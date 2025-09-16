Didi Hamann, wer gewinnt die Champions League? blue Sport Experte Didi Hamann wagt vor dem Start zur Champions-League-Ligaphase einen Blick in die Kristallkugel. 15.09.2025

Für blue Sport tippt Didi Hamann die Champions League. Der polarisierende Fussballexperte verrät, weshalb es Bayern nicht in den Top-8 sieht, wieso er Galatasaray Erfolg wünscht und wer überraschen wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport Experte Didi Hamann blickt auf die kommende Champions-League-Saison und erklärt, weshalb er denkt, dass die Bayern die direkte Achtelfinal-Qualifikation verpassen.

Der ehemalige Liverpool-Spieler hat zudem Bedenken, dass bei den Reds von Anfang an alles rund läuft.

Von einem anderen Premier-Ligisten schwärmt Hamann dagegen: «Ich glaube, dass Tottenham eine sehr gute Rolle spielen wird» Mehr anzeigen

Didi Hamann, Bayern München dürfte diese Saison die Bundesliga dominieren. Traust du ihnen auch den Titel in der Champions League zu?

Klar ist Bayern Favorit in der Bundesliga. Wobei ich glaube, dass es enger werden könnte, als die Leute jetzt denken. Man hatte einen sehr guten Start, aber es gibt noch 30 Spiele. In der Champions League haben die Bayern ein ähnlich schweres Programm wie letzte Saison, wo sie in die Playoffs mussten. Ich gehe wieder davon aus, dass sie nicht unter die ersten Acht kommen, dass sie sich wieder über die Playoffs fürs Achtelfinale qualifizieren müssen.

Die Gegner des FC Bayern München in der Ligaphase: Chelsea (H), Pafos (A), Brügge (H), PSG (A), Arsenal (A), Sporting (H), Union SG (H), PSV Eindhoven (A)

Und dann ist in der K.o-Phase alles offen?

Letzte Saison hätten die Bayern die Möglichkeit gehabt, die Champions League zu gewinnen, ohne eine englische Mannschaft zu schlagen. Die Chance gibt's ganz selten. So eine Chance werden sie nicht mehr bekommen.

Was ist mit Dortmund, Frankfurt und Leverkusen?

Ich glaube, dass mit ManCity, Newcastle, Tottenham, Liverpool und Chelsea alle fünf englischen Teams die Möglichkeit haben, unter die ersten acht zu kommen. Dann sind da noch die üblichen Verdächtigen wie PSG, Real Madrid oder Barcelona. Bei den Deutschen ist es so: Frankfurt hat ein sehr schweres Programm. Ich glaube nicht einmal, dass es für sie unter die ersten 24 reichen wird. Aber bei Leverkusen und Dortmund bin ich guter Dinge, dass einer vielleicht direkt reinkommt und einer unter die ersten 24.

Ihr Ex-Team Liverpool hat diesen Sommer mit Geld um sich geschmissen und fast 500 Millionen Franken in Transfers investiert. Kann man einen Champions-League-Titel kaufen?

Das haben schon einige Teams versucht. ManCity hat es lange probiert, bis es dann geklappt hat. Bei Paris Saint-Germain war's ähnlich, da hat es, glaube ich, über zehn Jahre gedauert. Deswegen: Es hilft natürlich, wenn man viel Geld ausgeben kann, aber kaufen kann man sich diesen Titel nicht.

Florian Wirtz ist nur einer von zahlreichen Top-Transfers, die der englische Meister Liverpool in diesem Sommer tätigte. IMAGO/Every Second Media

Liverpool hat die ersten vier Partien in der Premier League immerhin allesamt gewonnen.

Trotzdem war der Start sehr holprig. Liverpool hat alle vier Spiele gewonnen, aber man hätte alle vier auch unentschieden spielen können oder sogar müssen. Man hatte auch etwas Glück. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass Liverpool unter die ersten 24 kommt. Ob es unter die ersten acht reicht, weiss ich nicht. Die Spieler müssen als Team noch zusammenwachsen. Ich habe nicht das Gefühl, dass dies jetzt kurzfristig oder sehr schnell sehr viel besser wird. Deswegen glaube ich auch, dass es für Liverpool in der Champions League holpriger wird, als viele denken.

Top-Favorit dieses Jahr in der Champions League?

Viele reden ja von Liverpool und PSG, auf dem Papier sind sie wohl auch die beiden besten Mannschaften. Ich denke, es ist alles recht offen. Paris müsste ja den Titel verteidigen, das ist unheimlich schwer. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei Tottenham einiges vorwärtsgeht. Ich glaube, dass Tottenham eine sehr gute Rolle spielen wird. Sie haben ja letztes Jahr die Europa League gewonnen und jetzt mit einem neuen Trainer sehr gute Einkäufen getätigt. Favorit ist Tottenham natürlich nicht, aber wenn ich einen Aussenseiter nennen soll oder darf, würde ich mich auf Tottenham festlegen.

blue Sport Experte Didi Hamann traut Tottenham Hotspur in diesem Jahr einiges zu. IMAGO/Action Plus

In der Türkei träumt man nach den Verpflichtungen von Osimhen, Sané und Gündogan von einem Champions-League-Titel für Galatasaray Istanbul. Ist das realistisch?

Galatasaray hat ja schon immer grosse Spieler, grosse Namen geholt in den letzten Jahren. Ein Ausrufezeichen zu setzen, haben sie aber nie geschafft. In der Champions League waren sie ganz selten in der K.o.-Phase. Natürlich haben sie jetzt wieder Spieler geholt – und mit Sané und Osimhen auch absolute Klasse-Spieler. Ich würde es mir wünschen, dass Galatasaray Erfolg hat, weil der türkische Fussball europäisch in den letzten Jahren nicht so geliefert hat. Wir wissen, wie begeisterungsfähig die Türken sind. Und wenn Gala zuhause spielt, wäre das mit Sicherheit ein Highlight. Deswegen hoffe ich, dass sie sich besser schlagen als in den letzten Jahren.

Und was traust du dem letztjährigen Finalisten Inter Mailand mit den beiden Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji zu?

Was Inter letzte Saison geleistet hat, war herausragend. Sie haben sowohl im Viertel- als auch im Halbfinal Bayern und Barcelona geschlagen, obwohl die wahrscheinlich besser waren. Über ihren Charakter, ihre Mentalität und ihre Willensstärke haben sie die Spiele gedreht und sind weitergekommen. Im Final haben sie dann in Paris ihren Meister gefunden. Inter hat mehr oder weniger dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr und sie waren ja letztes Jahr schon relativ alt. Deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass es diese Saison übers Achtel- oder übers Viertelfinal hinausgeht.