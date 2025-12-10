  1. Privatkunden
Alle Spiele im Überblick Dortmund verspielt gegen Bodö/Glimt den Sieg ++ Arsenal glänzt mit Traumtoren

Luca Betschart

10.12.2025

Zum Abschluss des 6. Spieltages in der Champions League muss sich Dortmund gegen Bodö/Glimt mit einem Remis begnügen. Auch zwischen Leverkusen und Newcastle sowie zwischen Bilbao und PSG gibt es keinen Sieger.

Redaktion blue Sport

10.12.2025, 20:50

10.12.2025, 23:03

Die besten Szenen im Video-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • Dortmund vs. Bodö/Glimt

    Hauge markiert den Ausgleich – Bodö/Glimt schockt Dortmund erneut

    75. Minute: Hauge markiert den Ausgleich – Bodö/Glimt schockt Dortmund erneut

    75. Minute: Hauge markiert den Ausgleich – Bodö/Glimt schockt Dortmund erneut

    10.12.2025

  • Juventus vs. Paphos

    McKennies Knaller schlägt ein – Juve auf Kurs

    67. Minute: McKennie knallt den Ball ins Netz und bringt Juve auf Kurs

    67. Minute: McKennie knallt den Ball ins Netz und bringt Juve auf Kurs

    10.12.2025

  • Brügge vs. Arsenal

    Martinellis Schlenzer passt haargenau – Arsenal demontiert Brügge

    56. Minute: Martinellis Schlenzer passt haargenau – Arsenal demontiert Brügge

    56. Minute: Martinellis Schlenzer passt haargenau – Arsenal demontiert Brügge

    10.12.2025

  • Benfica vs. Napoli

    Benficas Barreiro trifft sehenswert per Hacke

    49. Minute: Barreiro trifft sehenswert per Hacke

    49. Minute: Barreiro trifft sehenswert per Hacke

    10.12.2025

  • Real Madrid vs. Manchester City

    Haaland kriegt den Ball dahin, wo es am meisten wehtut

    Haaland kriegt den Ball dahin, wo es am meisten wehtut

    Haaland kriegt den Ball dahin, wo es am meisten wehtut

    10.12.2025

  • Brügge vs. Arsenal

    Madueke schnürt den Doppelpack – Arsenal baut die Führung aus

    47. Minute: Madueke schnürt den Doppelpack – Arsenal baut die Führung aus

    47. Minute: Madueke schnürt den Doppelpack – Arsenal baut die Führung aus

    10.12.2025

  • Dortmund vs. Bodö/Glimt

    Kobel geschlagen: Bodö/Glimt gleicht gegen den BVB aus

    42. Minute: Bodö/Glimt schlägt gegen Dortmund zurück

    42. Minute: Bodö/Glimt schlägt gegen Dortmund zurück

    10.12.2025

  • Brügge vs. Arsenal

    Madueke schiesst Arsenal bei Brügge herrlich in Führung

    25. Minute: Madueke schiesst Arsenal herrlich in Führung

    25. Minute: Madueke schiesst Arsenal herrlich in Führung

    10.12.2025

  • Benfica vs. Napoli

    Napoli-Goalie Milinkovic-Savic patzt – doch Benficas Aursnes profitiert nicht

    Napolis Goalie patzt – doch Benficas Aursnes schlägt die Einladung aus

    Napolis Goalie patzt – doch Benficas Aursnes schlägt die Einladung aus

    10.12.2025

  • Leverkusen vs. Newcastle

    Guimaraes lenkt Andrichs Kopfball unglücklich ins eigene Tor

    Guimaraes lenkt Andrichs Kopfball unglücklich ins eigene Tor

    Guimaraes lenkt Andrichs Kopfball unglücklich ins eigene Tor

    10.12.2025

  • Qarabag vs. Ajax

    Volltreffer gegen Anton Gaaei 

    Kurz nach der Pause wälzt sich Ajax-Verteidiger Anton Gaaei vor Schmerzen am Boden. Bei der Betrachtung der Wiederholung wird schnell klar, wieso. Doch Gaaei kann nicht nur weiterspielen – er schiesst Ajax kurz vor Schluss gar mit 3:2 in Führung. Zum Schluss gewinnen die Niederländer die Partie mit 4:2.

    Volltreffer gegen Ajax-Verteidiger Anton Gaaei

    Volltreffer gegen Ajax-Verteidiger Anton Gaaei

    10.12.2025

  • Vor dem Anpfiff

    Das sagt Real-Podcaster Nils Kern zur Krise der Königlichen

    Real-Podcaster Nils Kern: «Bei Real Madrid sind nicht alle aufnahmestark»

    Real-Podcaster Nils Kern: «Bei Real Madrid sind nicht alle aufnahmestark»

    Mit seinem Portal «REAL TOTAL» beobachtet Nils Kern die Geschicke vn Real Madrid ganz intensiv. Für ihn gibt es bei den Königlichen aktuell mehr als nur eine Baustelle.

    10.12.2025

  • Vor dem Anpfiff

    Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»

    Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»

    Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»

    09.12.2025

  • Vor dem Anpfiff

    Benfica-Trainer Mourinho: «Ich kam mit einem grossen Ego – jetzt ist es noch grösser»

    Mourinho: «Ich kam mit einem grossen Ego. Jetzt ist es noch grösser.»

    Mourinho: «Ich kam mit einem grossen Ego. Jetzt ist es noch grösser.»

    José Mourinho beschreibt sich selbst als «the Special One». Ein Porträt über den einzigen Trainer, der alle drei UEFA-Wettbewerbe gewonnen hat.

    10.12.2025

    • Mehr anzeigen

Die Highlights im Video

Athletic Club – PSG 0:0

Athletic Club – PSG 0:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Qarabağ – Ajax 2:4

Qarabağ – Ajax 2:4

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Villarreal – Kopenhagen 2:3

Villarreal – Kopenhagen 2:3

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

