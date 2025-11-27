  1. Privatkunden
Bayern oder Arsenal? Lukas Podolski sorgt im Studio bei blue Sport für Lacher

Tobias Benz

27.11.2025

«Mein Herz schlägt für Köln» – Lukas Podolski zu Gast im Studio bei blue Sport

«Mein Herz schlägt für Köln» – Lukas Podolski zu Gast im Studio bei blue Sport

26.11.2025

Lukas Podolski schaltet sich vor dem Champions-League-Knüller zwischen Arsenal und Bayern München (3:1) ins Studio von blue Sport ein. Der 40-Jährige spricht über die Königsklasse, seine beiden Ex-Teams und verrät, welches sein Lieblingsrestaurant in London ist.

Redaktion blue Sport

27.11.2025, 08:10

Fussball-News

Umstrittene Szene vor Atlético-Tor. Urs Meier nimmt Inter-Abwehr in Schutz: «Der Ball ist klar an der Hand»

Umstrittene Szene vor Atlético-TorUrs Meier nimmt Inter-Abwehr in Schutz: «Der Ball ist klar an der Hand»

«Equipe braucht neue Impulse». Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati

«Equipe braucht neue Impulse»Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati

Dreierpack im Video. Real-Star Kylian Mbappé mit Blitz-Hattrick für die Rekordbücher

Dreierpack im VideoReal-Star Kylian Mbappé mit Blitz-Hattrick für die Rekordbücher

Europa League. Basel braucht neuen Elan, YB sucht die Bestätigung

Europa LeagueBasel braucht neuen Elan, YB sucht die Bestätigung

Highlights im Video. Arsenal bezwingt die Bayern im Top-Duell und setzt dickes Ausrufzeichen

Highlights im VideoArsenal bezwingt die Bayern im Top-Duell und setzt dickes Ausrufzeichen