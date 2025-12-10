Qarabag vs. Ajax

Kurz nach der Pause wälzt sich Ajax-Verteidiger Anton Gaaei vor Schmerzen am Boden. Bei der Betrachtung der Wiederholung wird schnell klar, wieso. Doch Gaaei kann nicht nur weiterspielen – er schiesst Ajax kurz vor Schluss gar mit 3:2 in Führung. Zum Schluss gewinnen die Niederländer die Partie mit 4:2.