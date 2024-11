Die Champions-League-Rekordtorjäger 1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin. Bild: Keystone 2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Getty 3. Robert Lewandowski: 101 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund. Bild: KEYSTONE 4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon. Bild: Keystone 5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid. Bild: Keystone 6. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 7. Thomas Müller: 54 Tore. Klub: FC Bayern München. Bild: Getty 8. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal. Bild: Keystone 9. Kylian Mbappé: 49 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa 10. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam. Bild: Getty 10. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan. Bild: Keystone 12. Erling Haaland: 46 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg. 12. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin. Bild: Keystone 14. Mohamed Salah: 45 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel. Bild: Getty 15. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille. Bild: Keystone 16. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Keystone 17. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin. Bild: Keystone 18. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid. Bild: Keystone 19. Antoine Griezmann: 38 Tore. Atlético Madrid, Barcelona. Bild: Getty 20. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli. Bild: Keystone 21. Harry Kane: 35 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham. Bild: Imago 22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco. Bild: Keystone 23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan. Bild: Keystone 24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United. Bild: Keystone 24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca. Bild: Keystone Die Champions-League-Rekordtorjäger 1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin. Bild: Keystone 2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Getty 3. Robert Lewandowski: 101 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund. Bild: KEYSTONE 4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon. Bild: Keystone 5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid. Bild: Keystone 6. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 7. Thomas Müller: 54 Tore. Klub: FC Bayern München. Bild: Getty 8. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal. Bild: Keystone 9. Kylian Mbappé: 49 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa 10. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam. Bild: Getty 10. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan. Bild: Keystone 12. Erling Haaland: 46 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg. 12. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin. Bild: Keystone 14. Mohamed Salah: 45 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel. Bild: Getty 15. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille. Bild: Keystone 16. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Keystone 17. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin. Bild: Keystone 18. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid. Bild: Keystone 19. Antoine Griezmann: 38 Tore. Atlético Madrid, Barcelona. Bild: Getty 20. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli. Bild: Keystone 21. Harry Kane: 35 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham. Bild: Imago 22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco. Bild: Keystone 23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan. Bild: Keystone 24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United. Bild: Keystone 24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca. Bild: Keystone

Robert Lewandowski erzielte gegen Brest seine Tore 100 und 101 in der Champions League. Damit knackt der Pole als dritter Profi die Hundertermarke in der Königsklasse. Doch welcher Torjäger hat eigentlich die beste Tor-Quote?

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Stürmerstar Robert Lewandowski hat den FC Barcelona in der Champions League zum vierten Sieg und sich selbst in einen elitären Club geschossen. Der frühere Bayern- und BVB-Angreifer brachte die Katalanen beim 3:0 gegen Stade Brest per Foulelfmeter in Führung. Es war das 100. Tor des Polen in der Königsklasse. Diese Marke erreichten vor ihm nur Lionel Messi (129) und Cristiano Ronaldo (140). Dani Olmo legte Treffer zwei nach, dann war es wieder Lewandowski höchstpersönlich, der den Endstand markierte.

«Lewandowski ist unglaublich», schwärmte Barça-Trainer Hansi Flick. In der Tat sind die Leistungen des 36-Jährigen herausragend. Wenn man sich die Tor-Quote anschaut, ist er gar besser als Messi und CR7. So kommt Lewandowski auf einen Schnitt von 0,8 Toren pro Spiel (101 Treffer in 125 Partien) – hauchdünn vor Messi (0,79) und CR7 (0,76).

Haaland lässt alle hinter sich

Das kriselnde Manchester City brachte es fertig, zuhause gegen Feyenoord einen 3:0-Vorsprung noch aus der Hand zu geben. In der Häme über den Auftritt des englischen Meisters ging der Doppelpack Erling Haalands fast unter. Der Norweger markierte seine Tore 45 und 46 in der Königsklasse – in nur 44 Partien. Der 24-Jährige schraubt seinen unglaublichen Schnitt weiter hoch und steht neu statistisch bei 1,04 Toren pro Spiel.

Damit lässt er selbst Kylian Mbappé alt aussehen. Der Franzose hat bisher auf der europäischen Bühne in 77 Spielen 49 Mal ins Schwarze getroffen, was einen Schnitt von 0,63 ergibt.

Nachfolgend die Liste der Angreifer mit der besten Quote (gerundet):