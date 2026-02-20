  1. Privatkunden
Bayern-Coach findet klare Worte Kompany: Mourinho hat im Umgang mit Vinicius einen «grossen Fehler» begangen

dpa

20.2.2026 - 15:45

Kompany: Mourinho hat im Umgang mit Vinicius einen «grossen Fehler» begangen

Kompany: Mourinho hat im Umgang mit Vinicius einen «grossen Fehler» begangen

20.02.2026

Am Ende der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel gegen Frankfurt äussert sich Vincent Kompany zum Rassismus im Fussball. Anlass ist der Vorfall mit Vincius Junior. Er rügt dabei auch Trainer-Kollege José Mourinho.

DPA

20.02.2026, 15:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bayern-Trainer Vincent Kompany verurteilt den mutmasslichen Rassismus-Vorfall gegen Vinícius Júnior im Champions-League-Spiel zwischen Benfica und Real Madrid und fordert einen differenzierteren Umgang mit dem Thema.
  • Vinícius hatte einen Benfica-Spieler beschuldigt, ihn rassistisch beleidigt zu haben, was dieser bestreitet, während Kompany die emotionale Reaktion des Brasilianers als glaubwürdig verteidigt.
  • Scharf kritisiert Kompany José Mourinho, dem er wegen dessen Aussagen über Vinícius’ Charakter und Verweis auf Benfica-Legende Eusébio einen «krassen Fehler» in der Führungsrolle vorwirft.
Mehr anzeigen

Im mutmasslichen Rassismus-Vorfall um Fussballstar Vinícius Júnior hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany mit einem fast zwölf Minuten langen Statement zu Wort gemeldet, das über Deutschland hinaus nachhallen dürfte. Der 39-jährige Belgier mit kongolesischen Wurzeln beklagte in Zusammenhang mit den Vorkommnissen beim Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid den Umgang mit Rassismus im Fussball und der Gesellschaft. Zugleich verteidigte Kompany den Brasilianer Vinícius Júnior und kritisierte Benfica-Coach José Mourinho, dem er ein Fehlverhalten in einer Führungsposition vorwirft.

«Es gibt immer nur schwarz und weiss»

«Es ist ein schwieriges Thema», sagte Kompany zu Beginn seiner in Englisch vorgetragenen Ausführungen am Ende der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt. Sie gipfeln in einem Appell an einen anderen Umgang mit Rassismus. «Wenn es wahr ist, dass der Spieler von Benfica das gesagt hat, würde ich mir wünschen, dass es einen Raum für eine Entschuldigung gibt. Niemand auf der Welt ist perfekt. Aber wir berauben uns dieser Option. Es gibt immer nur links und rechts, schwarz und weiss», beklagte Kompany.

Vinícius Júnior hatte nach seinem Tor im Playoff-Hinspiel von Real bei Benfica (1:0) exzentrisch gejubelt. Der argentinische Benfica-Profi Gianluca Prestianni soll ihn daraufhin als «Affe» bezeichnet haben, wie Vinícius Júnior erklärte. Der Brasilianer signalisierte Schiedsrichter François Letexier den Vorfall, dieser unterbrach das Spiel. Prestianni bestreitet die Vorwürfe. Er hatte sich in der Aktion mit Vini Júnior das Trikot vor den Mund gehalten.

Reals Vinicius Junior (l.) warf Benficas Gianluca Prestianni vor, ihn rassistisch beleidigt zu haben.
Reals Vinicius Junior (l.) warf Benficas Gianluca Prestianni vor, ihn rassistisch beleidigt zu haben.
Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa

Kompany: Reaktion von Vini Júnior nicht vorgetäuscht

Kompany berichtete, er habe die Partie live im TV verfolgt. «Wenn du die Aktion siehst, kann die Reaktion von Vini Júnior nicht vorgetäuscht sein. Es ist eine emotionale Reaktion. Und ich sehe keinen Nutzen für ihn darin, zum Schiedsrichter zu gehen und das ganze Elend auf seine Schultern zu nehmen. Aber er macht es, weil er findet, es ist in dem Moment das Richtige.»

Vinícius Júnior sei als ein berühmter Spieler im Gegensatz zu vielen anderen schwarzen Fussballern «wenigstens in einer Position, dass er eine Stimme hat, um zu protestieren», bemerkte Kompany. Der Bayern-Coach hat in seiner Zeit als Spieler und auch als Trainer selbst rassistische Anfeindungen erlebt.

«Krasser Fehler» von Mourinho  

Deutlich äussert er sich zum Trainer-Kollegen Mourinho. Der Portugiese habe nach dem Spiel «den Charakter von Vinícius Júnior attackiert, indem er dessen Torjubel anführt. Das ist für mich ein krasser Fehler in Sachen Führung. José Mourinho erwähnt den Namen Eusebio, um zu sagen, dass Benfica nicht rassistisch sein könnte, weil der beste Spieler in Benficas Geschichte ein Schwarzer gewesen sei.»

Er kenne viele schwarze Spieler, die von Rassismus betroffen waren und sind, betonte Kompany. Neben Eusebio nannte er Samuel Eto’o, Mario Balotelli, Patrick Vieira und sich selbst. «Ich urteile nicht über José Mourinho als Person, aber er hat einen Fehler gemacht. Und ich hoffe, das wird in der Zukunft nicht mehr passieren», sagte Kompany.

Videos zum Thema

Heusler über Vini-Abmarsch: «Vermutlich, hat es ganz bewusst ein Zeichen gesetzt»

Heusler über Vini-Abmarsch: «Vermutlich, hat es ganz bewusst ein Zeichen gesetzt»

17.02.2026

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

17.02.2026

Benfica – Real Madrid 0:1

Benfica – Real Madrid 0:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Basel, YB, FCZ, GC. blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die wichtigsten Winter-Transfers der Super League.

20.02.2026

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

20.02.2026

Fenerbahçe – Nottingham Forest 0:3

Fenerbahçe – Nottingham Forest 0:3

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

19.02.2026

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Fenerbahçe – Nottingham Forest 0:3

Fenerbahçe – Nottingham Forest 0:3

