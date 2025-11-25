Leverkusen schockt Man City ++ Barça geht unter ++ Marseille und Juve schaffen Wende

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle Spiele, alle Tore Leverkusen schockt Man City ++ Barça geht unter ++ Marseille und Juve schaffen Wende

Luca Betschart

25.11.2025

Bayer Leverkusen schafft die Überraschung und besiegt Pep Guardiolas Manchester City, Marseille und Juventus gewinnen ihre Partien nach Rückstand und Galatasaray patzt – alle Highlights des Champions-League-Abends.

Redaktion blue Sport

25.11.2025, 23:27

25.11.2025, 23:33

Manchester City kassiert in der Ligaphase der Champions League die erste Niederlage. Das Team von Pep Guardiola unterliegt in der 5. Runde dem wiedererstarkten Bayer Leverkusen daheim mit 0:2.

Das nicht in Bestbesetzung angetretene Manchester City biss sich an Leverkusen die Zähne aus. Scheiterten die Engländer nicht an der Abwehrmauer der Deutschen, dann bedeutet Goalie Mark Flekken Endstation. Unter anderem gewann der Niederländer eine gute Viertelstunde vor Schluss ein Duell mit dem norwegischen Superstürmer Erling Haaland.

Manchester City – Leverkusen 0:2

Manchester City – Leverkusen 0:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Chelsea schiesst Barcelona ab

Der FC Barcelona erlebte beim Klubweltmeister Chelsea mit dem 0:3 ein kleines Desaster. Die Niederlage hatte ihren Ursprung in der ersten Halbzeit mit dem Eigentor von Jules Koundé (27.) und der Gelb-Roten Karte gegen Ronald Araujo (44.). Nach der Pause erhöhten Estevão und Liam Delap noch auf 3:0. Der 18-jährige Brasilianer Estevão gewann damit an diesem Abend auch das Duell der Teenager gegen Lamine Yamal.

Chelsea – Barcelona 3:0

Chelsea – Barcelona 3:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Klarer Heimsieg für Dortmund

Borussia Dortmund feierte gegen Villarreal einen 4:0-Heimsieg. Für den Bundesligisten mit Gregor Kobel im Tor traf Serhou Guirassy zum ersten Mal seit Ende August doppelt. Die Szene rund um das 2:0 in der 54. Minute war entscheidend. Villarreals Argentinier Juan Foyth sah nach einem absichtlich Handspiel auf der eigenen Torlinie die Rote Karte und der fällige Penalty verwertete Guirassy im Nachschuss.

Dortmund – Villarreal 4:0

Dortmund – Villarreal 4:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Marseille dreht Partie gegen Newcastle

Newcastle United kassierte beim 1:2 (1:0) bei Olympique Marseille einen Rückschlag im Kampf um eine gute Position. Pierre-Emerick Aubameyang drehte mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause die Partie (46., 50.). Nick Woltemade kam für Newcastle in der zweiten Halbzeit in die Partie, trotz guter Aktionen des deutschen Nationalstürmers blieb es bei der Niederlage des Premier-League-Clubs.

Marseille – Newcastle 2:1

Marseille – Newcastle 2:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Juve ringt Bodö/Glimt nieder – keine Tore in Prag

Juventus Turin tut sich gegen Bodö/Glimt schwer, kann trotz Pausenrückstand aber einen wichigen 3:2-Auswärtssieg einfahren. Das entscheidende Tor erzielte Jonathan David in der 91. Minute.

Bodø/Glimt – Juventus 2:3

Bodø/Glimt – Juventus 2:3

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Slavia Prag und Athletic Bilbao trennen sich mit einem 0:0-Remis und bleiben damit in der Tabelle weit unten. Bilbao steht mit 4 Punkten aus 5 Spielen derzeit auf Rang 28, Slavia ist mit 3 Punkten auf Platz 30 zu finden.

Slavia – Athletic Club 0:0

Slavia – Athletic Club 0:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Napoli schlägt Qarabağ dank eines Treffers von Scott McTominay (65.) und einem Eigentor von Marko Janković (72.) mit 2:0.

Napoli – Qarabağ 2:0

Napoli – Qarabağ 2:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Heimniederlage für Gala – Benfica siegt in Amsterdam

Eine überraschende Heimniederlage kassierte Galatasaray. Gegen Union Saint-Gilloise unterlag der türkische Meister um Nationalspieler Leroy Sané und İlkay Gündoğan mit 0:1 (0:0). Den Treffer des Tages erzielte Promise David (57.). Für Galatasaray war es die erste Heimniederlage in einem Pflichtspiel seit August 2024.

Galatasaray – Union Saint-Gilloise 0:1

Galatasaray – Union Saint-Gilloise 0:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Im Duell der beiden letzten noch punktlosen Teams unterlag Ajax Amsterdam zu Hause gegen Benfica Lissabon mit 0:2 (0:1).

Ajax – Benfica 0:2

Ajax – Benfica 0:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Meistgelesen

«Fatale Fehler» – Freispruch im Prozess um Tod von Hanna
Leverkusen schockt Man City ++ Barça geht unter ++ Marseille und Juve schaffen Wende
Rakete trifft Flugzeugwerft – rare A-60 zerstört +++ Trump: Zeitgleiche Treffen mit Russland und Ukraine
Familie lebt im Wald – jetzt werden Kinder ins Heim geschickt
Zürcher Tramführer stand bei Unfall unter Drogen

Mehr Königsklasse

Highlights im Video. Guirassy mit Doppelpack – Dortmund lässt Villarreal keine Chance

Highlights im VideoGuirassy mit Doppelpack – Dortmund lässt Villarreal keine Chance

Highlights im Video. Araujo fliegt früh vom Platz – Chelsea schiesst Barcelona ab

Highlights im VideoAraujo fliegt früh vom Platz – Chelsea schiesst Barcelona ab

Siegesserie gestoppt. Galatasaray muss sich Saint-Gilloise geschlagen geben

Siegesserie gestopptGalatasaray muss sich Saint-Gilloise geschlagen geben

Winti-Coach hospitierte bei Barça. Rahmen schwärmt von Flick: «Er weiss genau, wer was braucht»

Winti-Coach hospitierte bei BarçaRahmen schwärmt von Flick: «Er weiss genau, wer was braucht»

«Inter hat ein Problem». Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse

«Inter hat ein Problem»Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse