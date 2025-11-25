Leverkusen schockt Man City ++ Barça geht unter ++ Marseille und Juve schaffen Wende

Bayer Leverkusen schafft die Überraschung und besiegt Pep Guardiolas Manchester City, Marseille und Juventus gewinnen ihre Partien nach Rückstand und Galatasaray patzt – alle Highlights des Champions-League-Abends.

Manchester City kassiert in der Ligaphase der Champions League die erste Niederlage. Das Team von Pep Guardiola unterliegt in der 5. Runde dem wiedererstarkten Bayer Leverkusen daheim mit 0:2.

Das nicht in Bestbesetzung angetretene Manchester City biss sich an Leverkusen die Zähne aus. Scheiterten die Engländer nicht an der Abwehrmauer der Deutschen, dann bedeutet Goalie Mark Flekken Endstation. Unter anderem gewann der Niederländer eine gute Viertelstunde vor Schluss ein Duell mit dem norwegischen Superstürmer Erling Haaland.

Manchester City – Leverkusen 0:2 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Chelsea schiesst Barcelona ab

Der FC Barcelona erlebte beim Klubweltmeister Chelsea mit dem 0:3 ein kleines Desaster. Die Niederlage hatte ihren Ursprung in der ersten Halbzeit mit dem Eigentor von Jules Koundé (27.) und der Gelb-Roten Karte gegen Ronald Araujo (44.). Nach der Pause erhöhten Estevão und Liam Delap noch auf 3:0. Der 18-jährige Brasilianer Estevão gewann damit an diesem Abend auch das Duell der Teenager gegen Lamine Yamal.

Chelsea – Barcelona 3:0 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Klarer Heimsieg für Dortmund

Borussia Dortmund feierte gegen Villarreal einen 4:0-Heimsieg. Für den Bundesligisten mit Gregor Kobel im Tor traf Serhou Guirassy zum ersten Mal seit Ende August doppelt. Die Szene rund um das 2:0 in der 54. Minute war entscheidend. Villarreals Argentinier Juan Foyth sah nach einem absichtlich Handspiel auf der eigenen Torlinie die Rote Karte und der fällige Penalty verwertete Guirassy im Nachschuss.

Dortmund – Villarreal 4:0 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Marseille dreht Partie gegen Newcastle

Newcastle United kassierte beim 1:2 (1:0) bei Olympique Marseille einen Rückschlag im Kampf um eine gute Position. Pierre-Emerick Aubameyang drehte mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause die Partie (46., 50.). Nick Woltemade kam für Newcastle in der zweiten Halbzeit in die Partie, trotz guter Aktionen des deutschen Nationalstürmers blieb es bei der Niederlage des Premier-League-Clubs.

Marseille – Newcastle 2:1 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Juve ringt Bodö/Glimt nieder – keine Tore in Prag

Juventus Turin tut sich gegen Bodö/Glimt schwer, kann trotz Pausenrückstand aber einen wichigen 3:2-Auswärtssieg einfahren. Das entscheidende Tor erzielte Jonathan David in der 91. Minute.

Bodø/Glimt – Juventus 2:3 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Slavia Prag und Athletic Bilbao trennen sich mit einem 0:0-Remis und bleiben damit in der Tabelle weit unten. Bilbao steht mit 4 Punkten aus 5 Spielen derzeit auf Rang 28, Slavia ist mit 3 Punkten auf Platz 30 zu finden.

Slavia – Athletic Club 0:0 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Napoli schlägt Qarabağ dank eines Treffers von Scott McTominay (65.) und einem Eigentor von Marko Janković (72.) mit 2:0.

Napoli – Qarabağ 2:0 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Heimniederlage für Gala – Benfica siegt in Amsterdam

Eine überraschende Heimniederlage kassierte Galatasaray. Gegen Union Saint-Gilloise unterlag der türkische Meister um Nationalspieler Leroy Sané und İlkay Gündoğan mit 0:1 (0:0). Den Treffer des Tages erzielte Promise David (57.). Für Galatasaray war es die erste Heimniederlage in einem Pflichtspiel seit August 2024.

Galatasaray – Union Saint-Gilloise 0:1 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Im Duell der beiden letzten noch punktlosen Teams unterlag Ajax Amsterdam zu Hause gegen Benfica Lissabon mit 0:2 (0:1).