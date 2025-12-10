Das Knüller-Spiel zwischen Inter und Liverpool hielt nicht, was es versprach. Dennoch gab es am Dienstag in der Champions League die eine oder andere sehenswerte Szene – auch mit Schweizer Beteiligung.
Die besten Szenen des Champions-League-Dienstags
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Gala-Goalie wird eingewechselt – und kassiert direkt ein Gegentor
Das Champions-League-Debüt ist für jeden Fussballer ein Highlight, das wohl nie mehr vergessen geht. Für Günay Güvenç wird es aber nicht in guter Erinnerung bleiben. Der Goalie von Galatasaray kommt gegen die AS Monaco in der 68. Minute für Stammkeeper Ugurcan Cakir ins Spiel – und kassiert wenige Sekunden später das 0:1. Zu allem Übel sieht Günay beim Gegentor auch nicht wirklich gut aus.
-
Zakaria verschiesst Penalty
Die Partie zwischen Monaco und Gala endet schliesslich mit 1:0. Das freut Denis Zakaria ganz besonders. Denn so wird sein schwach geschossener Penalty nicht mehr gross zum Thema ...
-
Reif über VAR-Entscheid in Mailand: «Ein Skandal!»
Das aberkannte Führungstor des FC Liverpool gegen Inter Mailand sorgt für Diskussionen im Studio von blue Sport. Marcel Reif sagt: «Für mich ist es ein Skandal.» Vor allem ärgert den blue Sport Experten, dass der VAR-Check so lange gedauert hat.
Am Ende siegen die Reds dennoch 1:0 – dank eines VAR-Penaltys.
-
Slapstick-Eigentor bringt Tottenham in Führung
Mit einem satten Kopfball bringt David Sima Tottenham gegen Slavia Prag in Führung. Dumm nur: Sima spielt bei den Tschechen.
-
Kimmich trifft ins eigene Tor
Apropos Eigentor: So eines ist auch Joshua Kimmich gegen Sporting Lissabon unterlaufen. Egal – Bayern setzt sich am Ende dennoch mit 3:1 durch ...
-
Der 17-jährige Lennart Karl trifft schon wieder!
... auch dank Lennart Karl, der weiter Champions-League-Geschichte schreibt. Er ist nun mit 17 Jahren und 290 Tagen der jüngste Spieler, der in der Königsklasse in drei aufeinanderfolgenden Spielen traf.
-
Olympiakos-Stürmer El Kaabi trifft das leere Tor nicht
Weniger treffsicher präsentiert sich Olympiakos-Stürmer Ayoub El Kaabi. Er bringt es fertig, gegen Kairat Almaty das leere Tor nicht zu treffen. Die Griechen gewinnen die Partie dennoch mit 1:0.