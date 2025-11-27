«Mein Herz schlägt für Köln» – Lukas Podolski zu Gast im Studio bei blue Sport 26.11.2025

Lukas Podolski schaltet sich vor dem Champions-League-Knüller zwischen Arsenal und Bayern München (3:1) ins Studio von blue Sport ein. Der 40-Jährige spricht über die Königsklasse, seine beiden Ex-Teams und verrät, welches sein Lieblingsrestaurant in London ist.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

