Der neue blue Sport Experte Kevin-Prince Boateng spricht im Interview über seinen Bruder Jérôme, der bei Bayern keinen Vertrag bekam und er verrät, warum er sich einen Körper ganz ohne Tattoos wünschen würde.

Auch spricht er über seinen Bruder Jérôme, der sich Hoffnungen auf einen Vertrag bei Bayern München machte, letztlich aber doch nicht verpflichtet wurde.

Wir sind mitten in Berlin, der Stadt, in der Kevin-Prince Boateng aufwuchs und sich von der Strasse zum Fussball-Profi hocharbeitete. «Alles, was ich bin, hat die Strasse aus mir gemacht», sagt er. Geboren im Stadtteil Wedding, einem sozialen Brennpunkt der Hauptstadt, wuchs er mit einem Bruder und drei Schwestern bei seiner Mutter auf. Aus einer anderen Beziehung seines Vaters hat er drei weitere Halbgeschwister: unter anderem seinen Bruder Jérôme, mit dem er für Hertha auflief. Jérôme spielte danach jahrelang bei Bayern, bevor er zu Lyon wechselte. Zuletzt sorgte es für Schlagzeilen, dass Bayern München, bei denen sich Jérôme Boateng im Moment als vereinsloser Spieler fit hält, ihm keinen Vertrag gibt.

Kevin-Prince Boateng, Ihr Bruder Jérôme hat keinen Vertrag bekommen bei Bayern. Ihre Meinung?

Es tut mir auf jeden Fall leid, ich hätte es ihm gegönnt. Er hat viel gearbeitet im Sommer, viel trainiert. Aber im Leben passiert alles aus einem Grund. Vielleicht sollte es nicht sein in diesem Moment. Vielleicht war da zu viel Druck. Vielleicht hätte er nicht so performt, wie er sollte, und es wäre negativ umgeschwungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall tut es mir leid für ihn. Aber er wird mit seiner Klasse, auch wenn er 35 ist, noch einmal einen Top-Verein finden. Und er wird es allen zeigen, dass er immer noch einer der Besten der Welt ist.

Sie haben sich plötzlich taufen lassen. Warum haben Sie konvertiert?

Ich bin für die Frauen-WM nach Sydney gereist und habe dort eine sehr spezielle Person getroffen, die mich nochmals mit Jesus in Verbindung gebracht hat. Jesus hat mich berührt und das ist das einzig Wahre für mich. Der Glaube hat mir alles gegeben, was ich jemals in meinem Leben gesucht habe. Frieden, Ruhe, Liebe, all das. Meine ganze Wut, die ich in mir hatte von der Kindheit, was auch immer, ist alles weg. Ich bin glücklich und deswegen war es für mich die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe.

Sie reden von Wut in der Kindheit: Wie muss man sich das vorstellen, wie hat sich das aufgebaut?

Ich bin nicht in der besten Gegend in Berlin aufgewachsen. Die Familie war nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Nicht bilderbuchmässig, wie man es aus Filmen kennt. Ich musste mich viel hochkämpfen, habe viel alleine gemacht, habe viele Narben von früher. Viele Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie ich wollte. Und deswegen baut man Wut auf. Und kann es halt nicht so unterdrücken. Aber seit ich mein Leben Jesus gegeben habe, ist das alles wie verflogen. Ich bin frei, ich bin happy und ich bin glücklich.

«Ich habe mein komplettes Leben verändert und fahre sehr, sehr gut damit.» Kevin-Prince Boateng

Kevin-Prince Boateng ist heute am Samstagabend zu Hause und geht nie mehr feiern?

Das schon länger, das ist bestimmt schon acht Jahre so. Seither habe ich vielleicht zweimal eine Disco von innen gesehen. Das ist nichts mehr für mich. Kevin-Prince Boateng 2.0 ist auf einem ganz anderen Weg. Also null Alkohol, nicht mal einen Wein abends, den ich mir manchmal noch gegönnt habe. Ich habe mein komplettes Leben verändert und fahre sehr, sehr gut damit.

Man konnte auch lesen, dass Sie Ihre Tattoos bereuen.

Ja.

Die stehen aber irgendwie für Ihre Persönlichkeit.

Ja, aber Persönlichkeit ist, was du im Kopf hast, was du im Herzen hast. Das ist nicht, was du auf dem Körper geschrieben hast. Das habe ich auch mit dem Alter gelernt, dass es nichts damit zu tun hat, was du dir tätowierst. Das kommt alles von innen, das ist deine innere Kraft, dein innerer Geist, dein Kopf. Und das ist deine Persönlichkeit und nicht deine Tattoos. Wenn ich könnte, also man kann es, hätte ich gerne einen ganz sauberen Körper ohne Tattoos. Aber es tut halt zu sehr weh, diese Lasermaschine.

