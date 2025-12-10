Das aberkannte Führungstor des FC Liverpool gegen Inter Mailand sorgt für Diskussionen im Studio von blue Sport. Marcel Reif sagt: «Für mich ist es ein Skandal.» Vor allem ärgert den blue Sport Experten, dass der VAR-Check so lange gedauert hat.

Reif über VAR-Entscheid in Mailand: «Ein Skandal!» Das aberkannte Führungstor des FC Liverpool gegen Inter Mailand sorgt für Diskussionen im Studio von blue Sport. Marcel Reif sagt: «Für mich ist es ein Skandal.» Vor allem ärgert den blue Sport Experten, dass der VAR-Check so lange gedauert hat. 09.12.2025

Am Ende siegen die Reds dennoch 1:0 – dank eines VAR-Penaltys.