Leckerbissen für Fussball-Fans Liverpool vs. Real und PSG gegen Bayern: Der geilste Champions-League-Abend der Liga-Phase

Syl Battistuzzi

4.11.2025

Letztes Jahr konnte Liverpool in Anfield die Real-Offensive um Mbappé  & Co. in Schach halten.
Letztes Jahr konnte Liverpool in Anfield die Real-Offensive um Mbappé  & Co. in Schach halten.
IMAGO/Shutterstock

Am vierten Spieltag der Champions League kommt es zu zwei Hammer-Duellen. Für den FC Bayern kommt es zum grossen Kräftemessen mit Titelverteidiger PSG, derweil Real Madrid in Liverpool spielt. Mit blue Sport bist du immer live dabei.

Syl Battistuzzi

04.11.2025, 15:00

Am vierten Spieltag der Champions League kommt es am Dienstag (ab 21 Uhr live auf blue Sport ) in Paris zum Gigantenduell zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München.

UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München
UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Di 04.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Beim Kracher treten die Deutschen als Tabellenzweiter beim punktgleichen Spitzenreiter im Prinzenpark an. Beide Teams sind mit jeweils neun Punkten gestartet. Die Bayern wettbewersübergreifend sogar mit 15 Siegen in den bisherigen 15 Pflichtspielen, doch nun warnt Trainer Vincent Kompany von der «schwierigsten Aufgabe, die es im Fussball im Moment gibt.»

Kane, Olise und Diaz nur Ersatz. «Ein Ausrufezeichen gesetzt»: Bayerns B-Team dominiert Bayer

Kane, Olise und Diaz nur Ersatz«Ein Ausrufezeichen gesetzt»: Bayerns B-Team dominiert Bayer

Es sei zwar nur ein Vorrundenspiel, aber ein extrem grosses. «Wer gewinnt, hat einen grossen Schritt gemacht in die Top 8. Und das Prestige gehört auch dazu», meinte Kompany.  

Captain Manuel Neuer sprach sogar von «einem Riesenprestige» bei dem Gigantentreffen. «Auch weil wir bei der Club-WM im Sommer rausgeflogen sind gegen PSG (0:2, Anm. d. Red.) », so der 39-jährige Goalie. «Wir sind seitdem ein paar Schritte nach vorn gegangen, haben uns entwickelt», meinte Neuer mit Blick auf die beeindruckende Sieges-Serie in dieser Saison. «Es ist sehr schön, gegen eine starke Mannschaft anzutreten, gerade wie wir im Flow sind», hält Neuer fest.

Macht Mbappé auch Liverpool nass?

Nicht gerade «im Flow» ist der FC Liverpool. Immerhin haben die Reds am Wochenende ihre Niederlagenserie in der Premier League beendet. Torjäger Mohamed Salah und Ryan Gravenberch sorgten nach zuvor vier Liga-Pleiten in Serie für einen 2:0-Erfolg des kriselnden englischen Meisters gegen Aston Villa.

UHD HDR Liverpool FC - Real Madrid CF
UHD HDR Liverpool FC - Real Madrid CF

Di 04.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Liverpool FC - Real Madrid CF

Mit tv.blue.ch mieten

In der Champions League steht das Team von Coach Arne Slot mit zwei Siegen in drei Spielen etwas besser da. Doch für einen Platz in den Top 8 wären drei Punkte mehr äusserst wichtig. Ausgerechnet jetzt kommt mit Real Madrid einer der Top-Favoriten nach Anfield (ab 21 Uhr live auf blue Sport ). Die Königlichen zeigen sich diese Saison in guter Verfassung und haben kürzlich auch Erzrivale Barcelona im Clàsico geschlagen. Nur eine Niederlage (Derby-Pleite gegen Atlético) hat die Truppe von Trainer Xabi Alonso bisher kassiert.

Speziell auf den frischgebackenen Golden-Schuh-Gewinner Kylian Mbappé (nachdem er in der letzten Saison 44 Tore erzielte) muss die Reds-Abwehr um Virgil van Dijk höllisch aufpassen. In der Liga hat der Franzose diese Saison in 11 Spielen 13 Treffer markiert, in der Königsklasse steht der 26-Jährige bei 5 Toren in 3 Partien. In der Rekordtorliste befindet sich Mbappé mit 60 Toren (in 90 Partien) bereits auf Rang 6.

Die Champions-League-Rekordtorjäger
Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>1. Cristiano Ronaldo</strong>: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>2. Lionel Messi</strong>: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>3. Robert Lewandowski</strong>: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

Bild: KEYSTONE

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>4. Karim Benzema</strong>: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>5. Raúl González Blanco</strong>: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Kylian Mbappé</strong>: 60 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

6. Kylian Mbappé: 60 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Thomas Müller</strong>: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>8. Ruud van Nistelrooy</strong>: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>9. Erling Haaland</strong>: 53 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

9. Erling Haaland: 53 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>10. Thierry Henry</strong>: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

10. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Mohamed Salah:</strong> 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Zlatan Ibrahimovic</strong>: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Andriy Shevchenko</strong>: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>14. Filippo Inzaghi:</strong> 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>15. Harry Kane</strong>: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

15. Harry Kane: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

Bild: Imago

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>16. Didier Drogba</strong>: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Antoine Griezmann</strong>: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

17. Antoine Griezmann: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Neymar:</strong> 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

17. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>19. Alessandro Del Piero</strong>: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>20. Sergio Agüero</strong>: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>21. Edinson Cavani</strong>: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>22. Fernando Morientes</strong>: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>23. Arjen Robben</strong>: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Kakà:</strong> 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Wayne Rooney:</strong> 30 Tore. Klub: Manchester United.

24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Samuel Eto'o</strong>: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

Bild: Keystone

Bereits im Vorjahr kam es in der Liga-Phase zum Duell zwischen den beiden Klubs. Damals behielt Liverpool dank Toren von Alexis Mac Allister und Cody Gakpo die Oberhand. Die Superstars Kylian Mbappé und Mo Salah vergaben je einen Elfmeter.

Partien vom Dienstag