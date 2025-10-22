  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Liverpool will auf Pleitenserie reagieren ++ Juve fordert Real ++ Bayern weiter makellos?

SDA

22.10.2025 - 13:00

Liverpools Trainer Arne Slot muss Lösungen finden
Liverpools Trainer Arne Slot muss Lösungen finden
Keystone

Liverpool bietet sich am Mittwoch in der Champions League die Gelegenheit, seine Niederlagenserie zu stoppen. Bayern München und Real Madrid wollen makellos bleiben.

Keystone-SDA

22.10.2025, 13:00

Der FC Liverpool tritt bei Eintracht Frankfurt an, Real Madrid empfängt Juventus Turin, Bayern München den FC Brügge (alle 21.00 Uhr).

Liverpools anfänglich gut funktionierende Maschinerie ist nach einem verheissungsvollen Saisonstart ins Stocken geraten. Nach sieben Siegen kassierte die Mannschaft von Trainer Arne Slot zuletzt vier Niederlagen hintereinander, am Sonntag setzte es gegen Manchester United zuhause ein 1:2 ab. Vor allem der Königstransfer Florian Wirtz kann sich in England noch nicht wie erhofft entfalten.

In der Champions League musste der englische Meister nach dem Auftaktsieg gegen Atlético Madrid eine Niederlage gegen Galatasaray Istanbul einstecken. Am Mittwoch haben Virgil van Dijk und seine Teamkollegen die Gelegenheit, gegen Eintracht Frankfurt mit dem Schweizer Internationalen Aurèle Amenda neuen Schwung aufzunehmen, bevor in zwei Wochen Real Madrid zu Gast sein wird.

Real Madrid präsentiert sich seit dem Saisonstart im August in glänzender Form. Abgesehen von einer Niederlage gegen Atlético Madrid gingen Kylian Mbappé und Co. in der heimischen Liga und in der Champions League stets als Sieger vom Platz. Konträr präsentiert sich die Situation beim Gegner: Juventus Turin kommt aus einer Serie von wettbewerbsübergreifend sechs sieglosen Spielen ins Estadio Santiago Bernabéu. Juventus muss zudem auf seinen brasilianischen Verteidiger Bremer verzichten, der letzte Woche am linken Knie operiert wurde.

Bayern München peilt einen Tag nach der frühzeitigen Vertragsverlängerung mit Trainer Vincent Kompany im 15. Pflichtspiel der Saison den 15. Sieg an. Es wäre eine Überraschung, würde Harry Kane seine Ausbeute nicht weiter ausbauen. Der überragende englische Mittelstürmer hat in der Bundesliga in sieben Spielen zwölfmal getroffen, in der Champions League in zwei Spielen viermal.

Marc Giger und sein Fussballmärchen – vom Amateur zur Champions League

Marc Giger und sein Fussballmärchen – vom Amateur zur Champions League

Mit 15 wird er bei GC aussortiert, mit 18 bei Rapperswil. Mit 19 kickt er bei den Amateuren. Mit 21 spielt er nun mit Union Saint-Gilloise gegen Inter Mailand in der Champions League. Marc Giger hat nie aufgegeben und schreibt ein Fussballmärchen.

20.10.2025

Meistgelesen

Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist
Zürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut
Herbststurm peitscht über die Schweiz – Bund warnt vor Schäden und «erheblicher Gefahr»
Mann masturbiert während Rettungseinsatz vor Sanitäterin
Auch sechs Jahre nach ihrem Verschwinden bleibt das Rätsel um Rebecca ungelöst

Videos aus dem Ressort

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Federica Brignone blickt auf ihre erfolgreiche Karriere zurück und spricht über ein mögliches Ende.

22.10.2025

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Cyprien Sarrazin erzählt gegenüber blue News, wie er die erschütternde Nachricht vom Tod des italienischen Skifahrers Franzoso erhalten hat.

22.10.2025

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Cyprien Sarrazin spricht im Interview mit blue News über seinen Horror-Sturz in Bormio und darüber, wie es ihm heute geht.

22.10.2025

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Emotionales Interview. Klopp über Jotas Tod: «Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen»

Emotionales InterviewKlopp über Jotas Tod: «Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen»

Weltmeisterschaft. USA wollen Frauen-WM 2031 mit drei anderen Ländern

WeltmeisterschaftUSA wollen Frauen-WM 2031 mit drei anderen Ländern

1'300-Seelen-Dorf düpiert alle. Schwedens Sensationsteam Mjällby gelingt Fussball-Wunder

1'300-Seelen-Dorf düpiert alleSchwedens Sensationsteam Mjällby gelingt Fussball-Wunder