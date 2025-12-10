  1. Privatkunden
Die Szenen des Abends Kimmichs Eigentor, Zakarias Penalty-Fehlschuss und ein missratenes Goalie-Debüt

Jan Arnet

10.12.2025

Das Knüller-Spiel zwischen Inter und Liverpool hielt nicht, was es versprach. Dennoch gab es am Dienstag in der Champions League die eine oder andere sehenswerte Szene – auch mit Schweizer Beteiligung.

Jan Arnet

10.12.2025, 07:27

Alle Spiele, alle Tore. Barça dreht Spiel gegen Frankfurt dank Koundé-Doppelpack ++ Atalanta schlägt Chelsea

Alle Spiele, alle ToreBarça dreht Spiel gegen Frankfurt dank Koundé-Doppelpack ++ Atalanta schlägt Chelsea

Die besten Szenen des Champions-League-Dienstags

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Gala-Goalie wird eingewechselt – und kassiert direkt ein Gegentor

    Das Champions-League-Debüt ist für jeden Fussballer ein Highlight, das wohl nie mehr vergessen geht. Für Günay Güvenç wird es aber nicht in guter Erinnerung bleiben. Der Goalie von Galatasaray kommt gegen die AS Monaco in der 68. Minute für Stammkeeper Ugurcan Cakir ins Spiel – und kassiert wenige Sekunden später das 0:1. Zu allem Übel sieht Günay beim Gegentor auch nicht wirklich gut aus.

    Gala-Goalie wird eingewechselt – und kassiert direkt ein Tor

    Gala-Goalie wird eingewechselt – und kassiert direkt ein Tor

    09.12.2025

  • Zakaria verschiesst Penalty

    Die Partie zwischen Monaco und Gala endet schliesslich mit 1:0. Das freut Denis Zakaria ganz besonders. Denn so wird sein schwach geschossener Penalty nicht mehr gross zum Thema ...

    Zakaria verschiesst Penalty

    Zakaria verschiesst Penalty

    09.12.2025

  • Reif über VAR-Entscheid in Mailand: «Ein Skandal!»

    Das aberkannte Führungstor des FC Liverpool gegen Inter Mailand sorgt für Diskussionen im Studio von blue Sport. Marcel Reif sagt: «Für mich ist es ein Skandal.» Vor allem ärgert den blue Sport Experten, dass der VAR-Check so lange gedauert hat.

    Reif über VAR-Entscheid in Mailand: «Ein Skandal!»

    Reif über VAR-Entscheid in Mailand: «Ein Skandal!»

    Das aberkannte Führungstor des FC Liverpool gegen Inter Mailand sorgt für Diskussionen im Studio von blue Sport. Marcel Reif sagt: «Für mich ist es ein Skandal.» Vor allem ärgert den blue Sport Experten, dass der VAR-Check so lange gedauert hat.

    09.12.2025

    Am Ende siegen die Reds dennoch 1:0 – dank eines VAR-Penaltys.

    Liverpool siegt dank VAR-Penalty

    Liverpool siegt dank VAR-Penalty

    09.12.2025

  • Slapstick-Eigentor bringt Tottenham in Führung

    Mit einem satten Kopfball bringt David Sima Tottenham gegen Slavia Prag in Führung. Dumm nur: Sima spielt bei den Tschechen.

    Slapstick-Eigentor bringt Tottenham in Führung

    Slapstick-Eigentor bringt Tottenham in Führung

    09.12.2025

  • Kimmich trifft ins eigene Tor

    Apropos Eigentor: So eines ist auch Joshua Kimmich gegen Sporting Lissabon unterlaufen. Egal – Bayern setzt sich am Ende dennoch mit 3:1 durch ...

    Kimmich mit Eigentor

    Kimmich mit Eigentor

    09.12.2025

  • Der 17-jährige Lennart Karl trifft schon wieder!

    ... auch dank Lennart Karl, der weiter Champions-League-Geschichte schreibt. Er ist nun mit 17 Jahren und 290 Tagen der jüngste Spieler, der in der Königsklasse in drei aufeinanderfolgenden Spielen traf.

    Karl trifft für die Bayern zum 2:1

    Karl trifft für die Bayern zum 2:1

    09.12.2025

  • Olympiakos-Stürmer El Kaabi trifft das leere Tor nicht

    Weniger treffsicher präsentiert sich Olympiakos-Stürmer Ayoub El Kaabi. Er bringt es fertig, gegen Kairat Almaty das leere Tor nicht zu treffen. Die Griechen gewinnen die Partie dennoch mit 1:0.

    El Kaabi trifft das leere Tor nicht

    El Kaabi trifft das leere Tor nicht

    09.12.2025

    • Mehr anzeigen

