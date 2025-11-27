Lukas Podolski schaltet sich vor dem Champions-League-Knüller zwischen Arsenal und Bayern München (3:1) ins Studio von blue Sport ein. Der 40-Jährige spricht über die Königsklasse, seine beiden Ex-Teams und verrät, welches sein Lieblingsrestaurant in London ist.
