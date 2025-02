Kylian Mbappé und Real Madrid nehmen Manchester City auseinander, PSG feiert gegen Ligakonkurrent Brest ein Schützenfest und PSV und Juve ringen sich über 120 Minuten alles ab – alle Highlights des Champions-League-Abends.

Dreierpack Mbappé: Real wirft Man City aus Champions League

Manchester City und Pep Guardiola sind in der Champions League vorzeitig ausgeschieden und haben von Fussball-Superstar Kylian Mbappé eine Lehrstunde erhalten. Der englische Meister verlor das Playoff-Rückspiel bei Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu mit 1:3 (0:2) und muss sich eine Woche nach der 2:3-Heimniederlage aus dem wichtigsten Vereinswettbewerb Europas verabschieden.

Mbappé sorgte mit seinen beiden Toren (4. Minute/33.) früh für klare Verhältnisse und traf nach der Pause (61.) ein drittes Mal. Das Führungstor des Franzosen nach einem überragenden langen Ball von Raul Asencio war pure Weltklasse.

Pariser Schaulaufen gegen Brest

Paris Saint-Germain hatte im innerfranzösischen Duell gegen Brest nach dem deutlich gewonnenen Hinspiel (3:0) eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Und dem Meister der Ligue 1 gelang dies ohne Mühe. Vor Heimpublikum schenkt PSG dem Aussenseiter gleich sieben Tore ein und zieht mit dem Gesamtskore von 10:0 in den Achtelfinal ein.

Juventus setzt Italiens Schmach fort

Am Dienstag scheiterten mit Atalanta Bergamo und der AC Milan zwei italienische Mannschaften unerwartet früh. Insofern lastete auf Juventus Turin in seinem Duell gegen die PSV Eindhoven auch die Verantwortung, die Ehre des italienischen Fussballs zu retten. Dieses Vorhaben misslang der «Alten Dame», denn die Niederländer setzten sich in einer sehr intensiv geführten Partie dank einer eklatanten Leistungssteigerung im Lauf des Spiels 3:1 in der Verlängerung durch. Ivan Perisic und Ismael Saibari trafen bis zur 74. Minute für das Team von Peter Bosz und sorgten damit dafür, dass das Skore nach zweimal 90 Minuten ausgeglichen war. Das Hinspiel hatten die Italiener 2:1 gewonnen, in Eindhoven traf Timothy Weah für Juve zum zwischenzeitlichen 1:1, das für ein Weiterkommen gereicht hätte.

In der Verlängerung besass die Mannschaft von Thiago Motta insbesondere durch Dusan Vlahovic eine ausgezeichnete Möglichkeit auf einen Treffer. Der Schuss des Serben klatschte aber an den Pfosten. Jubeln konnten nur die Einheimischen. Ryan Flamingo erzielte in der 98. Minute nach energischem Nachsetzen das dritte Tor für die PSV, die erstmals seit 2007 eine K.o-Runde der Champions League übersteht. Damals hatten die Niederländer Arsenal mit dem Schweizer Innenverteidiger Johan Djourou ausgeschaltet. Wie es der Zufall will, könnte es für PSV in den Achtelfinals nun zum Wiedersehen mit den Londonern kommen. Arsenal oder Inter Mailand sind die möglichen nächsten Gegner.

Nullnummer: Dortmund verzweifelt an Sportings Goalie

Nach dem 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel gegen Sporting Lissabon fürchteten wohl nicht einmal die grössten Pessimisten, dass Borussia Dortmund die gute Ausgangslage für den Einzug in die Achtelfinals der Champions League noch verspielen würde. Und obwohl die Deutschen in der heimischen Bundesliga nach wie vor nicht auf Touren kommen, zuletzt gar dem Schlusslicht Bochum unterlagen (0:2), kamen die Fans in der Dortmunder Arena tatsächlich nie ins Zittern.

In einer spielerisch äusserst überschaubaren Partie hatte der BVB auch mit halbem Gas mehr Spielanteile, wobei auch die Portugiesen im Hinblick auf die Meisterschaft mehrere Leistungsträger wie Topskorer Viktor Gyökeres schonten. Ein Tor wollte keiner Mannschaft gelingen, wobei Serhou Guirassy nach einer Stunde die grösste Dortmunder Chance liegen liess. Der Guineer scheiterte nach einer Stunde vom Elfmeterpunkt. Wenig später traf der eingewechselte Giovanni Reyna nur den Pfosten.

Die Rückspiele vom Dienstag

