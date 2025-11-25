  1. Privatkunden
Flugzeug muss umkehren Kuriose Reisepannen bei Leverkusen auf dem Weg nach Manchester

dpa

25.11.2025 - 10:30

Alejandro Grimaldo will mit Leverkusen in Manchester die Überraschung schaffen.
Keystone

Bayer Leverkusen fordert am Dienstagabend in der Champions League Manchester City. Kurz vor dem Abflug nach England muss das Flugzeug der Deutschen umkehren. Und auch danach gehen die Pannen weiter.

,

DPA, Redaktion blue Sport

25.11.2025, 10:30

25.11.2025, 11:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Anreise von Bayer Leverkusen zum Champions-League-Spiel gegen Manchester City wurde durch mehrere Pannen erheblich verzögert.
  • Probleme mit dem Gepäck, fehlendes Bodenpersonal und lange Wartezeiten nach der Landung führten zu einer fast zweistündigen Verspätung.
  • Trotz der turbulenten Reise betonen Trainer Kasper Hjulmand und Aleix García, dass die Vorbereitung auf das Spiel nicht beeinträchtigt sei.
Mehr anzeigen

Mehrere Pannen haben Bayer Leverkusen auf der Reise zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City (21:00 Uhr live auf blue Sport) ausgebremst. Zunächst sorgte ein Gepäckproblem für Verzögerungen. Als das Flugzeug mit der Mannschaft an Bord bereits auf dem Rollfeld war, musste es wieder zurück zum Gate. Der Grund dafür laut Durchsage im Flieger: Es bestehe Unsicherheit darüber, ob sämtliches Gepäck an Bord sei, da es Unstimmigkeiten mit dem Gewicht der Maschine gebe. 

Nachdem das Problem behoben und das Flugzeug startklar war, fehlte zunächst ein Flugzeugschlepper zum Zurückschieben der Maschine aus ihrer Parkposition. Statt wie geplant gegen 16.00 Uhr, hob der Bayer-Flieger letztendlich mit knapp eineinhalb Stunden Verspätung Richtung England ab.

Probleme auch nach der Landung 

Doch auch nach der Landung in Manchester gab es Schwierigkeiten. Fast eine Stunde verging, bis die ersten Passagiere den Flieger verlassen konnten. Da die Maschine auf einer Aussenposition parkte, musste zunächst auf Busse gewartet werden.

Am Ende ging es dann doch zu Fuss zum nur wenige Meter entfernten Terminal. Mit an Bord war auch die Bayer-U19, die bereits am Dienstagnachmittag in der UEFA Youth League gegen den Nachwuchs von City spielt. 

Wettbewerb Champions League. Gewinne zwei Tickets inklusive Reise und Hotel für den Kracher Inter gegen Liverpool

Dadurch konnte auch der Zeitplan mit der für 18:00 Uhr Ortszeit in Manchester geplanten Pressekonferenz mit Trainer Kasper Hjulmand und Spieler Aleix García nicht mehr eingehalten werden. Am Dienstagabend spielt die Werkself am fünften Spieltag in der Ligaphase gegen die in der Königsklasse bisher noch ungeschlagene Mannschaft von Pep Guardiola.

Haben die Strapazen Einfluss auf das Spiel?

«Es war schon ungewöhnlich, aber so etwas passiert eben», sagte Hjulmand auf der Pressekonferenz, die zwei Stunden verspätet beginnen konnte. Es werde aber keinen Einfluss auf das Spiel haben, betonte der Däne auf Nachfrage. «Wir werden zum Anpfiff bereit sein, zu spielen.»

Garcia erklärte: «Es war strange. Ich wusste nicht genau, was los ist. Das schlimmste war die Stunde Wartezeit. Es war eine lange Reise heute.»

UHD HDR Manchester City - Bayer 04 Leverkusen
Di 25.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

Mit tv.blue.ch mieten

Weltrekord: 86 Meter Tiefe – ohne Hilfsmittel

25.11.2025

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Historisch für Curaçao: Der kleine Inselstaat qualifiziert sich für die WM 2026. FCZ-Spieler Comenencia schildert im Interview mit blue Sport, wie emotional die Qualifikation mit seiner Nationalmannschaft war.

24.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Champions League