Die Krone am Hals würden Sie auch wegmachen?

Alles weg. Ich hätte alles weggemacht.

Was haben Sie damals überlegt bei der Krone.

Ich war 20. Das soll Antwort genug sein.

Jetzt sind wir hier mitten in Berlin. Es gibt auch so ein Graffiti von dir im Stadtteil Wedding, gewachsen auf Beton. Inwiefern hat Sie die Strasse geformt?

Alles, was du jetzt siehst, wie ich bin, das hat die Strasse mit mir gemacht, ob es positiv oder negativ ist. Sie hat mich hart gemacht, wann ich hart sein musste. Sie hat mich weich gemacht, als ich weich sein musste. Emotionale Sachen, ich habe das alles auf der Strasse gelernt. Das, was du heute nicht mehr kriegst. Was ich gelernt habe, ist alles auf den Bolzplätzen passiert. Wie man sich durchbeisst, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man auch mit Verletzungen umgeht, wie man als Sieger vom Platz geht, habe ich alles auf der Strasse gelernt. Und ich bin der Strasse riesig dankbar. Ich bin Berlin dankbar, weil mein grosser Bruder sagt immer, wir sind Chamäleons. Wir können uns überall anpassen, weil wir aus Berlin kommen.

Sie leben noch heute in Berlin?

Ja.

Wollen Sie es irgendwann aber vielleicht auch ruhiger haben?

Ich werde nach Sydney ziehen, ja.

«Ich muss meinem Herzen und meinem Spirituellen, meinem Geist folgen.» Kevin-Prince Boateng

Wirklich?

Ja. Dann wird es schwierig mit unserer Zusammenarbeit. Aber muss man dann über Zoom wieder machen. Ja, ich glaube, ich werde nächstes Jahr nach Australien ziehen, so wie es aussieht. Ich habe da ein neues Zuhause gefunden und Europa hat auch zu viel von mir schon gesehen.

Warum Australien?

Ich habe mich verliebt in Australien. Ich habe mich in Sydney verliebt. Ich war jetzt zweimal da und ja, es zieht mich einfach dahin. Ich muss meinem Herzen und meinem Spirituellen, meinem Geist folgen. Es zieht mich alles nach Sydney.

Die Weite auch des Landes, oder?

Das auch, ja. Es ist ein neuer Kontinent, es gibt viele Möglichkeiten dort drüben, auch mit Fussball. Deswegen eine Riesenaufgabe, aber ich kann es mir vorstellen, da hinzuziehen.

Sie haben im Sommer aufgehört bei Hertha. Was machen Sie heute?

Was mache ich nicht? Ich fliege rum, ich bin überall.

Wo waren Sie zum Beispiel?

Ich habe mit der Fifa gearbeitet in Sydney. Es war eine Kennenlernphase, jetzt schauen wir mal, ob wir zusammen ein paar Projekte starten können. Und sonst? Ich bin bei Podcasts eingeladen, ich arbeite im Fernsehen, jetzt auch bei euch dann. Also passiert viel. Ich wollte eigentlich erst mal zur Ruhe kommen, ein bisschen Pause machen, habe ich dann keine Zeit gehabt. Aber ich werde meinen Trainerschein jetzt bald machen. Das werde ich ab nächstem Jahr anfangen und dann so schnell wie möglich irgendeinen Champions-League-Verein übernehmen … (lacht)

«Ich werde ein harter Trainer, weil ich finde einfach, die Jungs heutzutage, die gehen nicht mehr ans Limit. Die haben alle viel Geld, ruhen sich darauf aus und das wird bei mir nicht der Fall sein.» Kevin-Prince Boateng

Was werden Sie für ein Trainer?

Ich werde ein harter Trainer.

Felix Magath 2.0?

Nein, ein bisschen moderner, ein bisschen cooler, ich sehe besser aus. Aber ich werde ein harter Trainer, weil ich finde einfach, die Jungs heutzutage, die gehen nicht mehr ans Limit. Die haben alle viel Geld, ruhen sich darauf aus und das wird bei mir nicht der Fall sein. Für jeden, der mich irgendwann mal einstellen will: Sie sollen wissen, wenn ich Trainer bin, wird es nicht viel Spass geben am Anfang.

Das Interview in voller Länge