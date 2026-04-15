Ekitike verletzt sich womöglich schwer 14.04.2026

Liverpool- und Frankreich-Star Hugo Ekitiké droht nach seinem Verletzungsschock in der Champions League lange auszufallen. Ersten Informationen zufolge wird der 23-Jährige bis zu neun Monate ausfallen.

Schock für Liverpool-Anhänger am Dienstagabend: Liverpool-Angreifer Hugo Ekitiké wird beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG mit der Trage vom Platz gebracht. Die genaue Verletzung ist zunächst unklar.

Mittlerweile ist klar: Für den Franzosen sieht es nicht gut aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, verpasst Ekitiké die Weltmeisterschaft im Sommer vollständig und wird zwischen 8 und 9 Monaten ausfallen. Das hätten Quellen aus dem Umfeld des Spielers bestätigt.

🚨⛔️ BREAKING: Hugo Ekitike will be OUT of the 2026 World Cup, confirmed. 💔🇫🇷



Season over for Liverpool striker; sources close to the player expect Hugo to be back in 8-9 months time with Achilles tendon injury, as L’Equipé reported. pic.twitter.com/UPqlDR72hg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

Bereits zuvor hatte die französische «L'Équipe» berichtet, dass der Stürmer die WM mit der Nationalmannschaft aufgrund einer Achillessehnenverletzung verpassen werde.

Die Highlights vom Dienstag

Liverpool – PSG 0:2 UEFA Champions League | Viertelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 14.04.2026