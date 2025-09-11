  1. Privatkunden
Champions League Madrid beerbt Mailand als Finalort 2027

SDA

11.9.2025 - 19:00

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Der Final der Champions League findet 2027 in Madrid statt. Das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands UEFA ernennt das Estadio Metropolitano in der spanischen Hauptstadt zum Endspielort.

Keystone-SDA

11.09.2025, 19:00

11.09.2025, 19:36

Das teilte der Kontinentalverband nach der Sitzung des Gremiums in Tirana mit.

Madrid setzte sich mit der Arena von Atlético gegen Mitbewerber Baku durch. Die Hauptstadt Aserbaidschans muss damit weiter auf die erstmalige Ausrichtung des Endspiels in der Königsklasse warten.

Nach 2019 ist das Estadio Metropolitano 2027 zum zweiten Mal Schauplatz des Champions-League-Finals
Keystone

Ursprünglich hätte der Final in Mailand stattfinden sollen. Die nachträgliche Vergabe war notwendig geworden, da der italienischen Metropole wegen organisatorischer Probleme rund um das Giuseppe-Meazza-Stadion die Gastgeberrolle wieder aberkannt worden war. Im kommenden Jahr findet das Endspiel am 30. Mai in der Puskas-Arena in Budapest statt.

Das Estadio Metropolitano war 2019 bereits einmal Endspielort. Damals holte Liverpool durch ein 2:0 gegen Tottenham Hotspur den begehrten Henkelpott.

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport über den Begriff einer «erfolgreichen Saison». Das sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

11.09.2025

