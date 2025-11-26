  1. Privatkunden
Klatsche gegen Chelsea Koundés Eigentor und Araujos «Bärendienst» – Barça mit Horror-Show in London

Syl Battistuzzi

26.11.2025

Araujo-Platzverweis verwundert Streller: «Wie kannst du so in den Zweikampf gehen?»

Araujo-Platzverweis verwundert Streller: «Wie kannst du so in den Zweikampf gehen?»

25.11.2025

Pleiten, Pech und Pannen für den FC Barcelona in der ersten Habzeit an der Stamford Bridge. Die spanischen Gäste schlagen sich gegen Chelsea gleich selbst.

Syl Battistuzzi

26.11.2025, 06:42

Der FC Barcelona und der FC Chelsea liegen vor Anpfiff in London mit sieben Punkten auf den Plätzen 11 und 12 der Tabelle. Den besseren Start erwischen die Gäste. In der 6. Minute bedient Lamine Yamal Teamkollege Ferran Torres, der freie Bahn hat und den Ball aus sieben Metern knapp rechts vorbei schiesst. Auch wenn hier offiziell ein xG-Wert von 0,57 angegeben wird für den Stürmer – das ging mehr Richtung Hundert Prozent.

6. Minute: Torres verpasst die Führung für Barcelona

6. Minute: Torres verpasst die Führung für Barcelona

25.11.2025

In der 27. Minute kommt es noch schlimmer für die Katalanen: Nach einer kurz gespielte Ecke spielt Enzo Fernández den Ball schnell zu Marc Cucurella, der sofort ins Zentrum zieht und die Kugel in den Rückraum spediert. Dort scheitert zwar Pedro Neto mit seinem Absatztrick noch am Bein von Torres, doch Jules Koundé verliert auf der Linie die Orientierung und befördert den Ball via Torres ins eigene Netz.

27. Minute: Kounde lenkt ins eigene Tor ab – Chelsea legt gegen Barcelona vor

27. Minute: Kounde lenkt ins eigene Tor ab – Chelsea legt gegen Barcelona vor

25.11.2025

In der 32. Minute beschwert sich Barça-Captain Ronald Araujo beim Schiedsrichter und kassiert eine Verwarnung. 12 Minuten später fliegt der Uruguayer nach einem rüden Foul an Cucurella gar mit Gelb-Rot vom Platz.

Ronald Araujo grätscht Marc Cucurella um.
Ronald Araujo grätscht Marc Cucurella um.
KEYSTONE

Streller: «Wie kann man so in den Zweikampf reingehen?»

«Araujo hat schon viel Erfahrung. Du weisst, du bist schon verwarnt. Wie kann man so in den Zweikampf gehen?», wundert sich im Studio blue Sport Experte Marco Streller. Streller ist aktuell kein Fan des 26-Jährigen: «Er ist nicht unangefochtener Stammspieler, obwohl er Captain ist. Oft kommt er von der Bank.»

Es ist übrigens das erste Mal, dass der FC Barcelona in einem Champions-League-Spiel ein Eigentor kassiert und einen Platzverweis erhalten hat.

Strellers Fazit: «Araujo hat dem Team einen Bärendienst erwiesen. Das wird sehr schwierig für Barcelona», hält er vor der zweiten Halbzeit fest. Nicht mehr dabei nach der Pause ist Pechvogel Ferran Torres, der für Marcus Rashford weichen muss. In der Tat leiden die dezimierten Gäste an der Stamford Bridge und kassieren am Ende – Estêvão (55.) und Liam Delap (75.) erhöhten noch für die Blues – eine bittere 0:3-Pleite. 

Highlights im Video. Araujo fliegt früh vom Platz – Chelsea schiesst Barcelona ab

Highlights im VideoAraujo fliegt früh vom Platz – Chelsea schiesst Barcelona ab

Während das Team von Enzo Maresca weiterhin um die Top-8-Plätze spielen darf, droht Barça aktuell der Umweg über die K.-o.-Runde. 

