Letztes Jahr konnte Liverpool in Anfield die Real-Offensive um Mbappé & Co. in Schach halten. IMAGO/Shutterstock

Am vierten Spieltag der Champions League kommt es zu zwei Hammer-Duellen. Für den FC Bayern kommt es zum grossen Kräftemessen mit Titelverteidiger PSG, derweil Real Madrid in Liverpool spielt. Mit blue Sport bist du immer live dabei.

Am vierten Spieltag der Champions League kommt es am Dienstag (ab 21 Uhr live auf blue Sport ) in Paris zum Gigantenduell zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München.

Beim Kracher treten die Deutschen als Tabellenzweiter beim punktgleichen Spitzenreiter im Prinzenpark an. Beide Teams sind mit jeweils neun Punkten gestartet. Die Bayern wettbewersübergreifend sogar mit 15 Siegen in den bisherigen 15 Pflichtspielen, doch nun warnt Trainer Vincent Kompany von der «schwierigsten Aufgabe, die es im Fussball im Moment gibt.»

Es sei zwar nur ein Vorrundenspiel, aber ein extrem grosses. «Wer gewinnt, hat einen grossen Schritt gemacht in die Top 8. Und das Prestige gehört auch dazu», meinte Kompany.

Captain Manuel Neuer sprach sogar von «einem Riesenprestige» bei dem Gigantentreffen. «Auch weil wir bei der Club-WM im Sommer rausgeflogen sind gegen PSG (0:2, Anm. d. Red.) », so der 39-jährige Goalie. «Wir sind seitdem ein paar Schritte nach vorn gegangen, haben uns entwickelt», meinte Neuer mit Blick auf die beeindruckende Sieges-Serie in dieser Saison. «Es ist sehr schön, gegen eine starke Mannschaft anzutreten, gerade wie wir im Flow sind», hält Neuer fest.

Macht Mbappé auch Liverpool nass?

Nicht gerade «im Flow» ist der FC Liverpool. Immerhin haben die Reds am Wochenende ihre Niederlagenserie in der Premier League beendet. Torjäger Mohamed Salah und Ryan Gravenberch sorgten nach zuvor vier Liga-Pleiten in Serie für einen 2:0-Erfolg des kriselnden englischen Meisters gegen Aston Villa.

In der Champions League steht das Team von Coach Arne Slot mit zwei Siegen in drei Spielen etwas besser da. Doch für einen Platz in den Top 8 wären drei Punkte mehr äusserst wichtig. Ausgerechnet jetzt kommt mit Real Madrid einer der Top-Favoriten nach Anfield (ab 21 Uhr live auf blue Sport ). Die Königlichen zeigen sich diese Saison in guter Verfassung und haben kürzlich auch Erzrivale Barcelona im Clàsico geschlagen. Nur eine Niederlage (Derby-Pleite gegen Atlético) hat die Truppe von Trainer Xabi Alonso bisher kassiert.

Speziell auf den frischgebackenen Golden-Schuh-Gewinner Kylian Mbappé (nachdem er in der letzten Saison 44 Tore erzielte) muss die Reds-Abwehr um Virgil van Dijk höllisch aufpassen. In der Liga hat der Franzose diese Saison in 11 Spielen 13 Treffer markiert, in der Königsklasse steht der 26-Jährige bei 5 Toren in 3 Partien. In der Rekordtorliste befindet sich Mbappé mit 60 Toren (in 90 Partien) bereits auf Rang 6.

Die Champions-League-Rekordtorjäger 1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin. Bild: Keystone 2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Getty 3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund. Bild: KEYSTONE 4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon. Bild: Keystone 5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid. Bild: Keystone 6. Kylian Mbappé: 60 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa 6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München. Bild: Getty 8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 9. Erling Haaland: 53 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg. 10. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal. Bild: Keystone 11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel. Bild: Getty 11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam. Bild: Getty 11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan. Bild: Keystone 14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin. Bild: Keystone 15. Harry Kane: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham. Bild: Imago 16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille. Bild: Keystone 17. Antoine Griezmann: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona. Bild: Getty 17. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Keystone 19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin. Bild: Keystone 20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid. Bild: Keystone 21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli. Bild: Keystone 22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco. Bild: Keystone 23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan. Bild: Keystone 24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United. Bild: Keystone 24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca. Bild: Keystone

Bereits im Vorjahr kam es in der Liga-Phase zum Duell zwischen den beiden Klubs. Damals behielt Liverpool dank Toren von Alexis Mac Allister und Cody Gakpo die Oberhand. Die Superstars Kylian Mbappé und Mo Salah vergaben je einen Elfmeter.

