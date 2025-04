Kilchsperger: «Ich habe den PSG-Boss an der Langstrasse getroffen»

Kilchspergers unerwartete Begegnung: «Ich habe den PSG-Boss an der Langstrasse getroffen» 15.04.2025

Letzten Freitag traf Roman Kilchsperger PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi an der Zürcher Langstrasse. Der blue Sport Moderator ist zu Scherzen aufgelegt und sorgt mit seinen Ausführungen für Lacher in der Experten-Runde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen PSG verliert zwar das Rückspiel gegen Aston Villa, qualifiziert sich aber dennoch für den Champions-League-Halbfinal.

Schon vor der Partie sprechen die Experten darüber, was die aktuelle Mannschaft von PSG auszeichnet. Marcel Reif lobt auch Trainer Luis Enrique dafür, dass er ein echtes Team zusammengestellt hat.

Die Story des Abends liefert aber blue Sport Moderator Roman Kilchsperger, der verrät, dass er letzten Freitag zufällig PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi an der Langstrasse in Zürich begegnet ist. Mit Foto-Beweis! Mehr anzeigen

Vor dem Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals zwischen Aston Villa und PSG nimmt die Experten-Runde das Team aus Paris unter die Lupe. Dabei wird aufgezeigt, dass die Pariser noch immer ordentlich Geld in Spieler investieren. Das gerät schnell in Vergessenheit, da es nicht mehr die ganz, ganz grossen Namen sind. Der Unterschied zu früher sei, dass Trainer Luis Enrique gesagt habe, so Marcel Reif: «Lasst mich mal machen, lasst mich eine Fussball-Mannschaft zusammenkaufen.»

Reif richtet sich Moderator Kilchsperger zu und sagt: «Dein neuer Freund wird dir doch gesagt haben, Geld war noch nie das Problem.» Allerdings hätten sie in den ersten Jahren «mit horrendem Geld den Zirkus gekauft». Er nennt Neymar, Messi und Mbappé und meint, dass das hin und wieder toll gewesen sei, «aber du gewinnst am Ende nichts».

Aber wer zum Henker meint Reif mit Kilchspergers neuem Freund? Der blue Sport Moderator klärt die Zuschauenden auf: «Ob sie es glauben oder nicht. Nasser Al-Khelaifi, der Millardärsscheich, war auf der Partymeile Langstrasse in Zürich am Freitagabend. Und dort vermutet man mich eher als ihn, würde ich sagen. Aber wir haben uns getroffen.» Kein Witz, denn es gibt ein Beweisfoto und das entstand nicht etwa mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Roman Kilchsperger lässt sich an der Langstrasse mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi ablichten. zvg

Kilchsperger kommentiert das Foto gleich selbst, begleitet von einem dicken Grinsen: «Da seht ihr uns, tief versunken in Fachgespräche, ein Nachtessen unter Freunden. Man kennt sich und freut sich, dass man mal wieder Zeit hat füreinander.» Es sind scherzhafte Aussagen, denn natürlich war es eine Zufallsbegegnung. Kilchsperger sagt, er habe den PSG-Boss dann noch gefragt, ob er ihm einen Job habe. Darauf sei er allerdings nicht eingegangen. Aber Al-Khelaifi sei «sehr nett und freundlich» gewesen.

Reif ist ebenfalls zu Scherzen aufgelegt und meint in Richtung von Experten-Kollege Petric: «Mladen, das weisst du vielleicht noch nicht, wir sind ab nächster Woche in den Emiraten. Er hat den Laden hier aufgekauft.»

Aston Villa – PSG 3:2 UEFA Champions League // Viertelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 15.04.2025

