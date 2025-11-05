  1. Privatkunden
Champions League Kobel und der Kampf gegen Koloss Haaland

SDA

5.11.2025 - 13:00

Jubeln die Dortmunder mit Goalie Gregor Kobel auch gegen Manchester City mit Erling Haaland?
Jubeln die Dortmunder mit Goalie Gregor Kobel auch gegen Manchester City mit Erling Haaland?
sda

Heute kommt es am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase zum Duell zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. Dabei stellt sich die Frage, ob das Abwehrbollwerk der Gäste um den Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel auch Erling Haaland standhalten kann.

Keystone-SDA

05.11.2025, 13:00

Sowohl Manchester City als auch Borussia Dortmund sind in der Königsklasse nach drei Spieltagen noch ungeschlagen. Beide haben sieben Punkte auf dem Konto. Manchester City musste in der 2. Runde in Monaco eine späte Punkteteilung hinnehmen, der BVB gab zum Auftakt gegen Juventus Turin den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.

In Manchester treffen sich am Mittwochabend zwei Mannschaften, die in Form sind. City hat nach mässigem Saisonstart aufgedreht und belegt in der Premier League Platz 2. Dortmund ist in der Bundesliga im 3. Rang klassiert. So ähnlich die Form der beiden Teams, so unterschiedlich ist deren Spielstil – was in erster Linie mit den Trainern zu tun hat. Pep Guardiola rückt auch in seiner zehnten Saison in England nicht vom Ballbesitzfussball ab. Niko Kovac hingegen legt sein Augenmerk auf die Defensive. Beides widerspiegelt sich in den Statistiken.

UHD HDR Manchester City - Borussia Dortmund
UHD HDR Manchester City - Borussia Dortmund

Mi 05.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Manchester City - Borussia Dortmund

Mit tv.blue.ch mieten

Die Abhängigkeit von Haaland

Manchester City hat in der Premier League mit 20 Treffern in zehn Spielen die meisten Tore erzielt, wobei im Grunde stets der gleiche Spieler jubelte – jener mit dem unverkennbaren Laufstil und dem langen blonden Haarschopf. Erling Haaland steht bei 15 Toren und führt damit die Torschützenliste der Premier League mit grossem Vorsprung an. 

Eine erstaunliche Statistik zeigt zudem, dass der zweitbeste Liga-Torschütze für Manchester City Burnley-Verteidiger Maxime Esteve ist, dem gegen die Citizens zwei Eigentore unterlaufen sind. Ausser Haaland hat kein einziger City-Spieler mehr als ein Tor in der Premier League erzielt.

Haaland zeigt sich auch in der Champions League treffsicher und verbuchte vier Tore in drei Spielen. Noch beeindruckender ist seine Leistung mit der norwegischen Nationalmannschaft. Dort hat Haaland alleine in den letzten zwei WM-Qualifikationsspielen acht Tore erzielt. 

Dortmunder Pragmatismus

Einen Topstürmer wissen sie mit Serhou Guirassy auch bei Dortmund in ihren Reihen. Erfolgsgarant in der bisherigen Saison war jedoch der Abwehrverbund. Gregor Kobel blieb in sechs von neun Bundesligaspielen ohne Gegentor. Unter dem erfolgsorientierten Ergebnisfussball von Niko Kovac leidet zuweilen die Offensive. So kommt der gesamte BVB in der Bundesliga auf gleich viele Tore wie Haaland in der Premier League.

Das Duell zwischen dem Norweger und seinem ehemaligen Klub – Haaland stand von 2020 bis 2022 in Dortmund unter Vertrag – gab es schon zweimal, seit der mittlerweile 25-Jährige die Seiten gewechselt hat. In der Gruppenphase der Saison 2022/23 siegte City vor Heimpublikum 2:1, natürlich durch einen späten wie spektakulären Treffer Haalands. Im Rückspiel vor Heimpublikum hielt Gregor Kobel sein Tor beim 0:0 rein. Ein Resultat, das zumindest Niko Kovac unterschreiben würde.

Marc Giger und sein Fussballmärchen – vom Amateur zur Champions League

Mit 15 wird er bei GC aussortiert, mit 18 bei Rapperswil. Mit 19 kickt er bei den Amateuren. Mit 21 spielt er nun mit Union Saint-Gilloise gegen Inter Mailand in der Champions League. Marc Giger hat nie aufgegeben und schreibt ein Fussballmärchen.

20.10.2025

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

05.11.2025

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

05.11.2025

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

05.11.2025

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

