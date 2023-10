Kevin-Prince Boateng unterschreibt als Experte bei blue Sport Neuzugang im Experten-Team von blue Sport. Kevin-Prince Boateng steht dem Schweizer «Home of Football» rund um die Spiele der Champions League zur Verfügung. 17.10.2023

Kevin-Prince Boateng erweitert ab sofort das Expertenteam von blue Sport. Der deutsch-ghanaische Ex-Fussballer steht dem Schweizer «Home of Football» rund um die Spiele der Champions League zur Verfügung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Transfer-Hammer bei blue Sport: Ex-Profi Kevin-Prince Boateng verstärkt das Experten-Team rund um die Spiele der Champions League.

«Seine Art polarisiert, er hat Ecken und Kanten – solche Experten suchen wir bei blue Sport», sagt Chief Product Officer Claudia Lässer.

Nur blue Sport zeigt alle Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League live. Mehr anzeigen

Kevin-Prince Boateng ist bekannt dafür, keiner Kontroverse aus dem Weg zu gehen – auf und neben dem Platz. Während seiner Aktivkarriere war er sich nie zu schade, auch in bitteren Momenten vor der Kamera Rede und Antwort zu stehen und schwierige Themen aufzugreifen.

Stets unbestritten waren seine Qualitäten als hervorragender Mittelfeldspieler. Das Hertha-Berlin-Urgestein spielte unter anderem in Italien (Milan, Sassuolo), in England (Tottenham, Portsmouth) und Deutschland (Hertha, Schalke, Frankfurt). In der Saison 2018/2019 stand er beim FC Barcelona gemeinsam mit Lionel Messi auf dem Platz. Als Nationalspieler war er bis zur U21 für Deutschland im Einsatz, danach lief er für Ghana auf. Als TV-Experte sammelte er während der EM 2021 Erfahrung bei der ARD.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin gespannt, wie sich die Schweiz von Deutschland in Bezug auf die Fussballberichterstattung unterscheidet. Als ehemaliger Spieler, der noch bis vor Kurzem auf dem Platz stand, bin ich nah dran und werde meine Erfahrungen dem Schweizer Publikum weitergeben», sagt Kevin-Prince Boateng.

Kevin-Prince Boateng (links) zusammen mit blue Sport Chefredaktor Sport Andreas Böni. bild: blue/julian barnard

Unterhalten und zu Diskussionen anregen

«Kevin-Prince Boateng ist eine starke Persönlichkeit und Leaderfigur. Seine Art polarisiert, er hat Ecken und Kanten – solche Experten suchen wir bei blue Sport. Fussball ist leidenschaftlich, emotional, soll unterhalten und zu Diskussionen anregen. Prince verkörpert diese Philosophie zu hundert Prozent. Wir sind sehr glücklich, konnten wir ihn für unser Team gewinnen», freut sich Claudia Lässer, Chief Product Officer blue Sport & News. «Mit ihm werden wir zusätzliche Inhalte kreieren, die wir dann über 360 Grad auf allen unseren Plattformen ausspielen, insbesondere auf blue Sport und auf blue News.»

Kevin-Prince Boateng ergänzt das hochkarätige Expertenteam von blue Sport u. a. rund um Marco Streller, Mladen Petric und Marcel Reif. Bereits im September wurde mit Didi Hamann ein prominenter Neuzugang verkündet.

Nur blue Sport zeigt alle Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League sowie ausgewählte Top-Spiele der UEFA Europa Conference League live (darunter alle Spiele von Lugano). Alle Highlights gibt es jederzeit auf Social Media und blue News.

Weitere Informationen zum Angebot und Programm unter www.blueplus.ch/sport.

blue Sport: Dein Home of Football Über 3'000 Live-Events, Talks, Analysen und Hintergrund-Berichte. blue Sport bietet dir die geballte Fussball-Kompetenz. Emotional, fachkundig und top-aktuell. 10.10.2023