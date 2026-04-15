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Schockmoment in der Champions League Liverpool-Star Ekitiké verpasst WM und fällt lange aus

Tobias Benz

15.4.2026

Ekitike verletzt sich womöglich schwer

Ekitike verletzt sich womöglich schwer

14.04.2026

Liverpool- und Frankreich-Star Hugo Ekitiké droht nach seinem Verletzungsschock in der Champions League lange auszufallen. Ersten Informationen zufolge wird der 23-Jährige bis zu neun Monate ausfallen.

Tobias Benz

15.04.2026, 16:45

Schock für Liverpool-Anhänger am Dienstagabend: Liverpool-Angreifer Hugo Ekitiké wird beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG mit der Trage vom Platz gebracht. Die genaue Verletzung ist zunächst unklar.

Mittlerweile ist klar: Für den Franzosen sieht es nicht gut aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, verpasst Ekitiké die Weltmeisterschaft im Sommer vollständig und wird zwischen 8 und 9 Monaten ausfallen. Das hätten Quellen aus dem Umfeld des Spielers bestätigt.

Bereits zuvor hatte die französische «L'Équipe» berichtet, dass der Stürmer die WM mit der Nationalmannschaft aufgrund einer Achillessehnenverletzung verpassen werde. 

Die Highlights vom Dienstag

Liverpool – PSG 0:2

Liverpool – PSG 0:2

UEFA Champions League | Viertelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

14.04.2026

Atlético – Barcelona 1:2

Atlético – Barcelona 1:2

UEFA Champions League | Viertelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

14.04.2026

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