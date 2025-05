Raphinha hat in der laufenden Champions-League-Saison 21 Skorerpunkte gesammelt. IMAGO/AFLOSPORT

Der FC Barcelona ist auf der Jagd nach dem Henkelpott. Derweil könnte Flügelspieler Raphinha in der Champions League einen Rekord von Cristiano Ronaldo überflügeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Barcelona trifft am Dienstagabend im Rückspiel des Halbfinals der Champions League auf Inter Mailand. Das Hinspiel endete 3:3.

Mit seinem Assists zum Endstand (sein Schuss ging von der Latte an den Rücken von Yann Sommer und dann ins Tor) vollendete Raphinha seine 21. Torbeteiligung der laufenden Saison – Rekord.

Raphinha teilt den Rekord mit Cristiano Ronaldo (aufgestellt in der Saison 2013/14). Gegen Inter könnte Raphinha zum alleinigen Rekordhalter werden. Mehr anzeigen

Im Rampenlicht des FC Barcelona steht ein 17-Jähriger: Lamine Yamal verzückt die Fussball-Welt, zieht die Fans mit seinem Spielwitz in ihren Bann. Auch Ivan Rakitić lobte den Offensivspieler kürzlich bei blue Sport: «Einfach unglaublich, was er schon alles hinbekommt und wie wichtig er bereits jetzt für die Mannschaft ist.»

Wichtig für die Mannschaft ist auch Yamals Pendant auf der anderen Seite des katalanischen Flügels – Raphinha. Der elf Jahre ältere Brasilianer spielt seinen Gegenspielern aussen links Knoten in die Beine und ist der beste Skorer der laufenden Champions-League-Kampagne.

Barças-Flügelzange macht Party: Lamine Yamal (links) und Raphinha (rechts) nach dem Cup-Sieg 2025 gegen Real Madrid. IMAGO/ZUMA Press Wire

Raphinha überzeugt mit bisher zwölf Toren und neun Assists. Beim Halbfinal-Kracher gegen Inter Mailand könnte er für Barça nicht nur das Final-Ticket lösen, sondern auch Superstar Cristiano Ronaldo überflügeln.

Ronaldo noch alleiniger Rekordhalter

Der Portugiese hat den Rekord mit den meisten Torbeteiligungen einer Champions-League-Saison inne, den er seit vergangenem Dienstag mit Barças Raphinha teilt. 2013/2014 steuerte der Tausendsassa dem madrilenischen Titel 17 Tore und vier Assists bei. Der Rekord vom 21 Skorerpunkten könnte am Dienstagabend Geschichte werden.

Gelingt Raphinha gegen Inter ein Tor oder ein Assist, zieht er am 40-Jährigen vorbei. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass nach der Modusänderung auf diese Saison hin zwei Spiele mehr ausgetragen werden als noch in den Jahren zuvor.

Sofern das Rückspiel ähnlich turbulent wie das sechs-Tore-Spektakel im Hinspiel wird, ist es durchaus realistisch, dass sich Raphinha im San Siro zum alleinigen Rekordhalter hievt.

Erster Final seit 2015?

Die Statistik der Torbeteiligungen dürfte Raphinha jedoch so ziemlich egal sein, zumal er mit Barcelona erstmals seit zehn Jahren wieder in den Final der Champions League einziehen will.

2015 gewann Barça den Final gegen Juve 3:1. Damals waren Yamal und Raphinha sieben, respektive 18 Jahre alt und spielten noch bei den Junioren. Jetzt greifen sie mit dem grossen Barcelona nach den Sternen der Champions League.

