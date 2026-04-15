Liverpool- und Frankreich-Star Hugo Ekitiké droht nach seinem Verletzungsschock in der Champions League lange auszufallen. Ersten Informationen zufolge wird der 23-Jährige bis zu neun Monate ausfallen.
Schock für Liverpool-Anhänger am Dienstagabend: Liverpool-Angreifer Hugo Ekitiké wird beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG mit der Trage vom Platz gebracht. Die genaue Verletzung ist zunächst unklar.
Mittlerweile ist klar: Für den Franzosen sieht es nicht gut aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, verpasst Ekitiké die Weltmeisterschaft im Sommer vollständig und wird zwischen 8 und 9 Monaten ausfallen. Das hätten Quellen aus dem Umfeld des Spielers bestätigt.
Bereits zuvor hatte die französische «L'Équipe» berichtet, dass der Stürmer die WM mit der Nationalmannschaft aufgrund einer Achillessehnenverletzung verpassen werde.