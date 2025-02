61. Minute: Mignolet hält Penalty von Lookman 18.02.2025

Atalanta Bergamo scheidet in der Champions League gegen Brügge aus. Mitschuldig ist dabei Ademola Lookman, der einen Penalty verschiesst. Nicht erstaunt über seinen Fehlversuch ist sein Trainer Gian Piero Gasperini.

Atalanta verpasste die direkte Achtelfinalqualifikation in der Ligaphase bloss um einen Punkt. Doch im Playoff-Spiel liegt Bergamo gegen Brügge schon zur Pause mit 0:3 (und insgesamt mit 1:5) hinten.

In der Pause kommt Edel-Joker Ademola Lookman aufs Feld. Der Stürmer trifft zwar umgehend – scheitert aber wenig später mit einem Penalty. Für seinen Trainer Gian Piero Gasperini kommt sein Fehlversuch nicht überraschend. Auch Captain Rafael Toló, der für eine Tätlichkeit Rot kassiert, zieht seinen Zorn auf sich. Mehr anzeigen

Am 22. Mai 2024 schiesst Ademola Lookman Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen mit einem Hattrick zum Triumph in der Europa League. 273 Tage später ist der Europa-League-Held das Symbol für das Scheitern der Bergamasken in der Champions League.

Die Italiener verloren zuhause gegen Brügge – angeführt vom starken Ardon Jashari – mit 1:3. Bereits zur Pause führten die Belgier durch Chemsdine Talbi (3./27.) und Ferran Jutglà (45.+3) mit drei Toren Vorsprung. Bereits das Hinspiel entschied der Aussenseiter mit 2:1 für sich.

Immerhin stimmte die Moral – oder die Kabinenansprache in der Pause von Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini. Nur 35 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft Joker Ademola Lookman zum 1:3.

Und der in England aufgewachsene Nigerianer steht fünf Minuten später beim Elfmeterpunkt, um nachzudoppeln – und so die Hoffnung an eine Wende zu nähren. Doch der 27-Jährige scheitert mit seinem Versuch an Keepeer Simon Mignolet. Am Ende scheidet der Favorit aus. «In beiden Spielen hatten wir mehr Chancen, aber sie haben ihre besser genutzt», resümiert Gasperini.

Lookman schiesst auch im Training schlecht

Der 67-Jährige nimmt an der Pressekonferenz Lookman ins Visier. Der Angreifer fiel zuletzt mit Knieproblemen aus und absolvierte im Februar noch keine Partie. «Lookman hätte den Elfmeter nicht schiessen sollen, er ist einer der schlechtesten Elfmeterschützen, die ich je gesehen habe», polterte Gasperini.

«Er hat eine schreckliche Bilanz, sogar im Training, er verwandelt nur sehr wenige davon. Retegui und De Ketelaere waren bereit, aber Lookman hat in einem Moment der Begeisterung nach dem Tor beschlossen, den Ball zu nehmen – das war eine Geste, die ich überhaupt nicht gut fand.»

Atalanta und Penaltys sind diese Saison keine Liebesgeschichte. Mateo Retegui scheiterte sowohl gegen Arsenal als auch gegen Torino (beide Partien endeten torlos). Auch Mario Pasalic scheiterte (bei der 1:2-Niederlage gegen Torino). Die einzigen Spieler, die in dieser Saison Elfmeter verwandelt haben, sind Retegui – zwei von vier – und Charles De Ketelaere (1).

Bergamo-Captain brennen die Sicherungen durch

Ebenfalls keine Freude hatte Gasperini an Rafael Tolói. Sein Captain wurde nach einer Tätlichkeit kurz vor Spielende vom Platz gestellt. Der Routinier lieferte sich eine irre Verfolgungsjagd mit Maxim de Cuyper und musste gar zurückgehalten werden, um den Brügge-Profi nicht körperlich anzugreifen.

«Das war ein hässlicher Vorfall und wir dürfen nie den Kopf verlieren. Atalanta muss sich mit Würde aus der Champions League verabschieden, nachdem wir grossartige Spiele gegen Mannschaften wie Real Madrid, Arsenal und Barcelona gespielt haben», ärgerte sich Gasperini.