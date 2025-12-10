Zum Abschluss des 6. Spieltages in der Champions League muss sich Dortmund gegen Bodö/Glimt mit einem Remis begnügen. Auch zwischen Leverkusen und Newcastle sowie zwischen Bilbao und PSG gibt es keinen Sieger.
Die besten Szenen im Video-Ticker
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Dortmund vs. Bodö/Glimt
Hauge markiert den Ausgleich – Bodö/Glimt schockt Dortmund erneut
-
Juventus vs. Paphos
McKennies Knaller schlägt ein – Juve auf Kurs
-
Brügge vs. Arsenal
Martinellis Schlenzer passt haargenau – Arsenal demontiert Brügge
-
Benfica vs. Napoli
Benficas Barreiro trifft sehenswert per Hacke
-
Real Madrid vs. Manchester City
Haaland kriegt den Ball dahin, wo es am meisten wehtut
-
Brügge vs. Arsenal
Madueke schnürt den Doppelpack – Arsenal baut die Führung aus
-
Dortmund vs. Bodö/Glimt
Kobel geschlagen: Bodö/Glimt gleicht gegen den BVB aus
-
Brügge vs. Arsenal
Madueke schiesst Arsenal bei Brügge herrlich in Führung
-
Benfica vs. Napoli
Napoli-Goalie Milinkovic-Savic patzt – doch Benficas Aursnes profitiert nicht
-
Leverkusen vs. Newcastle
Guimaraes lenkt Andrichs Kopfball unglücklich ins eigene Tor
-
Qarabag vs. Ajax
Volltreffer gegen Anton Gaaei
Kurz nach der Pause wälzt sich Ajax-Verteidiger Anton Gaaei vor Schmerzen am Boden. Bei der Betrachtung der Wiederholung wird schnell klar, wieso. Doch Gaaei kann nicht nur weiterspielen – er schiesst Ajax kurz vor Schluss gar mit 3:2 in Führung. Zum Schluss gewinnen die Niederländer die Partie mit 4:2.
-
Vor dem Anpfiff
Das sagt Real-Podcaster Nils Kern zur Krise der Königlichen
-
Vor dem Anpfiff
Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»
-
Vor dem Anpfiff
Benfica-Trainer Mourinho: «Ich kam mit einem grossen Ego – jetzt ist es noch grösser»