Barcelona 2:3 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Auf Kurs ist Arsenal. Die Engländer gewannen in London durch zwei Treffer von Bukayo Saka und Kai Havertz verdient 3:0 gegen Monaco. Mit 13 Punkten reihen sie sich ein in die dicht besetzte Spitze hinter Liverpool. Arsenal auf Platz 3 und Milan im 12. Rang trennt lediglich ein Punkt.

Arsenal – Monaco 3:0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Atlético mit zehntem Sieg in Serie

Den jeweils vierten Sieg in der Königsklasse feierten Atlético Madrid, Lille und die AC Milan. Atlético bekundete gegen den noch punktelosen slowakischen Meister Slovan Bratislava wie erwartet keine Mühe und feierte einen nie gefährdeten 3:1-Erfolg. Es war der wettbewerbsübergreifend zehnte Sieg in Folge für das Team von Diego Simeone.

Atlético – Slovan Bratislava 3:1 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Lille, das in dieser Kampagne die beiden Madrider Klubs Atlético und Real überraschend besiegte, kam vor Heimpublikum zu einem umkämpften 3:2 gegen Sturm Graz. Milans Matchwinner gegen Roter Stern Belgrad war Tammy Abraham. Der Engländer erlöste die Fans im San Siro mit seinem 2:1 drei Minuten vor Schluss.

Lille – Sturm Graz 3:2 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Keinen Sieger gab es im torlosen Duell zwischen Benfica und Bologna. Daran konnten auch Zeki Amdouni bei den Portugiesen sowie Remo Freuler und Dan Ndoye aufseiten der Italiener nichts ändern. Alle Schweizer kamen erst in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.

Benfica – Bologna 0:0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Milan – Crvena Zvezda 2:1 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Die letzten beiden Runden in der Champions League werden erst nach der Winterpause Ende Januar ausgetragen.