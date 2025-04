Kobel: «Es war nicht nötig, hier vier Tore zu kriegen» 09.04.2025

Die Rückkehr zur Viererkette beim BVB überraschte beim 0:4 in Barcelona viele. Am System, das zuvor schon nicht recht funktioniert hatte, hat das Debakel laut Trainer Niko Kovac aber nicht gelegen. Goalie Gregor Kobel spricht von unnötigen Gegentoren.

BVB-Trainer Niko Kovac weist die Kritik an seiner Rückkehr zur Viererkette beim 0:4-Debakel gegen den FC Barcelona zurück – entscheidend sei kollektives Abwehrversagen gewesen, nicht die Formation.

Kovac kritisiert mangelnde Defensivarbeit der Flügelspieler Adeyemi und Gittens, verteidigt aber die schwach agierenden Aussenverteidiger Ryerson und Bensebaini.

Kovac kritisiert mangelnde Defensivarbeit der Flügelspieler Adeyemi und Gittens, verteidigt aber die schwach agierenden Aussenverteidiger Ryerson und Bensebaini.

Nati-Goalie Gregor Kobel sagt nach dem Spiel: «Es war nicht nötig, hier vier Tore zu kriegen. Wir hätten das eine oder andere auch schiessen können.»

Trainer Niko Kovac hat Kritik an seiner erneuten Systemumstellung bei Borussia Dortmunds Champions-League-Debakel beim FC Barcelona zurückgewiesen. Das 0:4 im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend sei das Ergebnis eines kollektiven Abwehrversagens gewesen.

«Das war kein Problem einer Vierer- oder Fünferkette», sagte Kovac, der zuletzt in der Bundesliga nach einem Wechsel auf eine Fünferkette gegen den Ball zwei überzeugende Siege erzielt hatte. Die klassische Vierer-Abwehrformation hatte zuvor schon nicht recht funktioniert.

Für das Spiel in Barcelona stellte er aber überraschend wieder auf genau dieses System um. Dabei sahen die Aussenverteidiger Julian Ryerson und insbesondere Ramy Bensebaini mehrere Male sehr schlecht aus.

Kovac warnt seine Spieler vor Spiel bei den Bayern

«Unsere Aussenverteidiger wurden schon auch alleine gelassen», verteidigte Kovac diese aber und monierte dagegen zu wenig Unterstützung von den Aussenstürmern Karim Adeyemi und Jamie Gittens.

Mit Blick auf das wichtige Prestigeduell beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München am Samstag wurde der BVB-Coach deutlich: «Wir werden schon sehr viel besser und sehr viel mehr verteidigen als heute. Denn ohne Verteidigung wird man auch in München Probleme bekommen.»

Kovac begründete die Rückkehr zur Viererkette mit der Offensivstärke Barcelonas angesichts der «Weltklassestürmer» Lamine Yamal, Robert Lewandowski und Raphinha, die allerdings am Mittwoch alle erfolgreich waren. «Wenn man von Haus aus mit einer Fünferkette agiert, kommt man hier überhaupt nicht zur Entlastung», argumentierte der BVB-Coach.

Unterstützung aus dem Team von Sportdirektor Kehl

Unterstützung bekam Kovac von den Spielern und Sportdirektor Sebastian Kehl. «Ich glaube nicht, dass das an der Taktik lag», sagte Kehl dazu und Kapitän Emre Can meinte bei DAZN: «Mit dem System hat das nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass jeder alles gibt und auch bereit ist, mal über einen Schmerzpunkt zu gehen.»

Im Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag kann wohl selbst ein Wunder dem Bundesliga-Achten nicht mehr helfen. «Wir wollen im Rückspiel ein gutes Gesicht zeigen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das sind wir unseren Fans schuldig», sagte Can. «Das Resultat ist natürlich frustrierend. Gegen so eine Mannschaft vier Tore aufzuholen, ist ein Brett. Das ist vielleicht nicht sehr realistisch», befand BVB-Torhüter Gregor Kobel.

Der Nati-Goalie haderte: «Es war nicht nötig, hier vier Tore zu kriegen. Wir hätten das eine oder andere auch schiessen können. Es ist super frustrierend, jetzt mit so einer Ausgangslage ins Rückspiel zu gehen.»

