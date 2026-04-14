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LeBron James als Vorbild Lamine Yamal hofft auf Remontada gegen Atlético

Moritz Meister

14.4.2026

Yamal: «Es ist noch nichts verloren»

Yamal: «Es ist noch nichts verloren»

14.04.2026

Der FC Barcelona geht mit einem zwei Tore Rückstand ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atlético Madrid. Lamine Yamal beschwört dabei auch den Geist einer anderen Sportgrösse.

Moritz Meister

14.04.2026, 17:00

14.04.2026, 17:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Barcelona steht nach der Niederlage im Hinspiel gegen Atlético Madrid vor dem Aus in der Champions League.
  • Das Wanda Metropolitano war zuletzt kein gutes Pflaster für die Katalanen.
  • Lamine Yamal erinnert an LeBron James und den NBA-Gewinn der Cleveland Cavaliers 2016.
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Im Viertelfinal-Hinspiel setzte es für den FC Barcelona vor heimischer Kulisse gegen Atlético Madrid eine 0:2-Niederlage. Im Rückspiel heute Abend ab 21.00 Uhr live auf blue Sport hoffen die Katalanen auf ein Comeback, um doch noch den Einzug ins Halbfinale zu schaffen.

Atlético de Madrid - FC Barcelona
Atlético de Madrid - FC Barcelona

Di 14.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Atlético de Madrid - FC Barcelona

Mit tv.blue.ch mieten

Wie schwer es ist, im Wanda Metropolitano zu spielen, hat Barcelona in dieser Saison bereits am eigenen Leib erfahren. Das Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey verlor das Team von Hansi Flick krachend mit 0:4. 

Einer, der im Rückspiel den Unterschied machen soll, ist Lamine Yamal. Das spanische Ausnahmetalent glaubt weiterhin an den Einzug in die nächste Runde. «Wir werden für das Wappen kämpfen. Wir wollen ins Halbfinale und werden alles geben. Ein Comeback ist absolut möglich», sagt Yamal auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Koke: «Dieses Spiel könnte in die Geschichte von Atlético eingehen»

Koke: «Dieses Spiel könnte in die Geschichte von Atlético eingehen»

14.04.2026

«Alle Barca-Spieler verfügen über grosse Qualität. Ich glaube, wir haben eine Mannschaft voller Spieler, die das Duell noch drehen können», bleibt der Jungstar zuversichtlich. Dass er an ein Comeback seines Teams glaubt, machte Yamal auch auf Social Media deutlich. 

Auf Instagram änderte der Europameister von 2024 sein Profilbild. Dort ist nun ein Bild des amerikanischen Basketballstars LeBron James zu sehen. Das Bild zeigt James nach dem Gewinn der NBA-Finals 2016. Mit dem Foto spielt er auf das Comeback der Cleveland Cavaliers, des ehemaligen Teams des Basketballers, an, das damals nach einem 1:3-Rückstand die Finals noch sensationell mit 4:3 gewinnen konnte. 

Auf den Wechsel seines Profilbildes angesprochen äusserte sich Yamal wie folgt: «Er ist eines meiner Vorbilder und inspiriert mich, deshalb habe ich ihn ausgewählt.» Ob er seinem Vorbild auch auf dem Feld nacheifern kann, wird sich zeigen.

Das Hinspiel

Barcelona – Atlético 0:2

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UEFA Champions League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

08.04.2026

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