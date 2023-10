Vorschau

Napoli hat gerade rechtzeitig vor der ersehnten Begegnung mit Real Madrid Fahrt aufgenommen. Nach zögerlichem Start in die Meisterschaft gewann der italienische Meister die beiden letzten Spiele deutlich und erzielte jeweils vier Tore. Für die insgesamt acht Treffer zeigten sich sieben Spieler verantwortlich, was die Breite in der Offensive unterstreicht.

In beiden Partien getroffen hat einzig Starstürmer Victor Osimhen, der sich zwischenzeitlich mit dem Klub zerstritten hatte. Auf der Plattform Tiktok hatte die Social-Media-Abteilung der Neapolitaner ein Video veröffentlicht, in dem sich der nigerianische Nationalspieler verspottet fühlte. Sein Berater gab an, sogar rechtliche Schritte zu prüfen.

Nun scheinen sich die Wogen etwas geglättet zu haben. Jedenfalls bekannte sich Osimhen am Sonntag klar zum Verein und schrieb, er trage das Wappen mit Stolz. So kann Trainer Garcia auch gegen den Leader der spanischen La Liga auf Tore seines 24-jährigen Angreifers hoffen.