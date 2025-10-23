  1. Privatkunden
17-jähriges Talent Lennart Karl wird zum jüngsten Bayern-Torschützen der Champions-League-Geschichte

Jan Arnet

23.10.2025

Lennart Karl lässt Bayern München früh jubeln

Lennart Karl lässt Bayern München früh jubeln

22.10.2025

Lennart Karl schreibt Champions-League-Geschichte. Der 17-jährige Bayern-Youngster wird zum jüngsten Deutschen, der in der Königsklasse ein Tor erzielt.

Jan Arnet

23.10.2025, 08:41

23.10.2025, 09:09

Beim 4:0-Sieg der Bayern gegen Brügge trifft Karl schon in der 5. Minute zum 1:0 für den deutschen Rekordmeister. Damit ist der Flügelspieler mit 17 Jahren und 242 Tagen neu der jüngste Bayern-Torschütze in der Geschichte der Champions League. 

Karl ist 121 Tage jünger als Jamal Musiala bei seinem ersten Bayern-Tor in der Königsklasse und wird damit auch zum jüngsten Deutschen überhaupt, der in der Champions League trifft. «Ich bin sehr glücklich», strahlt Karl nach dem Spiel im TV-Interview. «Ich hoffe, dass auch meine Familie glücklich ist. Sie konnten heute leider nicht da sein.»

Lennart Karl: «Ich bin sehr glücklich»

Lennart Karl: «Ich bin sehr glücklich»

22.10.2025

Kompany: »Bin kein Fan von Hype»

Trainer Vincent Kompany liess das Offensiv-Juwel erstmals auf der ganz grossen Bühne von Anfang an los – und Karl lieferte auf der zentralen Zehner-Position prompt gute Argumente, ihn dort öfter einzusetzen. «Er hat seine Chance genutzt», lobte Kompany, das sei «auf diesem Level» nicht unbedingt normal. Dass der Coach betont zurückhaltend von «einer soliden Leistung» Karls sprach, ist wohl als bewusstes Understatement zu werten.

Denn Kompany ahnte, was kommt. In der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde er gefragt, ob Karl nun zum Kandidaten für die Nationalmannschaft und den deutschen WM-Kader 2026 werden könnte. «Euer Job ist es, ihn jetzt ganz grosszumachen, zu hypen», sagte Kompany zu den Journalisten. Aber er sei Trainer. «Und ich bin kein Fan von Hype, sondern von Ausbildung und Ruhe.»

Was Karl freilich auszeichnet und auch Kompany beeindruckt, ist seine Furchtlosigkeit in jungen Jahren und eine besondere Gabe: ausgeprägte Torgefahr. «Ich bin ein Spielertyp, ich nehme meine Abschlüsse», bemerkte der Youngster. Und er versicherte, mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben. «Jetzt schauen viele auf mich. Jetzt darf ich nicht aufhören, weil ich ein Tor gemacht habe.»

Rekordhalter bleibt aber Ansu Fati. Er erzielte sein erstes Champions-League-Tor für Barcelona am 10. Dezember 2019 gegen Inter Mailand im Alter von 17 Jahren und 40 Tagen. Dahinter folgt Lamine Yamal mit 17 Jahren und 68 Tage. Der jüngste Schweizer Torschütze, Breel Embolo, war bei seinem Premierentreffer 17 Jahre und 263 Tage alt.

Bayern lässt Brügge keine Chance

Mit dem 4:0 gegen Brügge gewinnt der FC Bayern auch das zwölfte Pflichtspiel in der laufenden Saison und hat in der Königsklasse nach drei Begegnungen bereits neun Punkte auf dem Konto. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer Vincent Kompany treffen nach Karl auch Harry Kane, Luis Díaz und Nicolas Jackson.

Bayern – Brügge 4:0

Bayern – Brügge 4:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

