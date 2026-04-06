Dominik Szoboszlai ist der beste Torschütze Liverpools in der Champions League. KEYSTONE

Auf dem Weg zur Titelverteidigung trifft Paris Saint-Germain auf den FC Liverpool. Bereits in der vergangenen Saison schalteten die Pariser den englischen Meister auf dem Weg zum Titel aus. Für einen Spieler der «Reds» kommt es dabei zu einem besonderen Wiedersehen.

Moritz Meister Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen PSG und Liverpool treffen am Mittwochabend (20.45 Uhr live auf blue Sport) erneut in der Champions League aufeinander, nachdem die Franzosen im Vorjahr im Penaltyschiessen siegten und später den Titel holten.

PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia überzeugt mit zahlreichen Torbeteiligungen, während Liverpools Hugo Ekitiké gegen seinen Ex-Klub besonders motiviert ist.

Für die Ungarn Dominik Szoboszlai und Milos Kerkez lebt der Traum vom Finale in Budapest, wobei insbesondere Szoboszlai als Schlüsselspieler für Liverpool gilt. Mehr anzeigen

Bereits in der vergangenen Champions-League-Saison kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen PSG und Liverpool. Damals setzte sich der französische Serienmeister im Penaltyschiessen durch und marschierte anschliessend gar bis zum ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte durch.

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Einer, der am Gewinn der Champions League massgeblich beteiligt war, ist Khvicha Kvaratskhelia. Der Georgier wechselt Anfang 2025 von Neapel in die französische Hauptstadt und ist seither nicht mehr aus der Offensive wegzudenken. Bereits elf Torbeteiligungen stehen für den Tempodribbler in der aktuellen Spielzeit der Königsklasse zu Buche. Nur Kylian Mbappé (14), Julian Alvarez (12) oder Anthony Gordon (12) haben mehr.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Für Liverpools Hugo Ekitiké ist es bereits das zweite Duell mit einem seiner Ex-Klubs in dieser Saison. Nach dem 5:1-Sieg gegen Frankfurt in der Ligaphase will der französische Nationalspieler nun auch gegen seine alten Kollegen von PSG zeigen, wo der Hammer hängt.

In weniger als zwei Monaten findet das Finale der Champions League in Budapest statt. Für die beiden Ungarn Dominik Szoboszlai und Milos Kerkez lebt der Traum vom Endspiel in der Heimat. Szoboszlai zählt auch in dieser Saison wieder zu den formstärksten Spielern Liverpools. Mit fünf Treffern im laufenden Wettbewerb ist er der beste Torschütze des Teams von Arne Slot. Ob PSG wieder die Endstation für Liverpool wird oder ob der Traum vom Finale in der Heimat weiterlebt, wird also auch stark vom ungarischen Mittelfeldspieler abhängen.

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