PSG – Bayern 5:4 UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26 28.04.2026

Nach dem verrückten 4:5 der Bayern in Paris samt starker Aufholjagd analysieren die Bayern- und PSG-Spieler sowie -Trainer das spektakuläre Halbfinale.

DPA dpa

Für Bayerns Mittelfeldstar Joshua Kimmich hat sich der zwischenzeitliche Drei-Tore-Rückstand bei Paris Saint-Germain surreal angefühlt. «Man stand so ein bisschen auf dem Platz und dachte: Boah, was ist denn hier los? Weil drei Tore schlechter waren wir auf gar keinen Fall», sagte der DFB-Kapitän bei Prime Video nach dem irren 4:5 des deutschen Rekordmeisters im Halbfinal-Hinspiel der Champions League im Prinzenpark. «Da ist es schon wichtig gewesen, dass wir relativ ruhig gewesen sind.» Nach 58 Minuten hatte PSG 5:2 geführt.

«Am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass eigentlich beide Mannschaften so ein bisschen auf Kontrolle aus waren. Aber nach 25, 30 Minuten war halt nix mehr mit Kontrolle», analysierte Kimmich. «Es fühlt sich merkwürdig an», sagte der 31-Jährige zum Ergebnis, das den Bayern immerhin noch alle Möglichkeiten auf den Final-Einzug offen lässt. Am kommenden Mittwoch findet das Rückspiel in München statt.

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Man habe auch einige Sachen, an denen sie arbeiten müssten, so Kimmich. Trotzdem habe man nach dem Spiel das Selbstvertrauen, dass man den Gegner schlagen könne. «Ich glaube, auch Paris hatte das Gefühl, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren.»

«Nach dem fünften Tor bin ich zu ein paar Spielern hingegangen und habe wirklich daran geglaubt, dass wir hier doch noch etwas holen können. Also zumindest das Ergebnis verbessern können, und das ist auch wichtig für das Rückspiel. An einen Einbruch der Mannschaft habe ich wirklich nicht gedacht», erläutert Manuel Neuer.

Pavlović: «Hätten Sieg verdient gehabt»

Auch Aleksandar Pavlović hob die Mentalität hervor: «Wir haben weitergemacht, haben uns die Bälle geholt, haben jede Situation genutzt und wir hätten noch den Ausgleich verdient gehabt, wenn nicht sogar den Sieg.»

«Es war schon ein sehr, sehr intensives Spiel», meinte Jonathan Tah. «Wir haben in vielen Phasen gezeigt, was wir für eine Mannschaft sind», ergänzte Bayerns Abwehrmann erstaunlich unaufgeregt. Es sei weiter alles drin, betonte der 30-Jährige. «Wir gehen mit vollem Selbstvertrauen in das Rückspiel rein, und hauen alles raus. Wir wollen ins Finale.»

Bayern-Trainer Vincent Kompany, der das Spiel wegen seiner Gelb-Sperre von der Tribüne aus verfolgen musste, meinte: «Ich hatte das Gefühl, das war drin, so ein Spiel. Natürlich, normalerweise: Wenn du fünf Gegentore bekommst auswärts, dann ist es vorbei im Halbfinale, aber wir schiessen ja vier und wir können natürlich noch zwei, drei mehr schiessen.» Ähnlich sah es Kimmich: «Für den Fussball war's mal wieder Werbung.»

Marquinhos: «Jeder Fussballfan liebt ein solches Spiel»

Marquinhos meinte gegenüber Amazon Prime: «Jeder Fussballfan liebt ein solches Spiel. Es war ein verrücktes Spiel, zwei Teams die ähnlich spielen, aggressiv und intensiv. Wir sind so froh, dass wir am Ende gewonnen haben.»

Marquinhos und Joshua Kimmich schütteln sich die Hände. KEYSTONE

«Nächste Woche wird es genauso ein verrücktes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die gewinnen und Tore schiessen wollen, sein. Wir müssen mit derselben Mentalität und derselben Persönlichkeit dorthin fahren, damit wir dort einen so grossartigen Job machen können, wie wir es hier getan haben», hält der PSG-Captain fest.

Ousmane Dembélé, Spieler des Spiels, fand bei «Canal+»: «Es war ein Spiel zwischen zwei grossartigen Teams, die angreifen und nicht lang fackeln. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn wir nach dem 5:2 ein wenig aufgehört haben, zu spielen. Es war ein unglaubliches Spiel und jetzt werden wir nach München fahren, in der Hoffnung, dort den Sieg zu holen, um uns für das Finale zu qualifizieren.»

PSG-Coach Luis Enrique: «Ich habe noch nie zuvor ein Spiel mit diesem Rhythmus gesehen. Man muss dem Gegner und den Spielern gratulieren. Wenn man eine solche 5:2-Führung hält, geht der Gegner so viele Risiken ein – sie sind eine Mannschaft auf Top-Niveau. Es war schwierig, und das Rückspiel wird es auch sein. Man muss es geniessen und man muss anerkennen, dass dies erst das dritte Spiel ist, das sie in der gesamten Saison verloren haben.

Der Spanier weiter: «Ich habe meinen Staff gefragt, wie viele Tore wir (im Rückspiel) schiessen müssen, und wir waren uns einig, dass es drei sein sollten. In dem Stadion haben wir so viele gute Erinnerungen, wir haben dort die Champions League gewonnen. Bayern spielt vor ihren Fans – aber wir werden die gleiche Mentalität zeigen. Wir fahren hin, um das Spiel zu gewinnen.»

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